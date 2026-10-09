Nu va juca împotriva lui Messi Louis Munteanu a aflat cât va lipsi, după accidentarea suferită la națională

Louis Munteanu (24 de ani), atacantul lui DC United, va rata meciul cu Inter Miami, echipa la care evoluează Lionel Messi (39 de ani), din cauza accidentării suferite la echipa națională.

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Munteanu a jucat în partidele cu Suedia (1-2) și Bosnia (2-4), dar a suferit o entorsă înaintea duelului cu Polonia (0-6) și a fost nevoit să părăsească cantonamentul României.

Louis Munteanu va rata duelul cu Lionel Messi din MLS!

Atacantul a efectuat un nou RMN în SUA, iar rezultatul a fost unul dezamăgitor. Louis Munteanu ar urma să lipsească în jur de 2-3 săptămâni, fiind nevoit să rateze următoarele meciuri ale echipei sale, anunță digisport.ro.

Astfel, românul nu va putea juca în partida cu Inter Miami de sâmbătă, de la ora 02:30 (ora României), formație la care evoluează argentinianul Lionel Messi.

Munteanu este așteptat să revină pe teren la începutul lunii noiembrie, neputând fi utilizat nici în meciurile cu New York Red Bulls (15 octombrie), Orlando City (18 octombrie) și Cincinnati (22 și 25 octombrie).

5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, conform Transfermarkt

Pentru Lionel Messi va fi prima partidă pentru echipa de club, după ce a îmbrăcat pentru ultima oară tricoul naționalei Argentinei în amicalul cu Benin, scor 3-0.

FOTO. Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la națională

Louis Munteanu a fost transferat de DC United la începutul acestui an de la CFR Cluj, în schimbul sumei de 6 milioane de euro.

Pentru formația din MLS, atacantul român a jucat până acum 22 de meciuri. A marcat 6 goluri și a livrat 3 pase decisive.

DC United se află pe locul 11 în Conferința de Est din MLS, cu 30 de puncte acumulate după 26 de etape.

După ce s-a accidentat, Munteanu a ratat meciurile naționalei României cu Polonia (0-6) și Suedia (0-1), din Liga Națiunilor.

FOTO. România - Suedia 0-1, ultimul meci jucat de „tricolori”

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