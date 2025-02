„Mami, tu de ce nu vorbești?” Părinții unor sportive acuză abuzuri ale antrenoarei Alexandra Piscupescu. Recent, ea se plânsese public că a fost abuzată în copilărie

Șase părinți au semnat o sesizare trimisă Federației Române de Gimnastică Ritmică, în care o acuză pe antrenoarea Alexandra Piscupescu de abuzuri verbale și fizice.

Unul dintre părinți povestește cum fiica lui a venit acasă cu „palma domnișoarei Piscupescu imprimată pe spate”.

Alexandra Piscupescu, 30 de ani, a fost până de curând vicepreședinta FRGR, dar și-a dat demisia pe 1 februarie 2025. Recent, chiar ea povestise despre abuzuri suferite în copilărie în sala de gimnastică.

Gimnastica ritmică pare intrată într-un cerc al acuzațiilor. După ce șase foste gimnaste, printre care și Alexandra Piscupescu, au declarat că au fost agresate în trecut de președinta Irina Deleanu și de antrenoarea Maria Gîrbă, acum se întoarce roata.

Recent, șase părinți au semnat o sesizare, în posesia căreia a intrat GOLAZO.ro. Aceasta a ajuns la Federația Română de Gimnastică Ritmică și la clubul Sportul Studențesc, unde Alexandra Piscupescu este antrenoare. Și de data aceasta ea e cea acuzată de abuzuri fizice și verbale, petrecute în perioada 2017-2022!

Alți 12 părinți au fost de acord să apară cu nume și prenume, plus număr de telefon, în sesizare, dar nu au semnat-o. Unii dintre ei au explicat că se tem de repercusiuni.

GOLAZO.ro a luat legătura cu mai mulți dintre acești părinți și vă prezintă relatările a doi dintre ei. Episoade în care se vorbește despre palme, injurii, frică, traume.

Trebuie menționat că la o zi după depunerea sesizării la FRGR și clubul Sportul Studențesc, antrenoarea Alexandra Piscupescu și-a depus demisia din funcția de vicepreședintă a Federației de specialitate.

La lot, fetelor li se zicea tâmpițele, prostuțele, proaste, tâmpite, idioate, cretine, cretinoide. Pe mine m-au făcut «ciorbăreasă», țărancă, săracă. Alexandra Piscupescu, acum 2 săptămâni, povestind abuzuri in cariera sa

Interviuri cu cei doi părinți: „Nenumărate abuzuri, palme, jigniri”

Când a lucrat fiica dumneavoastră cu Alexandra Piscupescu?

Primul părinte : Fiica mea a fost la clubul Sportul Studențesc, la domnișoara antrenoare Alexandra Piscupescu, până în 2022, când avea 12 ani. Nu sunt unul dintre părinții semnatari ai sesizării trimise către Federația Română de Gimnastică Ritmică, dar am văzut scrisoarea și tot ce scrie în ea i s-a întâmplat și fiicei mele. A fost umilită, jignită, dată afară din sală. Problemele au fost atât de grave încât am ajuns cu ea la psiholog și la psihiatru.



Al doilea părinte : Eu am semnat acea sesizare. Problema cu anonimatul este legată de dorința soțului meu, care nu vrea ca numele nostru să apară în presă. Nu vrea să expunem copilul. Dacă ar fi terminat cu acest sport, fără nici un dubiu ne dădeam numele, dar e încă în activitate. Eu eram prima care voiam asta. Noi am plecat, acum mulți ani de zile, într-o țară străină. Fiica s-a apucat de gimnastică ritmică, în 2017, a avut rezultate foarte bune, dar am fost nevoiți să ne întoarcem, în 2019, în România. Am vrut să continuăm cu gimnastica, desigur, și așa am ajuns la antrenoarea Alexandra Piscupescu. În 2022 ne-am întors în străinătate.

Așa începe sesizarea, depusă la FRGR și Sportul Studențesc, părinților ale căror fiice au fost antrenate de Alexandra Piscupescu.

