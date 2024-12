Petrolul confirmă negocierile  Prahovenii i-au găsit înlocuitor lui Mehmet Topal: „Eu zic că ajungem la un numitor comun” + Când va fi anunțat noul antrenor

Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul Ploiești, a confirmat că Adrian Mutu (45 de ani) este principala opțiune a „lupilor galbeni” pentru funcția de antrenor al echipei.

Noul tehnician va fi anunțat până joi, 26 decembrie.

Mehmet Topal (38 de ani) a explicat că a plecat de la Petrolul pentru că planurile sale erau diferite de cele ale conducerii, iar Tudor s-a îndreptat deja spre un nou antrenor.

Petrolul Ploiești confirmă negocierile cu Adrian Mutu: „Este iubit la Ploiești”

GOLAZO.ro a anunțat marți că Mutu se află în pole-position pentru a prelua conducerea tehnică a Petrolului, iar președintele clubului a confirmat negocierile.

„Da, este adevărat [că negociem]. Nu putem spune asta (n.r. - că va fi noul antrenor al Petrolului). Încercăm să găsim și noi soluții. Ne-a luat prin surprindere.

Adrian Mutu a fost un mare jucător, a făcut treabă bună și ca antrenor la Rapid, în niște condiții nu ușoare ca presiune. Pe mine m-a impresionat.

Din punctul meu de vedere, Rapidul se aseamănă cu Petrolul ca presiune, ca fani. Reușind acolo, e clar că o opțiune bună pentru Petrolul.

Este iubit la Ploiești, a fost jucător aici. Ar fi o soluție foarte bună pentru Petrolul, dar vom vedea zilele următoare”, a afirmat Tudor, citat de digisport.ro.

21 de meciuri a adunat Adrian Mutu în tricoul Petrolului, în 2014. A înscris 6 goluri și a părăsit echipa după doar un an.

Claudiu Tudor: „Ne-am întâlnit. Eu zic că găsim numitorul comun”

Președintele grupării prahovene a precizat că noul antrenor va fi ales în următoarele zile. Este încrezător că va ajunge la un consens cu Mutu.

„Ne-am întâlnit astăzi, este adevărat. Am discutat, nu ascundem acest lucru. Au venit și suporterii, au fost mai multe discuții.

Vom vedea astăzi-mâine. Până pe 26 trebuie să luăm o decizie și să ne găsim antrenor dacă Mehmet Topal nu mai vrea.

Eu zic că găsim numitorul comun (n.r - în privința salariului). Sperăm ca autoritățile să vină lângă noi. Am avut și aseară o discuție cu președintele Consiliului Județean, care va ajuta această echipă.

Petrolul are speranță și cu siguranță va fi ajutat de către autorități. Sperăm să se întâmple cât mai repede. Ne-am dori și noi să avem un finanțator, așa cum se întâmplă la Rapid și la Genoa”, a mai spus președintele Petrolului.

6 echipe a antrenat Adrian Mutu: CFR Cluj, Neftchi Baku, Rapid București, FCU Craiova, Al-Wahda și FC Voluntari.

Adrian Mutu: „Mă gândesc serios la asta”

Adrian Mutu a recunoscut că Petrolul reprezintă o parte importantă din cariera sa.

„Sunt discuții, vorbesc cu Petrolul. Nu am luat nicio decizie, dar mă gândesc serios la asta. Petrolul este o echipă de care sunt atașat, am fost jucător acolo, am avut o primire extraordinară din partea conducerii și a publicului.

Știu cu ce se mănâncă acolo, am stat, știu cum trăiesc ei. Mă leagă multe amintiri, încă sunt pe pereții stadionului. Eu cred că Petrolul are stabilitate, nu este un club foarte bogat, dar am înțeles că sunt cu banii la zi.

Mi-ar plăcea ca oamenii din Ploiești să vină lângă echipă, este un oraș bogat. Petrolul este o echipă de tradiție, merită ca oamenii potenți financiar să vină lângă ei .

Sunt o surpriză anul acesta, pe lângă Dinamo. Merită ca oamenii de afaceri să se implice acolo, chiar merită”, a declarat fostul fotbalist, potrivit fanatik.ro.