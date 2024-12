„Am vrut să dau sub bară” Adrian Șut a explicat ratarea imensă din meciul Hoffenheim - FCSB

HOFFENHEIM - FCSB 0-0. Adrian Şut (25 de ani) a explicat ratarea sa imensă din minutul 37.

FCSB a reușit încă un rezultat mare în Europa League, a remizat, scor 0-0, pe terenul celor de la Hoffenheim, în etapa #6.

Prin punctul obținut pe teren nemțesc, campioana a obținut matematic calificarea în primele 24 de echipe.

Hoffenheim - FCSB 0-0. Adrian Șut a explicat ratarea imensă: „Am vrut să dau sub bară”

Adrian Șut, mijlocașul defensiv al FCSB-ului, a vorbit despre ocazia foarte mare din minutul 37.

„ Am vrut să dau sub bară, dar nu mi-a reuşit execuţia. Îmi pare rău ”, a spus fotbalistul, conform primasport.ro. Șut a mai declarat că regretă, deoarece golul său ar fi putut aduce victoria FCSB-ului:

„Am fost puțin dezamăgit, am avut o ocazie mare, mai ales că nu ajung des acolo. Cred că trebuia să marchez, îmi pare rău că nu am făcut-o, trebuia să aduc victoria, dar până la urmă e important că am luat un punct”.

În minutul 37, Darius Olaru a reușit o pasă filtrantă, strecurată printre doi adversari, care l-a pus pe Adrian Șut într-o poziție ideală, față în față cu portarul german Baumann.

Cu toate acestea, Șut a trimis mingea direct pe centrul porții , iar goalkeeperul, bine poziționat, a reușit să respingă fără dificultate.

11 goluri a marcat Șut pentru FCSB în cele 159 de meciuri disputate, conform transfermarkt.com

Adrian Șut: „Noi ne doream victoria în această seară”

Internaționalul român a analizat jocul prestat de echipa sa și a spus că egalul este unul meritat, având în vedere adversarul pe care FCSB l-a înfruntat:

„Este un punct important, cu o echipă foarte bună. Nu știu dacă erau de bătut, dar noi am avut ocazii foarte mari, dar să zicem că suntem mulțumiți și cu un punct în deplasare.

Noi ne doream victoria. Am demonstrat și în Europa și în campionat că suntem o echipă foarte bună.

Antrenorii pregătesc meciul în detaliu, alături de ei reușim să facem o figură frumoasă”.

Adrian Șut: „Obiectivul FCSB este clasarea în primele 8 echipe”

Fotbalistul de 25 de ani a mai adăugat că obiectivul campioanei României rămâne clasarea în primele 8 echipe:

„Eu, în general, sunt o persoană pozitivă, știu cât muncim și țintim cât mai sus. Obiectivul este să terminăm în primele 8, dacă se poate, dacă poți să câștigi grupa, ești șmecher, dar cred că este dificil, sunt adversari foarte dificili în Europa”.

Adi Șut a fost impresionat de numărul mare de suporteri care au făcut deplasarea în Germania pentru a-i susține pe roș-albaștri:

„Nu mă așteptam să fie atât de mulți suporteri. Chiar vorbeam cu Darius Olaru înainte de meci de atmosfera minunată de la EURO, la meciul cu Ucraina se auzea numai «România». Acum aveam același sentiment. Le mulțumim.

Mergem la fiecare meci la victorie, mai ales dacă suntem calificați matematic, nu avem nimic de pierdut”.

Adrian Șut a fost integralist în meciul de pe PreZero Arena și a fost notat cu 6,6 de către SofaScore.

Rezultatele FCSB

FCSB - RFS Riga 4-1

4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

0-0 Hoffenheim - FCSB 0-0

Programul FCSB în Europa League

23 ianuarie 2025: Qarabag - FCSB

30 ianuarie 2025: FCSB - Manchester United

31 ianuarie 2025: tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”

13-20 februarie 2025: „șaisprezecimi”

21 februarie 2025: tragere la sorți tablou complet

6-13 martie 2025: optimi

10-17 aprilie 2025: sferturi

1-8 mai 2025: semifinale

21 mai 2025: finala (Bilbao)