În sesizarea trimisă de părinți către FRGR și clubul Sportul Studențesc se vorbește despre jignirile aduse sportivelor de către antrenoarea Alexandra Piscupescu. Puteți detalia?

Primul părinte : Le făcea frecvent proaste. A mea, deși era slabă moartă, era făcută grasă. „Ai curu' mare, ești o puturoasă”. Eu am aflat după ce s-a lăsat, pentru că fiica nu spunea nimic din ce se petrecea în sală. Am simțit ceva și uneori îi spuneam domnișoarei Piscupescu că fiica mea nu se simte tocmai ok, dar o „omora” cu antrenamentul a doua zi. Dacă știam exact ce se întâmpla, altfel puneam problema. Le manipula în așa fel încât foarte, foarte puțini copii spuneau acasă ce se petrecea la antrenamente.



Al doilea părinte : În fiecare zi, fata mea venea și-mi spunea că «atunci când țipă domnișoara, nici musca nu se aude. Fetițo, ești proastă!». În sesizare sunt lucruri care s-au întâmplat, povestite de fiecare dintre părinții ai căror copii au lucrat cu Alexandra Piscupescu. Fiica mea ajunsese să ia abuzurile verbale ca pe un fel de „bună ziua”. Dar se ducea cu teamă la antrenament. Îmi spunea: «Azi vine domnișoara».

„Avea palma imprimată pe spate”

Au existat și abuzuri fizice?

Primul părinte : Eu am aflat târziu de tot că au fost. Am întrebat-o din nou și zilele trecute, după ce am văzut acel clip. „Mami, ești sigură că nu te-a bătut?” Și mi-a spus că le mai dădea cu panglica peste picioare, cu bățul în spate «ca să ne îndrepte, dar nu a venit niciodată să mă bată serios». Dar mi-a spus și ceva nou. Făcea piruete, câte patru, cinci, la rând, și a căzut. Antrenoarea (n.r. - Alexandra Piscupescu) a întrebat-o ce s-a întâmplat, iar fiica mea i-a răspuns că a amețit. Și atunci i-a dat o palmă peste față, întrebând-o: „Acum mai ești amețită?”. Iar asta mică mi-a povestit că i-a răspuns că nu, «ca să mă lase în pace». Eu înțeleg că performanța nu se face cu praf de stele, dar nici cu stilul acesta...



Al doilea părinte : Da. Într-o zi a venit cu palma domnișoarei Piscupescu imprimată pe spate. Era vânătă. Am plâns și, cum nu aveam cunoștințe în România, m-am sfătuit cu fiica mea cea mare. Care mi-a zis că o sună și face scandal. Dar știam că asta va înrăutăți lucrurile. Pentru că așa a început totul. Când eu am îndrăznit să-i reproșez ceva domnișoarei Piscupescu. De atunci a început calvarul.

Ce s-a întâmplat cu fiica dumneavoastră?

Primul părinte : Nu a mai vrut să meargă la acest sport pe care l-a iubit. Am fost deschisă cu ea și i-am spus «mami, când simți că nu mai vrei, stăm de vorbă. Eu te susțin și când vrei să continui, și dacă vrei să te oprești». A venit într-o zi și mi-a spus că nu mai vrea, nu mai poate. Că e umilită. Și mi-a spus mai multe din ce se petrecea în sală. Ea nu mai ducea umilința, nu munca. Îi era teamă să mai meargă în sala de antrenament. Se mai scăpa cu niște lucruri întâmplate altor copii. Iar apoi îmi atrăgea atenția să nu cumva să spun, pentru că află antrenoarea și se va răzbuna. Fetiței mele i-a plăcut gimnastica ritmică foarte mult. Și a continuat să mai lucreze acasă, după ce s-a lăsat. Și am auzit-o țipând: «Măi fetițo, nu te uiți la tine că ești cât vaca!?». Făcea pe antrenoarea și vorbea cu o sportivă imaginară. Puterea exemplului, nu? Acum e la dansuri, unde are o antrenoare complet opusă celei de la gimnastică ritmică.



