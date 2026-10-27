Adrian Mutu (47 de ani) spune că e pregătit să revină la naționala U21 a României.

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Naționala de tineret va rămâne fără selecționer la finalul acestui an, după ce Costin Curelea (42 de ani) a ratat calificarea la Euro 2027. Va fi primul turneu final fără România U21 după patru prezențe consecutive.

Adrian Mutu, lângă Hagi la FRF: „Sunt pregătit”

Favorit să-l înlocuiască este Adrian Mutu, care a mai fost selecționer între 2020 și 2021. „Briliantul” are prima șansă, mai ales că cealaltă opțiune, Marius Măldărășanu, a declarat că își dorește să continue pe banca unei echipe de club.

„Sunt pregătit. Nu țin neapărat, în sensul că aștept calm și nu îmi fac iluzii sau nu îmi fac alte planuri. De pregătit sunt pregătit, bineînțeles. Dacă nu vine oferta, nu vine. Aștept și vedem ce se va întâmpla.

Așa cum am mai spus, m-aș întoarce la U21, pentru că a fost o experiență plăcută. Știu condițiile de acolo, sunt la fel ca la naționala mare. Cred că din generația U18, U19, chiar U17 pot să formez un U21 important pe care să-l avem câțiva ani. Au o anumită valoare, deci potențial este.

Știu ce înseamnă echipa națională de tineret, întotdeauna îmi face plăcere să lucrez cu jucători tineri de valoare.

De aici până la ce se va întâmpla și ce decizie va lua FRF e drum lung”, a spus Adrian Mutu la ProTV.

Dacă se va întoarce, FRF îi va avea ca selecționeri la cele mai importante naționale, de seniori și U21, pe golgheterii all-time ai României, Hagi și Mutu, ambii cu câte 35 de reușite în „tricolor”.

Ghinion incredibil în primul mandat

Mutu a preluat naționala U21 în ianuarie 2020, după ce Mirel Rădoi a trecut la echipa mare. „Tricolorii” aveau 10 puncte după 5 meciuri, iar „Briliantul” a dublat numărul în partea a doua a campaniei.

A fost suficient pentru ca România să obțină locul 2 și să se califice direct la turneul final, unde a ratat calificarea în faza eliminatorie, deși a încheiat grupa neînvinsă!

„Tricolorii” lui Mutu au învins Ungaria (2-1) și au remizat cu Olanda (1-1) și Germania (0-0). Au terminat la egalitate de puncte cu Olanda și Germania, însă au ocupat locul 3 din cauza golaverajului. Nemții aveau să câștige Euro, după 1-0 cu Portugalia în finală.

La ultima acțiune a naționalei mari, doar 5 dintre cei 23 de jucători din lotul de atunci au făcut parte din lotul lui Hagi: Opruț, Drăgușin, Marius Marin, Moruțan și Olaru.

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