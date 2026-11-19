Dinamo - Petrolul se joacă sâmbătă seară, de la 20:30, în etapa #16 din Superliga

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Roș-albii sunt nevoiți să se mute la Slobozia pentru această partidă, pentru că Arena Națională va fi închisă cel puțin până la începutul lunii decembrie, pentru a proteja și repara gazonul.

Bilete la Dinamo - Petrolul, pe stadionul din Slobozia

Până s-a luat decizia, Dinamo apucase să pună în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul, cu locația setată ca Arena Națională.

Acum, „câinii” au fost nevoiți să refacă strategia de bilete și au anunțat cum se va proceda pentru duelul din weekend.

Abonații vor avea prioritate în a-și rezerva online locurile la meciul considerat „acasă” pe stadionul „1 mai”. Vor fi puse în vânzare și bilete, iar celor care și-au cumpărat deja bilete pe Arenă li se vor da banii înapoi.

„Info Bilete & Abonamente pentru meciul de sâmbătă!

Sâmbătă vom începe returul campionatului, „acasă”, pe stadionul din Slobozia. Din păcate, capacitatea stadionului este redusă, iar interesul pentru acest meci este foarte mare.

Având în vedere multiplele întrebări legate de bilete și abonamente, venim cu următoarea informare pentru a detalia procesul de achiziție a biletelor și modul în care abonații vor avea acces.

Abonații clubului reprezintă o prioritate. Prin urmare, vor primi pe adresa de e-mail cu care și-au achiziționat abonamentul un link separat, însoțit de un cod de validare, pentru a-și asigura locul pe stadion. Codul de validare trebuie introdus pentru a duce procesul la bun sfârșit și pentru a primi astfel biletul de acces. Costul acestui bilet de acces este de 0 RON. În cazul în care nu primiți linkul sau codul de validare, vă rugăm să scrieți pe adresa [email protected].

Linkul va fi disponibil până la ora de începere a meciului.

Introducerea codului de validare este obligatorie, deoarece fără acesta procesul nu poate fi încheiat, iar biletul nu va fi generat. Codul de validare poate fi folosit o singură dată și nu poate genera mai multe bilete.

Biletele vor fi puse la vânzare în paralel cu revendicarea locurilor de către abonați.

Pentru suporterii care și-au achiziționat bilete la meciul de pe Arena Națională, procesul de rambursare a început și va dura aproximativ 24–48 de ore până la restituirea sumelor în conturile acestora”, a scris clubul pe Facebook.

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