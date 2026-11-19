Avocații lui Alexander Zverev (29 de ani, #1 ATP), Christian Schertz și Anna Sophie Heuchemer, au reacționat în legătură cu noul proces civil intentat de Brenda Patea, fosta parteneră a tenismenului german și mama fiicei sale în vârstă de cinci ani.

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Acțiunea civilă a fost depusă pe 18 septembrie, la Berlin, și vizează afirmațiile făcute de Zverev în luna iunie, publicației franceze L’Équipe, că nevinovăția sa ar fi fost dovedită în instanță.

Fosta iubită a tenismenului susține că aceste declarații i-au afectat reputația, motiv pentru care îi cere despăgubiri financiare. Totodată, aceasta solicită instanței să-i interzică germanului să mai facă astfel de afirmații.

Avocații lui Zverev, reacție după noul proces

Christian Schertz și Anna Sophie Heuchemer, au confirmat că au fost înștiințați oficial, miercuri, cu privire la procesul intentat de Brenda Patea.

„Clientul nostru se va apăra împotriva acestui proces. Dacă declarația care i se atribuie a fost într-adevăr făcută în forma invocată, considerăm că aceasta constituie o exprimare admisibilă a opiniei”, au comunicat avocații lui Zverev, subliniind că libertatea de exprimare este protejată de Constituția Germaniei , scrie theguardian.com.

Aceștia au precizat că nu a existat nicio încălcare a obligațiilor contractuale.

Brenda Patea îi cere despăgubiri lui Alexander Zverev

Michael Scheele, avocatul Brendei Patea, i-a trimis lui Zverev trei scrisori, pe 6, 11 și 25 august, prin care i-a solicitat să nu mai facă asemenea declarații. Tenismenul nu ar fi răspuns niciuneia dintre ele.

Inițial, Patea a solicitat instanței să îi interzică provizoriu germanului să repete afirmațiile respective, de teamă că acesta ar putea face noi declarații pe această temă în timpul US Open.

Fosta iubită a tenismenului și-a retras solicitarea pe 14 septembrie, iar patru zile mai târziu, la cinci zile după ce Zverev a câștigat US Open, a depus noua acțiune civilă.

Avocatul Brendei Patea susține că declarațiile făcute de Zverev în presa internațională au afectat reputația clientei sale, întrucât lasă impresia că aceasta l-ar fi acuzat pe nedrept de violență domestică.

„Afirmația este falsă. Nu există nicio hotărâre judecătorească prin care să se stabilească nevinovăția pârâtului, nicio achitare definitivă și nicio altă decizie cu un asemenea conținut”, se arată în documentele depuse la instanța din Berlin.

Patea cere ca Zverev să fie amendat cu până la 250.000 de euro pentru fiecare declarație publică prin care ar încălca interdicția solicitată în instanță.

Fosta parteneră a germanului ar fi ezitat inițial să-l dea din nou în judecată pe liderul mondial, de teamă că acesta ar fi devenit mai puțin dispus să ajungă la un acord în privința pensiei de întreținere pentru fiica lor.

200.000 de euro a acceptat să plătească tenismenul pentru închiderea procesului intentat împotriva sa în 2024

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