Al doilea părinte : Eu am învățat-o, poate nu bine, să suporte cât poate. Un strigăt, un cuvânt greu. Nu sunt de acord, dar peste tot se întâmplă. Chiar și în străinătate se ridică vocea la sportivi. Dar nu să fie bătute, jignite. La sport nu merge cu «te rog frumos», pentru că așa copilul nu-și va depăși niciodată limitele. Va alege calea mai ușoră. Nu am ajuns la psiholog cu fiica mea, dar copilul voia să se lase de gimnastică din cauza mediului toxic. Din cauza domnișoarei Piscupescu.

Alexandra Piscupescu este acuzată că a lipit o hârtie pe spatele unei sportive, hârtie cu mesajul: "Cocoșata de la Notre-Dame".

„Mami, tu de ce nu vorbești?”

Cum ați reacționat la traumele suferite de copil?

Primul părinte : Noi nu am făcut nimic când am plecat. Unii părinți au plecat cu scandal de la domnișoara Piscupescu. Puteam să o mutăm la un alt club, dar atunci domnișoara Piscupescu era și șefa arbitrelor din România. Acum nu mai e. Și ajungeam tot la mâna ei. Era cu răzbunări, cum s-a mai întâmplat, cu telefoane între cluburi... „Să n-o primești pe aia pentru că mi-a făcut probleme”. Nu mai era liniște în casă, pentru că nu ne mai înțelegeam cu fiica noastră. Nu mai puteam avea o discuție în contradictoriu cu ea sau să o cert. Vă dați seama, nu mai rezista. La sală era certată mereu. Iar respectul ei de sine era foarte jos. Era un stres enorm, așa că am mers cu ea și la psiholog și la psihiatru.



Al doilea părinte : M-am gândit să depun plângere la poliție. Când fiica mea a venit vânătă pe spate, am plâns toată ziua, credeți-mă! M-am întrebat dacă merită efortul fizic și psihic al copilului. Dar din postura mea modestă, poziție pe care am simțit-o mai mult ca oriunde în România... Nu știu dacă mă asculta cineva. Acum am prins puțin curaj pentru că am văzut că sunt mame care au trăit mai rău decât mine cu domnișoara (n.r. - Piscupescu).

Părinții o acuză pe antrenoarea Alexandra Piscupescu că le-a aplicat sportivelor corecții fizice.

De ce v-ați decis acum să vorbiți?

Primul părinte : Supărarea părinților este mare acum pentru că au văzut acel clip de pe YouTube. E ca și când «hoțul strigă hoții!». Iar oamenii sunt indignați, pentru că s-a găsit tocmai ea să facă un scandal! Iar lucrurile nu stau așa cum le prezintă. De asta am vrut și eu să vorbesc. Abuzatorul s-a transformat în abuzat. Ca să înțeleagă și mai bine toată lumea... Clipul respectiv l-am pus într-o seară la laptop. Voiam să-l mai ascult o dată. Iar fiica mea i-a auzit vocea (n.r. – Alexandrei Piscupescu), neștiind despre ce e vorba. Și mi-a zis, eu fiind în bucătărie: «Wow, a recunoscut, vorbește despre ea?». I-am spus că nu, e vorba despre antrenoarele ei. «Fix așa ne făcea ea pe noi», mi-a zis fiica mea.



