Bătăușul, la președinție Conor McGregor vrea să fie președintele Irlandei. Nu are șanse, dar are susținerea lui Trump

Conor McGregor (36 de ani), fost luptător de arte marțiale mixte, și-a anunțat intenția de a face pasul în politică, deși doar 7% dintre irlandezi l-ar vota la președinție.

McGregor este contestat în Irlanda, inclusiv din cauza unei condamnări în civil pentru agresiune sexuală.

El este sprijinit de lumea MAGA (Make America Great Again) a președintelui SUA - o alianță cu beneficii reciproce.

Pe 17 martie, de Ziua Sfântului Patrick, irlandezii și oamenii din lumea întreagă au fost martorii unui moment neașteptat: din Biroul Oval și din sala de presă a Casei Albe, fostul luptător UFC Conor McGregor a lansat un atac năucitor la adresa conducerii propriei țări.

Bătăușul Conor McGregor vrea să fie președintele Irlandei

Susținând că guvernul irlandez a „abandonat vocea poporului”, McGregor a declarat că țara sa a fost „invadată” de imigranți ilegali.

„Este timpul ca America să fie conștientă de ceea ce se întâmplă în Irlanda. Există orășele care au fost invadate dintr-o lovitură”, a spus el, folosind platforma oferită în mod neobișnuit de cea mai puternică cancelarie din lume.

Declarațiile au venit în condițiile în care fostul luptător discutase deja despre posibilitatea de a intra în politica irlandeză.

În timpul vizitei, McGregor s-a întâlnit chiar cu Donald Trump, aparent un admirator al fostului luptător, în prezent om de afaceri.

Cei doi s-au felicitat reciproc pentru realizări și au făcut fotografii - un lucru cu care puțini lideri din întreaga lume s-ar putea lăuda la ora actuală.

Totuși, de ce a vizitat McGregor Casa Albă?

Vizita a avut loc la o săptămână după ce Trump l-a lăudat pe McGregor, în timpul unei întâlniri cu prim-ministrul irlandez, Micheál Martin. „Conor este grozav. Are cele mai bune tatuaje pe care le-am văzut vreodată”, a spus președintele SUA.

Dar legăturile lui McGregor cu lumea MAGA (Make America Great Again) sunt mai vechi.

Fostul luptător a participat la evenimentele prilejuite de învestirea președintelui Donald Trump, scrie cotidianul britanic The Times, ocazie cu care s-a înconjurat de unii dintre cei mai importanți susținători trumpiști și a bătut palma cu cei care au contribuit la propulsarea republicanului înapoi la Casa Albă.

În orice caz, resorturile vizitei la Casa Albă au fost măcar parțial explicate după doar câteva zile, de un anunț potențial important.

McGregor, care în ultimii ani a devenit o figură emblematică a extremei drepte din Irlanda, a declarat pe rețelele sociale că va candida la președinția acestei țări pe o platformă anti-imigrație, una care a alimentat susținerea pentru partidele de extremă-dreapta din întreaga Europă.

El a atacat în mod special noul pact al Uniunii Europene privind migrația.

„Cine altcineva se va ridica în fața guvernului și se va opune acestui proiect de lege?”, a spus el într-o postare pe Instagram, pentru cei peste 46 de milioane de urmăritori.

Conor McGregor, agresiuni sexuale, bătăi și afaceri

Potențialul candidat la președinția Irlandei Conor McGregor nu este chiar cel mai iubit om din Irlanda - deși a fost, la un moment dat, popular.

Cândva imaginea UFC (Ultimate Fighting Championship), el a fost primul luptător care a deținut simultan două centuri UFC și, potrivit Forbes, cel mai bine plătit star sportiv din lume în 2021.

McGregor nu a mai luptat în UFC de la înfrângerile consecutive de acum patru ani - dar a devenit, în schimb, un personaj extrem de controversat, urmărit de acuzații de agresiune sexuală, pe care le-a negat.

Într-un proces civil din ianuarie, o femeie l-a acuzat pe McGregor de agresiune sexuală, care s-ar fi petrecut în timpul finalei NBA 2023 din Miami. Incidentul a fost investigat de poliție la momentul respectiv, iar procurorul din Miami-Dade a refuzat să depună plângere împotriva sa.

