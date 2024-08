F arul Constanța a învins-o pe FC Hermannstadt, scor 3-2 (1-0), la Ovidiu, luni, într-o partidă din etapa a 6-a din Liga 1.

Denis Alibec (33 de ani) vrea să se bată din nou la titlu cu Farul, chiar dacă „marinarii” au pornit cu stângul noul sezon.

Citește și Oxigen Farul scapă de pe ultimul loc după un meci cu 5 goluri cu Hermannstadt Citește mai mult Oxigen Farul scapă de pe ultimul loc după un meci cu 5 goluri cu Hermannstadt

Denis Alibec: „Vreau să mă bat la titlu cu Farul”

Denis Alibec a revenit în garnitura Farului după anul petrecut în Qatar, la Muaither.

Atacantul a arătat o poftă mare de joc, chiar dacă nu a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor.

„ Mă simt foarte bine, mai ales că am câştigat. Aveam nevoie de această victorie pentru că nu începusem foarte bine campionatul. Am fost foarte motivați săptămâna aceasta și am dat totul pe teren

Am aşteptat puţin să văd ce oferte am, dar din ţară era prima opţiune şi nu se punea problema să merg în altă parte.

Ca data trecută, am o clauză și pot pleca oricând. Dar nu mă gândesc la asta acum. Vreau să mă bat la campionat cu Farul.

Mai am nevoie de câteva meciuri pentru a fi în formă, dar în mare m-am simţit destul de bine”, a declarat Denis Alibec, la Prima Sport.