Albion Rrahmani (23 de ani) a fost vândut de Rapid la Sparta Praga.

Atacantul kosovar este în drum spre Praga, unde va semna cu noua sa echipă, iar la plecare a avut un mesaj pentru fanii giuleșteni.

Rrahmani a petrecut un singur an în Giulești, dar a devenit rapid unul dintre preferații rapidiștilor. Atacantul pleacă la Sparta Praga, campioana Cehiei, care a eliminat-o la mijlocul săptămânii pe FCSB din preliminariile Ligii Campionilor, scor 4-3 la general.

Albion Rrahmani, mesaj pentru fanii și jucătorii Rapidului: „Am câștigat o mulțime de frați”

Sparta Praga a plătit 5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Rrahmani, iar Dan Șucu a păstrat și 15% dintr-un viitor transfer.

„Încă aștept (oficializarea transferului - n.r.), am vrut să le mulțumesc pe rețelele de socializare pentru ce au făcut pentru mine. Nu doar suporterii, ci și jucătorii, au fost ca o familie, patronul clubului, cei care lucrează la Rapid…

Sunt foarte fericit că am făcut parte din această familie. A fost o mare plăcere pentru mine și îi voi avea mereu în suflet. Pe suporteri îi iubesc foarte mult și vreau să le spun doar „Pe data viitoare!”.

Un trofeu e singurul lucru care ne-a lipsit sezonul trecut. Am avut o echipă grozavă, cu jucători foarte buni. Sunt fericit că am fost ca o familie, am câștigat o mulțime de frați, asta e cel mai important.

Cele mai importante amintiri sunt dragostea fanilor, a colegilor și respectul care mi-a fost arătat aici.

Am vorbit cu coechipierii mei și am fost puțin emoționat, îmi va fi dor de fiecare dintre ei. Le-am zis că au făcut multe pentru mine, nu e ușor să-ți iei adio de la frații tăi. Dar e un pas important înainte și sunt foarte fericit pentru acest transfer. Nu am fost surprins de mutare, așteptam să apară ceva important.

Le-am zis să câștige diseară, sunt sigur că o vor face. Îi voi urmări în continuare și voi rămâne fan Rapid. Hai Rapid!”, a spus Rrahmani.

18 goluri a marcat Rrahmani în 28 de meciuri în Liga 1 pentru Rapid

Rrahmani: „Rapid va fi casa și familia mea”

Kosovarul a transmis un mesaj și prin intermediul paginii de Facebook a clubului Rapid București.

„După un an incredibil împreună, este momentul să spun La Revedere! Când am venit în Giulești, am văzut și am simțit ce club minunat este Rapid, cu fani minunați, și mi-am propus să dau 100% la fiecare meci, pentru a-i face fericiți pe suporteri.

După un an cu multe provocări, am trăit momente superbe împreună. De acum înainte, voi fi un suporter, iar Rapid va fi casa și familia mea. Voi fi mereu recunoscător că am fost parte a acestei echipe.

De asemenea, le voi fi recunoscător celor din club care au avut încredere în mine și mi-au fost alături în momentele grele, când conta cel mai mult.

Dragi Rapidiști, până ne vom revedea, vă doresc tot binele din lume! Al vostru, Albion. Hai Rapid!”, este mesajul transmis de Rrahmani.

Din păcate, povestea lui „Lewa” în Giulești se apropie de final, atacantul nostru urmând să plece astăzi din țară pentru a face vizita medicală la o altă echipă. Astfel, Albion nu va mai face parte din lotul Rapidului pentru meciul cu Dinamo, dar, cu siguranță, îi va susține pe băieți de la distanță. Rapid București, pe Facebook

Profit uriaș făcut de Șucu

Rrahmani a ajuns la Rapid în august 2023 de la Ballkani pentru numai 600.000 de euro.

Asta înseamnă că în doar un an de zile, „vișiniii” vor obține un profit de 4,4 milioane de euro! Acesta va crește dacă Sparta Praga va reuși să îl vândă în viitor pe kosovar.

Cei mai scumpi jucători vânduți de Rapid cu Șucu patron:

Albion Rrahmani (Sparta Praga) - 5.000.000 € Rareș Ilie (Nice) - 4.000.000 € Marko Dugandzic (Al Tai) - 2.000.000 € Ermal Krasniqi (Sparta Praga) - 2.000.000 € Horațiu Moldovan (Atletico Madrid) - 800.000 €

Cea mai scumpă afacere din „era Șucu”

Transferul lui Rrahmani reprezintă a doua cea mai scumpă afacere făcută de Rapid. Doar transferul lui Cristi Săpunaru, din 2008, la FC Porto a fost făcut pe o sumă mai mare.

Fundașul dreapta era vândut în Portugalia pentru 6 milioane de euro.

Kosovarul intră și în top 3 cei mai scumpi jucători străini vânduți de echipele din Liga 1.

Este depășit de Alvaro Pereira, vândut de CFR Cluj, în 2009, la Porto pentru 6,5 milioane de euro, și Lacina Traore, vândut tot de ardeleni, în 2011, pentru 6 milioane la Kuban Krasnodar.