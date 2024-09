Andrei Ivan (27 de ani) a tras primele concluzii, după eșecul cu Dinamo, scor 1-2, în runda cu numărul #7 din Liga 1.

Revenit în lotul Universității Craiova, după accidentarea din meciul cu Gloria Buzău, Andrei Ivan l-a înlocuit pe Vlădoiu în minutul 71, dar nu a putut să-și ajute echipa să evite prima înfrângere a sezonului.

Andrei Ivan: „Nu îmi place statutul de rezervă”

Jucătorul în vârstă de 27 de ani a transmis că nu este mulțumit cu statutul de rezervă și a evidențiat starea deplorabilă a gazonului.

„Am luat gol în minutul 1, apoi dintr-o deviere, am înscris și noi, dar nu am reușit să revenim. Suntem foarte dezamăgiți, am avut ocazia de a înscrie din nou contra lui Dinamo. Nu am putut s-o fac, îmi pare rău. Cel mai prost gazon din Liga 1, cred. Dar nu avem ce să facem.

Am discutat cu Mister, am revenit după 12 zile, era normal să nu intru titular, am făcut doar 4 antrenamente. Nu-mi place să fiu rezervă, dar trebuie să dovedesc că merit.

Suntem pe primul loc, dar trebuia să câștigăm și în această seară, să de distanțăm. U Cluj are meci, nu se știe ce vor face” a spus Andrei Ivan la Digi Sport.

Andrei Ivan a vorbit despre interesul celor de la Rapid

Aflat pe lista celor de la Rapid, după venirea lui Marius Șumudică (53 de ani), Andrei Ivan nu a vrut să ofere nici un răspuns cu privire la această situație.

„Momentan nu vreau să vorbesc despre plecare. Mă bucură că sunt dorit de Rapid, dar sunt jucătorul Universității. Nu pot să vorbesc despre asta”, a transmis Andrei Ivan