Adrian Mutu (45 de ani) a dezvăluit cum a ratat transferul la Steaua și cum a ajuns să joace pentru Dinamo.

„Briliantul” și-a făcut debutul pe prima scenă a fotbalului românesc, la FC Argeș, în anul 1997, pe vremea când avea doar 19 ani.

Ajuns la Dinamo în iarna anului 1999, „Briliantul” a dezvăluit că dorința sa era să joace pentru marea rivală a „câinilor roșii”, Steaua.

Adrian Mutu: „Îmi doream să joc la Steaua”

„Mi-am dorit să ajung la Steaua pe vremea aia. Când au venit Giovanni și Victor, «Hai să mergem să semnăm cu Steaua» erau foarte bucuroși pentru că Steaua în anii ăia era o forță incredibilă.

Încă juca Lăcătuș la ei, Ilie Dumitrescu nu se lăsase. Îmi doream să joc la Steaua, îmi doream foarte mult. Eram mai mult atunci cu Steaua decât Dinamo.

Am plecat pur și simplu. Ceea ce în ziua de azi nu se mai face. Am plecat chiar dacă Constantin Stroe nu era de acord. Am ajuns la București pe la ora 6 după-masă, m-am cazat la hotel, la Ambasador. am mâncat. Nu aveam acordul celor de la Pitești. Nea Giovanni mi-a zis să stau liniștit că mâine mergem la club, semnăm și sunt jucătorul Stelei”, a declarat Adrian Mutu, potrivit fanatik.ro

Adrian Mutu: „La negocieri nu știu ce s-a întâmplat”

După ce negocierile cu „roș- albaștrii” au picat, Adrian Mutu era convins că va evolua la Rapid, însă a ajuns de fapt la Dinamo.

„La negocieri nu știu ce s-a întâmplat, trebuie să povestească Giovanni. La ora 12 noaptea sună telefonul în cameră și Giovanni mă anunță «Băi, au fost niște probleme, mâine mergem la Rapid». «Cum să mergem la Rapid?». Pe vremea aia era nea Mircea antrenor la Rapid. Cred că nea Mircea avea în cap în perioada aia să ne aducă la Rapid pe mine și pe Chivu, care juca la Craiova.

«Hai că îți mai pun 10.000». M-a îmbârligat Giovanni, cumva.

M-a luat somnul, am dormit, a doua zi, la micul dejun, gata să merg să semnez cu Rapid. Când vine Giovanni: «Ești gata? Mergem la Dinamo». «Cum, mă, la Dinamo?». Am înțeles că în noaptea aia, nea Mircea a vorbit cu domnul Copos, cu domnul Stroe și nu s-au înțeles.

Adrian Mutu și Marius Niculae pe vremea când cei doi erau colegi la Dinamo/Foto:radiodinamo1948.ro

În fine, «Hai la Dinamo». «Cum la Dinamo?». «Păi azi-noapte te-a cumpărat Nețoiu». Mi-a mai pus acolo 20-30.000. Pe an! Să nu înțeleagă lumea că pe lună. Era bine. La Pitești aveam 6.000 pe an”, a adăugat Mutu

30 de goluri în 37 de apariții a marcat Mutu pentru Dinamo

După doar un singur sezon la Dinamo, Adrian Mutu avea să ajungă la Inter Milano în iarna anului 2000.

De-a lungul carierei, „Briliantul” a mai evoluat pentru Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul Ploiești, Pune City și ASA Târgu Mureș.