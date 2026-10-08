Ceferin s-a răzgândit! Președintele UEFA va candida pentru un nou mandat, susținut în unanimitate de federații » Ce i-a transmis Răzvan Burleanu
Aleksander Ceferin
Campionate

Ceferin s-a răzgândit! Președintele UEFA va candida pentru un nou mandat, susținut în unanimitate de federații » Ce i-a transmis Răzvan Burleanu

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.10.2026, ora 21:40
  • Aleksander Ceferin (58 de ani) și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat de președinte UEFA.
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Șeful forului european intenționa să nu mai candideze, însă a fost cerut în unanimitate de toate cele 55 de federații participante, pentru a continua cu un al patrulea mandat, iar anunțul a fost făcut joi, la Berlin.

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Aleksander Ceferin: „Ambiția mea rămâne aceeași: să mențin fotbalul european unit”

„Doresc să mulțumesc federațiilor naționale pentru încrederea acordată. În ultimii ani ne-am confruntat cu provocări extraordinare și le-am făcut față ca o echipă. Mai avem încă mult de lucru și, de aceea, am acceptat solicitarea lor.

Ambiția mea rămâne aceeași: să mențin fotbalul european unit, să fac acest sport mai puternic și să las UEFA pregătită pentru următoarea generație.

De asemenea, sunt profund recunoscător familiei mele. Această decizie îi implică foarte mult și pe ei, iar eu nu aș fi putut să o iau fără înțelegerea și sprijinul lor”, a declarat Ceferin la evenimentul Top Executive Meeting, potrivit uefa.com.

În plus, oficialii UEFA își propun și o reformă a forului FIFA, după nemulțumirile legate de conducere și față de președintele Gianni Infantino, care a propus, în vară, vânzarea unei părți din drepturile pentru Cupa Mondială către un investitor privat, aruncând în aer lumea fotbalului.

2016
este anul în care Aleksander Ceferin a preluat președinția UEFA

Răzvan Burleanu: „Susținerea FRF pentru Președintele UEFA este un vot de încredere firesc

Răzvan Burleanu, președintele FRF, s-a aflat și el printre oficialii prezenți la Berlin și a transmis un mesaj de susținere pentru Ceferin.

„Aleksander Čeferin a reușit să construiască consens și unitate în contexte dificile pentru fotbalul european și internațional, proiectând o dezvoltare sustenabilă la nivelul UEFA care astăzi este un element de referință în guvernanța sportivă. 

Susținerea FRF pentru Președintele UEFA este un vot de încredere firesc pentru un lider care a demonstrat că poate proteja valorile fundamentale ale fotbalului și că poate întări încrederea într-un viitor mai bun pentru acest sport”, a transmis Burleanu, conform frf.ro.

Alegerile vor avea loc în cadrul Congresului UEFA din 22 aprilie 2027, care va avea loc la Astana, în Kazahstan.

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