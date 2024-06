Anca Todoni câștigă primul ei titlu WTA 125

Anca Todoni a câștigat finala turneului WTA 125, Open delle Puglie. Două seturi i-au trebui Ancăi ca să câștige împotriva jucătoarei Panna Udvardy din Ungaria.

La începutul competiției, românca era pe locul 179 WTA și în finala s-a confruntat cu Udvardy, care era locul 132.

Acum Udvardy a coborât o poziție în clasamentul WTA, se află pe 133. În schimb, românca a sărit 43 de locuri și se află pe poziția 136 acum.

Anca Todoni obține primul său titlu WTA 125 din carieră, după ce a învins-o pe Udvardy, într-o oră și șase minute.

În primul set, Anca Todoni și adversara sa au mers cap la cap până în ultimul ghem, unde românca a reușit să facă break-ul și să câștige cu scorul de 6-4.

În setul al doilea, Todoni a dominat categoric, a câștigat fără să îi ofere nicio șansă lui Udvardy de a face break.

Todoni a câștigat un premiu în valoare de 13.040 de euro și 125 de puncte, care i-au permis să urce în clasamentul WTA.

Învingătoarea din finală a primit 7.390 de euro și 81 de puncte.

Todoni se află printre primele cinci românce în clasamentul WTA

Datorită victoriei de la Bari, Anca Todoni a înregistrat o ascensiune spectaculoasă în clasamentul WTA.

Sportiva româncă a urcat de pe locul 179 pe poziția 136 în clasamentul WTA. Este între primele cinci românce în clasament, peste Anca se află doar:

Irina-Camelia Begu, 33 de ani, locul 131, cu 581 puncte.

Jaqueline Cristian, 26 de ani, locul 66, cu 986 puncte.

Ana Bogdan, 31 de ani, locul 49, cu 1149 puncte.

Sorana Cîrstea, 34 de ani, locul 29, cu 1704 puncte.

19 ani are Anca Todoni, proaspăta câștigătoare Open delle Puglie

Următoarea româncă din clasament, care are sub 20 de ani, este Maria Sara Popa. Ea are 18 ani şi figurează pe locul 424 WTA.

Fostul lider mondial, Simona Halep a înregistrat și ea o creștere în clasamentul WTA, a urcat de pe locul 1.139 pe poziția 1.135.

Actualul lider mondial este, Iga Swiatek, cu 11.695 de puncte.