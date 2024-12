„Vă rog, fugiți!” Medaliata cu bronz la JO de la Tokyo a dezvăluit că a fost abuzată sexual și emoțional  + Apel către femeile care sunt într-o astfel de situație

Atleta Ana Peleteiro (29 de ani) a dezvăluit că fostul ei partener a abuzat-o sexual și psihologic.

Medaliata cu bronz la Jocurile Olimpice din 2020 a făcut apel către femeile aflate în situații similare: „Vă rog, fugiți și mergeți la terapie”.

Ana a mărturisit prin ce a trecut într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

Ana Peleteiro dezvăluie că a fost abuzată sexual și psihologic: „Și totuși am rămas”

Mărturia sportivei din Galicia se adaugă trendului „Și totuși am rămas”, care s-a popularizat pe TikTok, prin care femeile dezvăluie experiențele dureroase suferite în relațiile lor.

Peleteiro nu a precizat la cine se referă în povestea ei.

„Înveți din greșelile tale, iar eu sper că această mărturie poate ajuta alte fete să nu fie lăsate în urmă, cel puțin nu la fel de des.

Ne certam și mă amenința că mă părăsește de fiecare dată când postam un story cu el ... Și totuși am rămas. Am observat că avea prietene noi în fiecare lună și a inventat o poveste că erau prieteni de o mie de ani și era o minciună. Erau amanți. Și totuși am rămas pentru că am l-am crezut.

Și-a pus o folie specială pe telefonul pentru că spunea că mă uit pe ecran de fiecare dată când scrie. Și totuși am rămas.

De fiecare dată când bănuiam că vorbește cu o altă fată nouă și eram pe cale să descopăr o infidelitate, el îmi spunea că sunt nebună și că toate sunt invenții în capul meu ”, a spus Peleteiro, citată de Mundo Deportivo.

@apeleteirob Y aunque parecia imposible consegui salir y ser la mejor fuerte, valiente y feliz que soy hoy en dia ❤️‍🩹 ♬ sonido original - Ana Peleteiro

La JO 2024, de la Paris, Ana Peleteiro a terminat pe locul 6 în finala de la triplusalt, probă în care românca Elena Taloș s-a clasat pe 10.

Ana Peleteiro: „Mă trezeam noaptea făcând sex fără consimțământ”

Pe lângă episoadele în care era înșelată, Peleteiro a mărturisit că a fost abuzată sexuală în nenumărate rânduri.

„Mă trezeam noaptea făcând sex fără consimțământ. Și totuși am rămas. A schimbat absolut totul la mine: hainele, părul, felul în care mă purtam cu familia, m-a forțat să mă îndepărtez de mulți oameni... Și totuși am rămas.

Când a venit pandemia, m-a lăsat singură timp de 4 luni. Și totuși am rămas. Am descoperit că avea o viață dublă, că avea o altă relație în secret. Și l-am iertat.

Mi-a spus că bucătăria era doar a mea, că nu avea de gând să se ocupe de absolut nimic din treburile casnice. Se întorcea din călătorii cu urme pe corp și îmi spunea că sunt înțepături de insecte. Și totuși am rămas.

Mi-a spus că dacă nu fac sex ori de câte ori vrea el, relația se va deteriora și că cine «nu mănâncă acasă, mănâncă în oraș». Prin urmare, dacă îmi era infidel nu trebuia să fiu surprinsă.

Prefera să petreacă Crăciunul singur sau cu oameni la întâmplare decât cu mine și familia mea. Am descoperit sute de e-mailuri de la fosta lui parteneră, le ștergea pe cele trimise de el. Și totuși am rămas.

Primea scrisori de la iubitele lui de acasă și de multe ori le citeam din neîncredere. Îmi spunea că erau scrisori de la fane nebune obsedate de el. Și totuși am rămas”, a mai spus atleta.

Ana Peleteiro, apel către femeile abuzate: „Vă rog, fugiți!”

Sportiva iberică le-a cerut femeilor care trec prin asemenea situații să raporteze abuzurile și să ceară ajutor.

„Există un et cetera foarte lung, dar nu am de gând să continui pentru că a fost suficient. Am făcut aceste lucruri publice pentru a vă ruga: dacă vă identificați cu oricare dintre aceste semne, fugiți!

Nu veți fi niciodată fericite așa, aceste lucruri vă fac mult rău. Mergeți la terapie. Ieșirea dintr-o astfel de relație este foarte, foarte complicată, deoarece îți reduc stima de sine la -20.

Dar cu ajutor și cu oameni care te iubesc, poți ieși și să o iei de la zero și să trăiești o iubire adevărată și frumoasă”, a concluzionat Peleteiro.