Toamna trecută, un juriu civil din Dublin a acordat daune de aproape 250.000 de euro unei femei care a susținut că McGregor a „violat-o și a bătut-o brutal” într-un hotel din Dublin în 2018. McGregor a declarat că cei doi au avut relații sexuale consensuale și a promis să facă apel la verdict.

Numărul problemelor legale ale lui McGregor este însă mai mare. El a fost acuzat în mai multe rânduri de agresiune și cel puțin o dată a fost condamnat și amendat pentru așa ceva, în urma unui incident în care a lovit un om în vârstă într-un pub din Dublin.

Alte cazuri de agresiune sunt încă analizate, în vreme ce în unele cazuri, cei care l-au acuzat și-au retras plângerile. Mai multe incidente violente la care a participat McGregor au avut loc în timpul unor evenimente UFC și au implicat mai mulți luptători.

În tot acest timp, McGregor s-a ocupat de afaceri, lansând două mărci de whisky și cumpărând două pub-uri, printre altele.

Imaginea și afacerile sale au avut recent de suferit în Irlanda, fostul luptător devenind ținta unui boicot, după acuzațiile de agresiune sexuală, în special după cazul din Dublin.

McGregor și politica

Un lucru evident, dincolo de controversele care l-au înconjurat, este că McGregor a devenit tot mai vocal în ultimii ani pe rețelele sociale, pe teme politice și sociale.

Analiști politici și experți în extrema dreaptă au declarat pentru CNN că patriotismul irlandez al lui McGregor, care i-a adus susținători în calitate de luptător, s-a transformat într-o ramură puternică a naționalismului irlandez de „extremă dreaptă”.

Încă din 2022, el își exprimase sprijinul pentru persoanele care manifestau împotriva imigrației. Unii politicieni irlandezi l-au acuzat în mod direct că a alimentat flacăra naționalismului, exprimându-și furia față de politica Irlandei privind migrația - o problemă sensibilă, ținând cont de istoria unei țări care a fost mai degrabă o sursă de emigrație.

Chestiunea a devenit totuși una vizibilă pentru mulți irlandezi, în condițiile creșterii numărului de migranți, atrași de performanțele economice puternice.

Nemulțumirea multora este alimentată și de faptul că pentru mulți irlandezi obișnuiți, prețurile de zi cu zi, inclusiv ale locuințelor, reprezintă o bătaie de cap serioasă.

Are McGregor vreo șansă? Nu, spun sondajele

Numeroase obstacole stau între dorința lui McGregor de a ajunge la președinție și realitate.

În primul rând, regulile electorale din Irlanda spun că acesta poate candida doar dacă are susținerea a cel puțin 20 dintre cei 234 de parlamentari sau a cel puțin patru din cele 31 de consilii locale - iar această susținere nu a fost identificată.

Mai mult, un sondaj Sunday Independent/Ireland Thinks din aprilie a arătat un sprijin public foarte scăzut pentru McGregor, 90% dintre respondenți afirmând că nu l-ar vota dacă ar candida pentru o funcție publică.

Sondajul citat de cotidianul The Irish Independent a arătat că doar 7% dintre respondenți l-ar vota, în timp ce 3% au spus că nu știu.

Mai mult, 69% dintre respondenți au afirmat că ar fi mai puțin probabil să voteze pentru consilierul local sau pentru deputatul lor dacă aceștia l-ar sprijini pe McGregor.

Majoritatea persoanelor (78%) au declarat de asemenea că președintele american Donald Trump nu a respectat Irlanda prin invitarea lui McGregor în Biroul Oval de Ziua Sfântului Patrick.

McGregor, și oamenii din jurul lui, au sugerat totuși că vor merge mai departe.

Glen Moore, un consilier local independent din Dublin, și-a semnalat sprijinul pentru McGregor în candidatura sa la alegerile prezidențiale.

„În calitate de persoană care a vorbit cu Conor McGregor, pot confirma că avem o echipă, inclusiv eu, cu care am sprijinit campaniile prezidențiale anterioare și suntem gata să începem procesul, la decizia sa", a scris acesta pe X, la mijlocul lui aprilie.

În treacăt fie spus, funcția de președinte este mai degrabă onorifică în Irlanda și nu i-ar aduce prerogative importante lui McGregor.

