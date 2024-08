Alexandru Mitriță (29 de ani) a deschis scorul pentru Universitatea Craiova în meciul retur al „dublei” cu Maribor încheiat 3-2.

Cu toate că au câștigat, oltenii mai aveau nevoie de un gol pentru a duce partida cel puțin în prelungiri.

La finalul partidei, Alexandru Mitriță și-a exprimat dezamăgirea pentru că Universitatea Craiova nu a reușit să întoarcă în favoarea ei „dubla” cu Maribor.

Alexandru Mitriță: „Nu cred că s-a pierdut calificarea în acest meci”

Jucătorul Craiovei și-a exprimat frustrarea și este de părere că oltenii au pierdut calificarea în meciul retur, atunci când au evoluat mai mult de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Maldonado.

„Suntem supărați. Am făcut un meci bun, am avut două sau trei ocazii de gol. Trebuia să fim mai deștepți, să oprim jocul. Nu cred că s-a pierdut calificarea în acest meci, s-a pierdut în meciul tur .

Aveam mult mai mult timp să întoarcem (n.r. - dacă ar fi marcat mai repede), dar s-a văzut, am dominat, am avut atitudine, dar au fost două greșeli care nu trebuiau să fie și am luat două goluri. Frustrarea e foarte mare, ne doream să ajungem acolo, dar nu avem ce să mai facem.

Trebuie să muncim, nu mai avem ce să facem. Trebuie să o luăm de la capăt. Sunt foarte supărat, nu vreau să vorbesc (n.r. - despre ce i-ar trebui Craiovei pentru a deveni mai bună). Trebuie să ne axăm pe campionat, luăm fiecare meci din campionat și încercăm să-l câștigăm”, a declarat Alex Mitriță, conform Digi Sport.

Pentru Universitatea Craiova urmează meciul cu Petrolul Ploiești, programat duminică, 4 august, cu începere de la ora 19:00.

Oltenii sunt lideri după primele 3 etape, cu 7 puncte, în timp ce „lupii-galbeni”, ocupă locul al 9-lea, cu 4 puncte.