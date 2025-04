Dinamo - Craiova 0-2. Antrenorul gazdelor, Zeljko Kopic (47 de ani), este nemulțumit de rezultatul final, dar nu și de atitudinea jucătorilor săi.

Tehnicianul spune că și-ar dori ca echipa sa să revină pe „Arcul de Triumf”, unde Dinamo și-a disputat meciurile de pe teren propriu înainte de play-off.

„ Gazonul de pe «Arc » nu este cel mai bun, dar jucătorii se simt ca acasă. Nu simt același nivel de energie, de conexiune ca pe Arc, pe Arenă, dar trebuie să facem totul pentru a ne adapta și pentru a obține rezultate cât mai bune.

Noi trebuie să respectăm clubul, suporterii. Fotbalul e un joc și trebuie să obținem puncte. Nu contează dacă introducem jucători tineri. Trebuie să luptăm, să jucăm bine. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun și să obținem cât mai multe puncte”, a spus Kopic.

Dinamo - Craiova. Zeljko Kopic: „Nu pot spune că jucătorii nu au dat totul”

În condițiile în care i-au lipsit patru jucători extrem de importanți, titulari - Homawoo, Boateng, Gnahore și Politic - Zeljko Kopic nu poate fi decât mulțumit de jcoul echipei sale, în special de atitudine.

„În prima repriză, am închis foarte bine spațiile, mai ales în partea dreaptă. Am fost buni în tranziție. Am avut ocazii.

În cea de-a doua ocazie, prima centrare, prima ocazie. Dup-aceea a trebuit să ne deschidem. Am avut și acea ocazie a lui Pop.

Nu pot să spun că jucătorii nu au dat totul. Avem anumite limite. Nu am văzut ca Craiova să aibă prea multe ocazii de a marca. Nu am prea multe lucruri de care să mă plâng ”, a declarat Zeljko Kopic după meci.

Zeljko Kopic: „Trebuie să motivez jucătorii”

Tehnicianul recunoaște cu jumătate de gură că-i este destul de dificil să-și motiveze jucătorii în contextul în care echipa nu are drept de cupele europene.

Croatul a declarat că nu va sacrifica restul sezonului și indiferent de cine va intra pe teren, jucător tânăr sau cu experiență, va fi obligat să dea totul.

„Toată această perioadă, cu acest play-off, a împins jucătorii la limită și este normal să apară astfel de situații, de accidentări. Eddy Gnahore a simțit asta pe pielea lui, dar se va întoarce. Trebuie să înțelegem în ce situație suntem aici.

Sunt jucători buni, Pașcalău a jucat pentru România U19, Soare a jucat și el în Liga 1. Au talent, dar au nevoie de timp. Cred că era momentul să joace și să se simtă parte din echipă. Trebuie să muncească și să se adapteze acestui nivel de joc.

Mai avem cinci jocuri, trebuie să vedem ce jucători avem și să dăm totul. Trebuie să motivez jucătorii și deja să ne gândim la sezonul viitor ”, a adăugat Kopic.

VIDEO. Supergolul marcat de Mitriță

Citește și