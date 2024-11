Alexandru Dobre a vorbit despre perioada grea prin care a trecut când juca în Franța, la Dijon.

Dobre a semnat cu Rapid la începutul acestei luni și a marcat o „dublă” în meciul său de debut pentru giuleșteni.

Alex Dobre a povestit mai multe părți negative despre perioada petrecută la Dijon.

Alex Dobre, amendat și trimis la echipa a 2-a a lui Dijon

În sezonul 2021/22, Alexandru Dobre a avut evoluții foarte bune în tricoul lui Dijon și a reușit să marcheze în 28 de rânduri, oferind și 3 pase de gol. Astfel, unele formații de Ligue 1 s-au interesat de el și erau dispuse să plătească 2 milioane de euro în schimbul jucătorului.

Dijon a cerut însă o sumă mult mai mare pentru Dobre, iar echipele s-au retras. Spre finalul perioadei de transferuri, clubul a pus presiune pe român să se transfere la cluburi la care fotbalistul nu-și dorea.

Din cauza aceasta, Dobre a fost trimis la echipa a 2-a, iar timp de 6 luni, nu a mai jucat vreun meci la nivel profesionist și a fost amendat în mai multe rânduri, nejustificat.

Alex Dobre, despre perioada de la Dijon: „Clubul a cerut o anumită sumă care nu era realistă pentru valoarea mea”

„Relația între mine și fostul club s-a rupt în felul următor. Eu m-am transferat de la Bournemouth în Franța la Dijon în prima ligă. Am fost vreo patru, cinci meciuri titular, dar am intrat mai mult din postura de rezervă.

După care clubul a retrogradat în liga a doua. În liga a doua a fost același antrenor doar patru, cinci meciuri, după care l-au schimbat. Eu am continuat să mă antrenez foarte bine. După care a venit un antrenor nou, numele său este Patrice Garande, golgheter all-time la Saint-Etienne, o legendă.

Garande a văzut cum mă antrenez eu și cum sunt eu zilnic. A întrebat: «Ce se întâmplă cu băiatul ăsta de nu joacă?» Și mi-a dat șansa să joc. Am intrat cu vreo șase, șapte meciuri mai târziu decât toată lumea. Am reușit să intru cu gol, cu pasă de gol și fix în sezonul acela am ieșit jucătorul sezonului la Dijon.

După care am avut două oferte bune. O echipă promovase din liga a doua în prima ligă și a doua era deja în Ligue 1. Clubul a cerut o anumită sumă care nu era realistă pentru valoarea mea. Nu condamn, pentru dacă vezi că se poate e mai bine și pentru mine”, a declarat Dobre, pentru fanatik.ro.

Dobre, forțat să plece de la Dijon

„Când au văzut că nu se mai poate, m-au dus până în ultima săptămână de mercato. După aceea au sunat la cluburile acelea și au zis că acceptă cât au vrut ele să plătească.

Era vorba de o sumă de două milioane de euro. Au răspuns că le pare rău, că m-au dorit, dar nu puteau să rămână descoperiți.

După aceea am fost forțat să mă duc la anumite cluburi la care eu nu îmi doream. Eu am avut șansa să merg să joc în prima ligă din Franța, iar ei m-au forțat să merg undeva unde nu îmi doream”.

Dijon l-a amendat pentru că era un jucător „problematic”

„ După care mi-au spus că nu o să mai joc, dacă nu am vrut să merg acolo. Pentru că toată lumea spune că sunt un problematic. Nu, nu este adevărat! Asta mi s-a întâmplat! Șase luni eu nu am mai jucat! Mă antrenam, eram trimis chiar la echipa a doua.

Eram amendat pentru unele lucruri cu care nu aveau nicio treabă. Șase luni am rămas fără să joc. A fost o perioadă foarte grea, noroc că am avut soția care să mă susțină. Pentru că este o perioadă foarte grea pentru un jucător.

După acestea șase luni, echipa era în liga a doua și era aproape de retrogradare. Eu am fost jucătorul sezonului, marcasem zece goluri. Și ca echipă, cu grupul pe care l-am avut, am terminat undeva pe locul opt, nouă”, a spus Dobre.

1.000.000 de euro este cota de piață a lui Alex Dobre, conform Transfermarkt.ro

