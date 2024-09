Africa de Sud și Noua Zeelandă se vor întâlni pe 7 septembrie în Rugby Championship, pe DHL Stadium din Cape Town.

Arena are o capacitate de 58.000 de locuri, însă a existat o cerere pentru 240.000 de bilete.

Clubul Stormers, al cărui stadion va găzdui partida, a păstrat o parte dintre bilete pentru suporterii care au abonamente pentru sezonul 2024/25. Pentru a recompensa fanii loiali.

Biletele pentru cele două meciuri pe care Springboks le vor disputa împotriva All Blacks, pe 31 august (Johannesburg) și 7 septembrie (Cape Town), au fost puse în vânzare în urmă cu două luni și au fost vândute în doar câteva minute.

Meciul Africa de Sud - Noua Zeelandă, o oportunitate imensă pentru clubul Stormers

Meciurile cu echipe precum Irlanda sau Noua Zeelandă sunt foarte importante pentru echipele de rugby din Africa de Sud. Acestea au o valoare comercială uriașă și pot face diferența între solvabilitate și faliment.

Federația de Rugby din Africa de Sud (Saru) alocă partide diferitelor sale cluburi în schimbul unei „taxe” care este ponderată în funcție de cât de important este evenimentul.

Clubul Stormers a precizat că ar fi putut vinde 240.000 de bilete pentru meciul dintre Springboks și All Blacks, însă a preferat să răsplătească fanii loiali.

Un sistem complex a fost utilizat pentru a filtra boții pe care companiile mari de vânzare de bilete îi folosesc pentru a obține locuri foarte căutate și pentru a le vinde apoi cu un profit masiv.

„Avem un stadion mare, iar o dată la câțiva ani avem ocazia să monetizăm un meci important. Am avut cu siguranță capacitatea de a împinge prețurile mult mai departe decât am făcut-o.

Evenimentul a fost de patru ori suprasubscris. După ce am eliminat boții și dublurile, am rămas cu 60.000 de cereri pe care le considerăm legitime. Și când te gândești că fiecare dintre acești utilizatori ar fi putut cumpăra patru bilete, am fi putut vinde 240.000 de bilete pentru meci.

Au existat unele critici conform cărora nu am oferit acces preferențial fanilor fideli. Realitatea este că, în cadrul sistemului anterior, a fost aproape imposibil pentru noi să stabilim cine sunt acești fani și de câte ori ne vizitează. Cu noul sistem va fi mult mai ușor”, a declarat Le Roux pentru Daily Maverick.

Jurnaliștii sud-africani reamintesc cazul restaurantului El Bulli, care a fost clasificat și considerat drept cel mai bun și mai modern de pe planetă, iar cererea de locuri era fără precedent.

Restaurantul din micuțul oraș spaniol Roses (Costa Brava) era deschis timp de 6 luni pe an, doar seara, și putea găzdui doar 8.000 de oaspeți pe sezon.

Sistemul de rezervări online trebuia să proceseze între 400.000 și 500.000 de cereri pentru cele 8.000 de locuri.

„Nu vrem locuri goale”

Stormers consideră că sunt un „club”, nu o franciză. Este o distincție subtilă, dar importantă, deoarece ideea unui club este că are membri, care sunt participanți activi, nu doar observatori pasivi.

Sistemul folosit de Stormers le va permite fanilor să-și aleagă un abonament potrivit bugetului lor. Aceștia vor putea alege chiar și pachete care le va permite să petreacă seara cu jucătorii echipei sau să ia parte la antrenamente.

Platforma va ajuta la construirea unei baze de date esențiale privind activitatea fanilor săi pe parcursul sezonului. Fanii care își vor demonstra loialitatea față de club vor avea facilitat accesul la evenimente premium, precum meciul dintre Springboks și All Blacks.

„Am avut acces la cine a cumpărat bilete și pe sistemul anterior, dar nu am știut niciodată ce s-a întâmplat cu acele bilete, adică dacă au fost folosite și, dacă da, de către cine.

Cu acest nou sistem, dacă tu, ca deținător de abonament, nu poți ajunge la meci, există posibilitatea de a împărți biletul tău digital cu un prieten sau cu un membru al familiei. Durează 10 secunde și biletul va fi transferat în siguranță.

Acest sistem are și opțiunea de a încărca biletul înapoi în baza de vânzări. Dacă fanii nu vor putea ajunge la meci, biletul va fi pus înapoi la vânzare, deoarece nu vrem locuri goale.

Dacă fanul cumpără un abonament, dar nu poate ajunge decât la jumătate din meciuri, va putea revinde cealaltă jumătate. Asta înseamnă că fanul este, într-un fel, în concurență cu noi clubul, dar va exista mai multă valoare”, a explicat Le Roux.

Bilete la meciuri importante pentru fanii loiali

Beneficiile vor include acces preferențial la bilete pentru meciurile importante ale Springboks.

„Dacă sunteți un fan loial și putem vedea că ați venit, de exemplu, la cinci meciuri pe parcursul unui sezon, vom putea să vă punem într-o fereastră de vânzare timpurie pentru bilete.

Este o modalitate pentru noi de a recompensa fanii loiali și deținătorii de abonamente în viitor. Am prefera să vindem un bilet la un eveniment premium cuiva loial, spre deosebire de cineva care nu vine niciodată la meciuri.