O parte din galeria Rapidului s-a declarat nemulțumită de decizia luată de clubul giuleștean cu privire la înființarea „Peluzei Copiilor” la meciurile cu Hermannstadt și UTA de acasă

La două zile după meciul cu FCSB, Rapid a anunțat că, pentru următoarele două meciuri, Peluza Sud se va transforma în „Peluza Copiilor”, astfel că accesul în peluza dinspre teatru va fi alocat doar copiilor cu vârsta de până în 14 ani și a celor care dețin deja abonament la Peluza Sud.

Citește și Ciobotariu negociază cu Sepsi Fundașul dorit de Șumudică la Rapid a început tratativele pentru prelungirea contractului Citește mai mult Ciobotariu negociază cu Sepsi Fundașul dorit de Șumudică la Rapid a început tratativele pentru prelungirea contractului

În urma acestui anunț, facțiunea Original, una dintre cele mai importante brigăzi ultra din galeria Rapidului, care s-a mutat recent de la Peluza Nord la Peluza Sud, s-a arătat nemulțumită de decizia clubului giuleștean.

Ultrașii de la Original sunt cei care l-au contestat pe Șumudică înainte de revenirea antrenorului în Giulești, afișând în peluză bannere cu declarații mai vechi ale acestuia:

„Eu nu pot antrena Rapidul în Liga 2 pentru că am o carieră în spate”

„Rapidistul Șumudică a murit”

Facțiunea „Original”, nemulțumită de decizia Rapidului

Pe pagina oficială de Facebook a facțiunii a apărut un comunicat în care ultrașii au declarat că nu înțeleg decizia conducerii:

„Considerăm că decizia de a transforma Peluza Sud în „Peluza copiilor” este extrem de nefericită. Așezarea acestei zone în apropierea galeriilor adverse nu doar că expune copiii la riscuri, dar contrazice și principiile de siguranță pe care orice club ar trebui să le protejeze.

Fiecare copil care vine să susțină echipa merită să se simtă în siguranță și să se bucure de fotbal fără teama de provocări externe.

După ce am ales să ne desfășurăm activitatea la Peluza Sud, ne-am întâlnit cu oficialii clubului înainte de fiecare meci desfășurat pe Giulești. După fiecare întâlnire, am făcut compromisuri:

Am adus steaguri mai mici. Am adus mai puține steaguri. Am tolerat vizibilitatea redusă a bannerelor pentru ca clubul să își poată respecta sponsorii.

Considerăm că ne-am comportat exemplar față de club și față de suporterii care erau deja acolo, oferindu-le celor mici stickere și aproximativ 350 de stegulețe realizate de noi.”, au spus fanii giuleșteni.

Anunțul Rapidului în legătură cu Peluza Sud:

„Pentru aceste două partide, la Peluza Sud nu se vor vinde bilete, aceasta urmând a deveni Peluza Copiilor.

Astfel, în afară de posesorii de abonamente la Peluza Sud, aici vor putea intra doar grupuri de copii (până în 14 ani), venite în mod organizat prin intermediul instituțiilor la care învață/activează (grădinițe, școli, școli de fotbal).”