Împăratul McGregor

Lipsa șanselor nu îi îngrijorează nici pe aliații americani ai lui McGregor, oameni din lumea MAGA.

La învestirea lui Trump, unul dintre aceștia a fost Tucker Carlson, jurnalistul dat afară de la Fox News, care de atunci a realizat interviuri cu numeroase personaje, inclusiv Vladimir Putin, Andrew Tate sau chiar Călin Georgescu.

„Peste o sută de ani nu va mai exista o Irlandă. Nu va exista o Irlandă recognoscibilă", a spus Carlson, care a susținut că McGregor este singura șansă a acestei țări și că l-ar susține și pentru poziția de împărat.

Pentru a-și arăta susținerea, Carlson a și realizat un interviu cu McGregor pe 18 aprilie în care, potrivit presei irlandeze, l-a lăsat pe acesta să vorbească nestingherit despre ce a vrut, să atace guvernul și să spună numeroase falsuri.

McGregor a vorbit despre „dispariția poporului irlandez”, pusă la cale de un guvern corupt aflat în slujba unei elite globaliste obscure și de o presă coruptă care nu dorește să spună adevărul - formule repetate de mulți dintre interlocutorii lui Carlson.

McGregor și lumea MAGA, o prietenie cu beneficii reciproce

Wendy Via, directoare executivă și președintă a Global Project Against Hate and Extremism, a declarat pentru The Times că apropierea lui McGregor de lumea MAGA nu este surprinzătoare.

„El sprijină foarte puternic politicile lui Trump, în special în ceea ce privește imigrația”, a spus ea.

Via a observat că victorii electorale precum cea a lui Trump au încurajat personaje precum McGregor să creadă că o carieră politică este „la îndemâna lor” și că își pot deveni chiar ei „perturbatori” în politică.

The Times scrie de asemenea că SUA a devenit o piață prioritară pentru creșterea brandului McGregor ca urmare a boicotului produselor sale alcoolice în Irlanda și în alte părți, în urma acuzațiilor de agresiune sexuală.

Avantaje există și pentru Trump.

Gary Murphy, profesor de politică la Dublin City University, a declarat pentru Times că lui Trump îi place să se asocieze cu figuri precum McGregor, datorită atractivității lor în rândul categoriilor demografice cheie pe care președintele american le consideră valoroase din punct de vedere electoral.

„McGregor este relevant pentru o populație uriașă care a gravitat în jurul lui Trump în alegerile din noiembrie: tineri, din clasa muncitoare, bărbați albi cărora le plac sporturile fizice precum NFL și MMA”. a spus Murphy.

„McGregor este pur și simplu o figură uriașă în viața acestor oameni, chiar dacă de fapt nu luptă atât de des”, a explicat el.

Efectul McGregor asupra democrației irlandeze

În ciuda aparentei lipse de șanse, McGregor pare să-i fi speriat deja pe unii politicieni irlandezi.

Luna aceasta, guvernul de la Dublin a renunțat la planurile de a introduce alegeri directe pentru funcția de primar al Dublinului, de teamă că alegerile ar putea deveni o rampă de lansare pentru politicieni controversați, precum McGregor.

Este puțin probabil ca McGregor să reușească în acest an să se înscrie pe lista de candidați la președinție, dar coaliția aflată la guvernare primăria ar fi fost o cale mai realistă către funcția politică pentru fostul luptător.

Spre deosebire de președinție, un primar ales în mod direct ar avea puteri semnificative și un buget substanțial, precum și puterea de a crește taxele locale.

„El ar avea, în esență, puterile unui ministru. Ar fi un rol foarte important, iar electoratul din Dublin i-ar fi cel mai favorabil în comparație cu orice altă parte a țării", a declarat un ministru pentru Sunday Times.

Decizia nu a fost bine văzută de unii comentatori.

„Un plan de a oferi mai multă democrație directă în mâinile locuitorilor din Dublin a fost abandonat pentru că politicienilor importanți nu le place de un tip din Crumlin (cartier din Dublin, n.r.)”, a observat un text de opinie al cotidianului The Irish Independent.

„Decizia indică, cu siguranță, o amenințare la adresa democrației, dar indiferent cât de neplăcut poate fi el, această amenințare nu vine din partea lui Conor McGregor”, a mai spus editorialistul.

