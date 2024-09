FCSB - UTA ARAD 2-0. Alexandru Băluță (30 de ani) a tras primele concluzii după victoria, scor 2-0, din meciul cu UTA Arad, din etapa #8, din Liga 1.

Mijlocașul roș-albaștrilor a ratat un penalty în minutul 58, dar a reușit să își ia revanșa în minutul 87 când a închis tabela.

FCSB - UTA. Alexandru Băluță: „Nu sunt executant de penalty-uri”

Alexandru Băluță a explicat faza penalty-ului ratat și a spus că a fost motivat de cei care l-au criticat în ultimele săptămâni.

„Un meci destul de greu, pe un teren dificil. Nu a fost ușor pentru noi, nu ne-am antrenat aici. Pentru mine a fost ușor să mă adaptez, am centrul de greutate jos, nu mi-a pus probleme terenul.

Mă bucur că am marcat, că am ajutat echipa. E foarte important că am reușit să câștigăm astăzi și să urcăm în campionat.

Nu am vrut să execut acolo, m-am sucit în timpul execuției. Am bătut slab, nu sunt un executant de penalty-uri. Am reușit să înscriu după, Dumnezeu m-a ajutat. Asta e cel mai important pentru mine.

Mi-ar fi plăcut să intre și lobul, a fost o acțiune frumoasă. Mi-a lipsit șansa acolo. Important e că am avut ocazii și de acum înainte e important să mă pregătesc cât mai bine.

Dacă sunt supărat, sunt supărat doar pe mine, nu pe ce s-a spus în ultimele zile. Pe mine mă ambiționează lucrurile astea și mă ajută să mă pun pe picioare” a declarat Alexandru Băluță la Digi Sport.

Alexandru Băluță: „M-a ambiționat lucrul ăsta”

„ A fost un blocaj, ăsta e fotbalul. Mă bucur că am șansa să mă revanșez . Chiar dacă am fost criticat, pe mine m-a ambiționat lucrul ăsta . Nu o să caut scuze, trebuie să țin capul sus. E o presiune imensă la FCSB, asta s-a simțit din prima zi.

Într-adevăr, a fost o perioadă fără realizări, va trebui să dau mai mult.

Nu pot să spun că ne-am focusat mai mult pe Europa, dar e o realizare imensă că suntem reprezentanții României. De acum va trebui să ne concentrăm foarte mult pe campionat. Această pauză e de bun augur, eu zic că suntem pe drumul cel bun.”, a spus Alexandru Băluță

După această partidă, FCSB a urcat pe locul al 9-lea, cu 8 puncte, în timp ce UTA Arad este pe locul 13, cu 7 puncte.