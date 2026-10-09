Culisele luptei pentru putere Ceferin, la fel ca Infantino. Șeful UEFA a încălcat regulile pentru a candida din nou! Implicarea lui Burleanu

Aleksander Ceferin și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat la președinția UEFA. Dar și el a făcut ca Gianni Infantino la FIFA.

Cum poate candida la al 4-lea mandat interzis, cum s-a răzgândit și ce s-a întâmplat pe 8 februarie 2024, la congresul cu scandal de la Paris.

Răzvan Burleanu a fost la un moment dat vârful de lance al revoltei Angliei împotriva lui Ceferin la UEFA. Unde ar fi putut ajunge șeful FRF.

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Aleksander Ceferin l-a atacat tot mai dur în ultimul timp pe Gianni Infantino pentru jocurile de culise întunecate pe care le-a făcut la FIFA, dar nici avocatul sloven nu le-a ocolit pentru a rămâne la putere la UEFA.

Ceferin a modificat statutul UEFA pentru a putea candida. Ca Infantino la FIFA

Nici el nu ar fi putut candida în 2027 potrivit vechiului statut al forului continental. Pentru că el vizează al 4-lea mandat și Nyon admite maximum trei.

Ce a făcut? La începutul lui 2024, a modificat statutul. Dintr-odată, s-a considerat că primul mandat, de doi ani și jumătate, era incomplet și nimeni nu-l mai lua în calcul, iar al 4-lea devenea al 3-lea, reintrând astfel în legalitate.

Ceferin, 58 de ani, e președintele UEFA din 16 septembrie 2016. Foto: Imago

Exact așa a procedat și Infantino la FIFA. Astfel, ambilor li s-a permis să concureze din nou pentru postul de președinte.

Încă o asemănare între cei doi: și unul, și celălalt au fost realeși de două ori până acum, de fiecare dată prin aclamații . Fără contracandidat, au rămas în funcție în aplauzele șefilor de federații.

Ceferin, furibund la congresul din 2024: „Ei sunt prădătorii”. Și „Eu nu sunt Gollum”

În urmă cu doi ani și opt luni, congresul UEFA de la Paris a fost extrem de tensionat.

Pe 8 februarie 2024, Ceferin a început furtunos discursul, contra celor care sprijineau proiectul secesionist al Super Ligii Europei (SLE), o amenințare la acea vreme pentru Champions League.

„Unii se prefac salvatori ai fotbalului când sunt groparii sportului. Joacă rolul victimelor, deși sunt prădători, confundă monopolul cu unitatea”, a afirmat acesta, numind planul SLE „Zombie League”.

Binele comun trebuie să câștige asupra intereselor personale. E mantra mea de la început și așa va rămâne. Poate fi o slăbiciune, însă nu o voi schimba. Cred în oameni. Mi s-a spus uneori că sunt precum Gollum (n.r. personaj malefic din Stăpânul Inelelor), dar nu sunt Gollum. Nu sunt interesat de unicul inel. Aleksander Ceferin, în februarie 2024

Surpriză majoră în 2024. Ceferin: „Nu mai candidez. E nevoie de sânge proaspăt la UEFA”

În acel congres, Ceferin avea nevoie de două treimi pentru a schimba statutul. Doar un singur vot a fost împotrivă, altă federație abținându-se. Numai Anglia s-a opus. Răzvan Burleanu l-a susținut.

Burleanu, alături de Ceferin în tribună, la Euro 2024. Foto: Imago

Surprinzător, deși totul a funcționat așa cum și-a dorit, pentru ca el să poată candida încă o dată, președintele UEFA a făcut o răsucire totală, a anunțat chiar atunci că nu mai participă la alegerile din 2027.

„Am luat această decizie de a nu mai continua, de a nu mai candida. Fiecare organizație are nevoie de sânge proaspăt, iar eu am fost departe de familie de șapte ani", a explicat Ceferin la conferința organizată după congres.

Burleanu era vârful de lance al Angliei anti-Ceferin . Șef la UEFA! Plan eșuat

„Premeditat nu am vrut să dezvălui până acum ce gândesc, fiindcă voiam să văd adevărata față a unor oameni. Am văzut-o!”, a adăugat Ceferin.

Era sarcastic față de David Gill, unul dintre vicepreședinții UEFA (a rămas până în aprilie 2025). Englezul era marele său dușman din Comitetul Executiv, unicul care a combătut ideea de a-i oferi lui Ceferin al 4-lea mandat.

Burleanu, 42 de ani, e șeful FRF din 5 martie 2014. Foto: Sport Pictures

De altfel, a aflat The Independent, Gill crease în secret un plan ce avea ca finalitate înlocuirea slovenului și îl avea ca vârf de lance pe Burleanu. Îl voia pe liderul FRF candidat în 2027 la președinția UEFA.

Numai că Burleanu, membru al Consiliului FIFA cu drept de a asista la ședințele Comitetului Executiv UEFA, a ieșit din acea „lovitură de stat” și a rămas în spatele conducerii.

Ceferin a uitat de „sângele proaspăt”. Candidează iar la UEFA. Burleanu îl susține

Între timp, Ceferin s-a răzgândit și candidează din nou. „Sângele proaspăt” de care avea nevoie UEFA și distanța de familie invocate în 2024 nu îl mai împiedică acum să participe la scrutin pentru mandatul 2027-2031.

Va rămâne 15 ani președintele UEFA. Viitoarele alegeri par deja câștigate. Aproape sigur, pe 22 aprilie 2027, la Astana (Kazahstan), nu va avea contracandidat. Și va fi reales a treia oară prin aclamații.

Burleanu îl sprijină, ca de obicei: „Un vot de încredere firesc pentru un lider care a demonstrat că poate proteja valorile fundamentale ale fotbalului și poate întări încrederea într-un viitor mai bun pentru acest sport”.

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