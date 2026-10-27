Șumudică pleacă! Antrenorul și-ar fi anunțat staff-ul că se va despărți de CFR Cluj
Marius Șumudică/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Șumudică pleacă! Antrenorul și-ar fi anunțat staff-ul se va despărți de CFR Cluj

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.10.2026, ora 01:14
alt-text Actualizat: 27.10.2026, ora 01:32
  • Marius Șumudică (55 de ani) ar fi decis să plece de la CFR Cluj la finalul anului 2026, după numai câteva luni de la revenirea sa în Gruia.
  • Tehnicianul este nemulțumit de situația financiară și sportivă a clubului și nu mai crede că poate redresa echipa în condițiile actuale.
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CFR Cluj a remizat cu Dinamo, scor 2-2, duminică, 25 octombrie, după ce a irosit un avantaj de două goluri pe finalul meciului. Ardelenii ocupă locul 9 în Superliga, cu 17 puncte după 13 etape.

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Marius Șumudică ar vrea să plece de la CFR Cluj

Șumudică le-ar fi comunicat zilele trecute membrilor staff-ului său că a început să caute o nouă echipă, pe care să o preia din ianuarie 2027.

Antrenorul consideră că problemele financiare ale CFR-ului, rezultatele slabe și nemulțumirile din vestiar fac tot mai dificilă continuarea proiectului, conform gsp.ro.

Un alt motiv ar fi lipsa perspectivelor privind transferurile din iarnă.

CFR Cluj traversează o perioadă dificilă din cauza insolvenței și are nevoie de bani, iar Șumudică a recunoscut încă de luna trecută că echipa ar putea fi nevoită să renunțe la jucători importanți.

În iarnă, cu siguranță clubul, ca să supraviețuiască, va trebui să vândă. Cordea, Biliboc... Și atunci trebuie să punem în locul lor alți jucători Marius Şumudică, antrenor CFR

După înfrângerea cu UTA Arad, scor 0-1, antrenorul a recunoscut că CFR riscă să ajungă în lupta pentru evitarea retrogradării.

„Dacă se vorbește de FCSB că arată de play-out, noi arătăm de baraj. De barajul pentru retrogradare. Este inadmisibil ce se întâmplă. Toate au o limită

Suporterii trebuie să înțeleagă că CFR Cluj este în reconstrucție și are nevoie de puncte în campionat ca să ne menținem în prima ligă.

Dacă așteptările lor sunt altele decât eu le consider în momentul de față, atunci n-are rost să continuăm.

Nu vreau să înșel așteptările celor de aici sau suporterilor”, declara Șumudică.

11 meciuri
a bifat Marius Șumudică pe banca lui CFR Cluj de la revenirea sa în august, cu 5 victorii, două remize și 4 înfrângeri

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