Al doilea părinte : Ce m-a făcut să vorbesc? Clipul și fiica mea. Domnișoara Piscupescu se plânge că a fost făcută „tâmpită”. Păi, copilul meu era făcut în fiecare zi „tâmpițică, prostuțică”. Plus că a venit lovită acasă. Acum e o victimă antrenoarea?! Nu știu și nici nu mă interesează războiul dumnealor (n.r. – Alexandra Piscupescu vs. Irina Deleanu). Mă doare doar de copilul meu, nici de doamna Deleanu, nici de domnișoara Piscupescu! De aceea mi s-a părut ipocrizie ce spunea fosta antrenoare a fiicei mele în acel clip. Dar copilul s-a revoltat cel mai tare! Și ea mi-a spus: «Mami, tu de ce nu vorbești?». I-am răspuns că e mică și nu-și dă seama ce implică asta. Noi am suportat chiar mai mult decât „prostuțică, tâmpițică” și nu știu ce. Pe fiica mea a revoltat-o mai mult decât pe mine acel clip. Are o vârstă la care nu mai e tocmai copil. Dar eu sunt prea mică, neimportantă. E cuvântul meu, al nostru, al părinților, împotriva cuvântului ei (n.r. – al Alexandrei Piscupescu).

„În străinătate se știe de domnișoara Piscupescu”

Demisia Alexandrei Piscupescu din funcția de vicepreședinte al FRGR vine ca urmare a sesizării făcute de părinți?

Primul părinte : Nu știu exact, de ce să mă pronunț. Coincidența e mare, e adevărat, dar de ce și-ar fi dat demisia doar de la Federație și nu și din funcția de antrenoare? Pentru că acolo e problema. Oricum, multe gimnaste au plecat de la ea. Din poza pe care o aveți nu mai are nicio gimnastă sub îndrumare. Și erau fetele de top din România. Dar să știți că eu nu contest că domnișoara Piscupescu să se fi schimbat între timp. Poate a făcut terapie.



Al doilea părinte: E posibil, mai ales că vine la o zi după depunerea acelei sesizări. Dar vă mai spun ceva. Când ne-am reîntors în străinătate, am fost întrebată de ce nu a mai continuat fiica mea cu gimnastica ritmică în România. Am răspuns că am trăit doi ani de coșmar și am pus mai presus de orice sănătatea psihică a fiicei mele. Că fiica mea s-a întors cu palma antrenoarei pe spate. Dar antrenoarea din străinătate era prietenă cu domnișoara Piscupescu și i-a transmis acesteia. Poate și asta, că se știe și în afară de metodele ei, a determinat-o să plece de la FRGR. Deși știam că fiica mea va avea probleme, pentru că antrenoarea Piscupescu a fost și arbitră și e destul de bine „înfiptă” în lumea gimnasticii ritmice internaționale.

Răspunsul Alexandrei Piscupescu

Alexandra Piscupescu

GOLAZO.ro a luat legătura și cu antrenoarea acuzată de părinți, Alexandra Piscupescu. Aceasta a oferit versiunea ei asupra celor întâmplate, versiune pe care o publicăm în continuare:

„Referitor la plângerile unor părinți, aș dori să vă menționez următoarele:

Nu susțin că am fost perfectă și nici nu spun că le știu pe toate. Dimpotrivă. Mai am multe de perfecționat și învățat și sunt deschisă la orice feedback constructiv și de optimizare.

Din respect pentru părinți și copii și din considerente etice, aș vrea să nu comentez, ci să las să facă analiza acestor sesizări pe cei îndreptățiți să o facă.

Vă promit că, în momentul în care analiza va fi finalizată în mod obiectiv de către cei responsabili, vă voi comunica și rezultatul.

Este un subiect prelucrat cu viclenie pentru a distrage atenția de la o serie de nereguli fundamentale, de sistem, cauza reală a situației în care ne aflăm .

Lumea e mică și oamenii vorbesc despre ce presiuni se fac în culise pentru a fi eu denigrată! În această diversiune se dorește diminuarea complicității la abuz! Dacă eu sunt vinovată pentru ceva, cu siguranță voi plăti!”.

Doamna președinte (n.r. Irina Deleanu) este mult mai preocupată să distragă atenția de la propriile fapte, fabricând subiecte despre mine Alexandra Piscupescu