Mutu, favorit să preia România U21 Principalul rival refuză naționala: „Nu mă văd acolo”
Adrian Mutu
Nationala

Mutu, favorit să preia România U21 Principalul rival refuză naționala: „Nu mă văd acolo”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 14:53
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 15:02
  • Marius Măldărășanu (51 de ani) a anunțat că nu ia în calcul postul de selecționer al României U21.
  • Fostul antrenor al lui Hermannstadt se află pe lista Federației Române de Fotbal pentru înlocuirea lui Costin Curelea (42 de ani).
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România U21 nu s-a calificat la Campionatul European de vara viitoare, după patru prezențe consecutive la turneul final. FRF a anunțat deja că „tricolorii” mici vor avea un nou selecționer, după ce contractul lui Costin Curelea va expira la finalul acestei luni.

Printre variantele luate în calcul se numără Adrian Mutu și Marius Măldărășanu.

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Marius Măldărășanu exclude să preia România U21: „Nu mă văd într-o postură de genul, am spus-o și acum câțiva ani”

Liber de contract din decembrie anul trecut, după despărțirea de Hermannstadt, cel din urmă a anunțat că își dorește să revină pe bancă, dar nu la naționala U21.

„Eu îmi doresc să reintru cât mai repede, dar nici nu vreau să mă grăbesc. Aștept echipa care să fie compatibilă cu mine, să fie un proiect pe care mi-l doresc.

Am muncit foarte mult să ajung la nivelul SuperLigii, am făcut bine față. Vreau să am continuitate la nivelul primei ligi, dar nu se știe niciodată. În decembrie fac un an de când sunt liber.

Când revin, vreau să simt că este în regulă din toate punctele de vedere unde voi merge.

Nimeni nu a vorbit cu mine de la FRF, doar ce s-a scris. Nu mă văd într-o postură de genul, am spus-o și acum câțiva ani. Nu știu ce ne va rezerva viitorul.

Deja am câteva luni bune și vreau să revin la activitatea zilnică. La națională sunt acțiuni la 2-3-4 luni și nu mă văd, cel puțin acum, să fac asta”, a declarat Măldărășanu, citat de digisport.ro.

Astfel, Adrian Mutu a rămas printre principalele opțiuni ale FRF.

„Briliantul” a mai pregătit naționala de tineret între 2020 și 2021 și a condus echipa la Campionatul European U21 din 2021.

Marius Măldărășanu a condus-o pe Hermannstadt în 187 de meciuri, în perioada 2021-2025. De-a lungul carierei de antrenor, le-a mai pregătit pe Metaloglobus și Astra Giurgiu.

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