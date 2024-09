FCSB - PETROLUL 1-1. Atacantul Alexandru Tudorie (28 de ani) consideră că „Lupii galbeni” au meritat să egaleze în prelungirile partidei din Ghencea.

Fundașul Paul Papp (34 de ani) a vorbit despre duelurile care au avut ca rezultat mai multe accidentări ale jucătorilor de la Petrolul: „A fost un meci bărbătesc”.

Tudorie s-a ales cu capul spart în prima repriză, după ce a fost lovit de Mihai Popescu. Fundașul campioanei a fost eliminat, iar atacantul „lupilor” a rămas pe teren și a marcat golul egalizator, în minutul 90+4.

FCSB - PETROLUL 1-1. Alexandru Tudorie: „Ne-am ridicat la nivelul lor, am fost chiar peste ei”

„Meritam, de la faza la care au rămas în 10 oameni am dominat în totalitate meciul, ne-am creat câteva ocazii și mă bucur că în final am reușit să luăm un punct.

Nu m-am speriat, m-a lovit cu cotul (n.r. Mihai Popescu), s-a acordat cartonaș roșu, am continuat, am luptat până la final și am reușit să înscriu.

Tudorie, bandajat după meci Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Din păcate, n-am fost concentrați la ultima pasă sau la centrări, ne-a costat puțin. Ei s-au apărat bine în ultimii 30 de metri și ne-a fost greu să pătrundem printre ei, să-i desfacem.

Jucăm cu campioana de anul trecut, o echipă care joacă în Europa, au un lot foarte bun și astăzi ne-am ridicat la nivelul lor, am fost chiar peste ei, spun eu.

Trebuie să luăm meci cu meci, următorul îl avem în fața propriilor suporteri și trebuie să îl tratăm la fel de serios și să îl câștigăm. Jucăm acasă și trebuie să luăm cele 3 puncte”, a spus Alexandru Tudorie, la Prima Sport.

VIDEO FCSB - PETROLUL 1-1. Alexandru Tudorie a egalat în minutul 90+4 al meciului din Ghencea

A fost fault la Târnovanu la golul egalizator al lui Tudorie? DA % NU %

Paul Papp, despre faulturile celor de la FCSB: „A fost un meci bărbătesc”

Papp, fundaș cu 63 de meciuri jucate pentru FCSB (2014-2016), spune că jucătorii ambelor echipe au dat dovadă de „bărbăție” în meciul din Ghencea.

Căpitanul Petrolului, care l-a agasat pe toată durata primei reprize pe Bîrligea, nu crede că a fost vorba de intenție la faza la care Mihai Popescu i-a spart capul lui Alexandru Tudorie.

„Ne mulțumim cu un punct. FCSB a stat foarte bine în apărare. A fost foarte greu să-i desfacem, noi am încercat din primele minute din repriza secundă, dar n-am reușit.

Au stat bine, de aia sunt campioni, știu să joace și în inferioritate, ne bucurăm că am luat un punct în deplasare, având în vedere că ne conduceau cu 1-0. Asta e, voiam să câștigăm, dar au stat bine.

Au fost multe dueluri în care cred că jucătorii ambelor echipe au dat dovadă de bărbăție. Nu comentez brigada de arbitraj. Câteodată ne-au încurcat puțin așa, cred eu.

A fost un joc fair-play până la urmă. Că i-a spart capul Mihai Popescu (n.r. lui Tudorie), se mai întâmplă. Astea sunt regulile jocului și trebuie să îl sancționezi, dar a fost un meci bărbătesc, mă bucur că se întâmplă asta în România”, a spus Papp la Prima Sport.