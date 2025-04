Președinte nou la FRG Ioan Suciu, medaliat la JO de la Atena, a câștigat alegerile

Ioan Suciu (47 de ani) a câștigat alegerile pentru postul de președinte al Federației Române de Gimnastică.

Acesta a învins-o pe Ingrid Istrate (56 de ani), fostul secretar general al FRG.

În urma alegerilor de astăzi, Gina Gogean și Alina Drăgan vor ocupa posturile de vicepreședinți, iar Bogdan Ioniță a fost numit secretar general.

Ioan Suciu o va înlocui la șefia Federației pe Carmencita Constantin, cea care a condus forul în ultimii 5 ani. În 2020, după ce Andreea Răducan, atunci președintă FRG, și-a dat demisia din cauza neîndeplinirii obiectivului, Carmencita Constantin l-a învins în alegeri chiar pe Suciu.

În martie 2021, când s-au organizat din nou alegeri, de data aceasta pentru un mandat întreg, Ioan Suciu nu și-a mai depus candidatura.

Ioan Suciu, noul președinte al Federației Române de Gimnastică

Ioan Suciu a fost ales în funcția de președinte al Federației de Gimnastică în cadrul Adunării Generale de vineri, organizată la sediul COSR. Aici au fost prezente 62 din cele 64 de organizații cu drept de vot.

Suciu a obținut 38 de voturi, în timp ce contracandidata sa, Ingrid Istrate, a reușit să câștige încrederea a doar 21 de membri ai Adunării Generale, în timp ce trei voturi au fost anulate.

Ioan Suciu are 47 de ani, iar cele mai notabile performanțe din cariera sa de gimnast au fost cele 4 medalii de aur și una de argint de la Campionatele Europene, plus medalia de bronz câștigată la Jocurile Olimpice de la Atena, din anul 2004.

După încheierea carierei, în anul 2005, Suciu a devenit antrenor, fiind coordonatorul lotului național masculin al României începând cu anul 2010. El a ocupat și postul de vicepreședinte al FRG.

Ioan Suciu, înainte de alegeri: „Vreau să fiu o portavoce”

„Este o victorie ca la marile competiții internaționale, dar diametral opusă. Lucrurile au fost extrem de grele în ultima perioadă și mă bucur că toată suflarea gimnasticii mi-a acordat acest gir.

Am convingerea că o să facem lucruri mărețe împreună, dar în timp. Dați-mi voie ca înainte de a vorbi despre Jocurile Olimpice de la Log Angeles, din 2028, să facem întâi o radiografie, ca să putem vedea exact cu ce putem defila la JO următoare.

Sigur că dorință există, dar trebuie văzut, în urma radiografiei, ce putință avem. Dar am convingerea că, așa cum spuneam, cu entuziasmul care mă caracterizează, voi și vom reuși să coagulăm toate forțele și energiile bune în a construi lucruri frumoase”, a declarat Suciu după numărarea voturilor.

Ingrid Istrate: „Am de făcut performanță”

Fostul secretar general al FRG, Ingrid Istrate, a declarat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că nu va continua să ocupe această funcție sub noua conducere.

„Sunt o profesionistă, așa că am ales deja să plec. Am fost întrebată, curtată, cum vreți să spuneți, acum doi ani, de actuala conducere, dar am refuzat politicos.

Nu sunt dezamăgită pentru că, până la urmă, țara a ales. Ce pot face eu decât să merg la clubul unde sunt directoare, CSM Onești, și să continui să fac performanță!?

Nu ies din lumea sportului, rămân pentru a mai aduce, alături de antrenori, de sportivi, de toți cei care iubesc sportul, medalii multe pentru țara noastră”, a mai spus Ingrid Istrate.

