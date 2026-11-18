Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a fost întrebat dacă s-a luat în calcul cooptarea lui Cornel Dinu în cadrul clubului, după declarațiile fostului mare fotbalist și antrenor al „câinilor”.

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„Procurorul” spusese recent, conform primasport.ro: „40 de ani am fost la Dinamo, adică o viaţă întreagă, dar, la ora actuală, pe undeva sunt dat uitării. Totuși, prin prisma a ceea ce am învățat și a capacității mele de analiză, consider că încă pot fi util în continuare”.

Andrei Nicolescu, deranjat de declarațiile lui Dinu: „A suflat în focul mocnit al diverselor suspiciuni despre orientarea mea sexuală”

Nicolescu a reacționat, referindu-se la anumite cuvinte al lui Dinu la adresa sa, care l-au deranjat.

„Eu am constatat că au existat niște declarații publice care au făcut foarte mulți oameni și jurnaliști să se întrebe sau să vorbească despre lucrul ăsta.

Pe de altă parte, eu am constatat în ultimii doi ani că poziția dânsului față de mine personal și față de cei care reprezentau Dinamo alături de mine într-o perioadă a fost foarte, foarte vehementă.

La un moment dat chiar mi-am dat seama, m-am gândit că e un om care mă urăște visceral, la modul la care a făcut declarațiile, alegațiile și asumările despre mine, inclusiv asumări pe care le-aș fi putut percepe ca un afront clar și o jignire, atribuindu-mi - nu că aș avea probleme legate de orientarea sexuală a unor oameni, dar atribuindu-mi niște circumstanțe de genul ăsta, e foarte greu să mă gândesc mai departe și să pot să comentez orice în zona asta.

Nu am cum să răspund, pentru că nu există decât niște zvonuri. Ce pot eu să comentez? Am niște date și niște declarații pe care le-am revăzut acum, în ultima perioadă, pentru că efectiv uitasem care au fost declarațiile dânsului la adresa mea, și mi-am dat seama că inclusiv a suflat așa în focul ăla mocnit al diverselor suspiciuni despre mine și orientarea mea sexuală. E o chestie foarte, foarte jignitoare și e greu de răspuns la asta”.

Speculațiile din lumea fotbalului despre relația Burcă - Nicolescu

Acum 3 ani, Ovidiu Burcă, cel care a colaborat cu Andrei Nicolescu la Rapid și la Dinamo, a vorbit despre speculațiile din lumea fotbalului despre o relație dintre ei care ar fi depășit sfera profesională, precizând că nu a fost cazul.

„Vlad Iacob (n.r. fostul administrator special de la Dinamo în sezonul 22/23) a vorbit despre relația pe care o am cu Andrei Nicolescu.

În primul rând, aș vrea să stabilesc un lucru, pentru că există un zumzet în spatele meu: sunt heterosexual, spun asta deoarece știu că există multe discuții. Îmi plac foarte mult femeile”, a spus Burcă acum 3 ani, într-o conferință de presă.

În 2024, antrenorul a fost întrebat din nou de subiect, de iamsport.ro: „Nu știu dacă am explodat atunci, dar auzisem de foarte multe ori și auzisem într-un context în care erau niște oameni apropiați și era un context tensionat la Dinamo, pentru că exista povestea asta: eu, Andrei Nicolescu.

Dar povestea asta a apărut încă de când eram la Rapid, de când Andrei a fost cu mine în India, m-a ajutat să fac un turneu acolo și toată lumea a zis: «Mamă, și ăsta a venit cu iubitul în cantonament». Și de acolo a pornit”.

Cornel Dinu a făcut aluzie la acest subiect, tot în 2024, declarând despre Nicolescu: „Singurul lui merit este că merge bine cu spatele”.

Ce a declarat Cornel Dinu despre Nicolescu de-a lungul timpului:

„Nu știu ce se petrece la Dinamo. S-au instalat conducători și merg pe niște strategii de «romgleză» care pleacă de la un principiu periculos și greșit. Ei spun «Voi veniți, cotizați, și noi administrăm». Cine sunteți voi?” - prosport.ro, iulie 2023

”Nu m-a sunat absolut nimeni de ziua mea și nu vreau să mă sune. Dacă ar fi avut intenții reale fotbalistice și nu de ambiții deșarte, așa cum le are acest refuzat de fotbal Nicolescu, cel puțin domnul Voicu a fost corect. A zis că nu se pricepe la fotbal. Ce cauți acolo? O fi finanțist. D acă ar fi vrut să mă sune, m-ar fi sunat când au venit la Dinamo. Figuri de bâlci fără niciun fel de acoperire și de logică. Măcar un «Ce faceți, domnule Dinu, ce părere aveți?». Nimic! Am și eu vreu 45-50 de ani la Dinamo” - prosport.ro, august 2023

Măcar un «Ce faceți, domnule Dinu, ce părere aveți?». Nimic! Am și eu vreu 45-50 de ani la Dinamo” - prosport.ro, august 2023 „Se spune că ești un avocat de succesuri, ce cauți tu la Dinamo?! Că ai declarat că n-ai avut niciodată o echipă iubită în copilărie sau mai apoi… Ai dat din coate și plisc, ți-ai împlântat frustrările, dar și instinctele de căpătuială la Rapid, parcă era și Ovidel Burcă p-acolo, te-au ușuit de acolo, acum v-ați reunit la Dinamo. Să-i cântați prohodul?” - fanatik.ro, noiembrie 2023

- fanatik.ro, noiembrie 2023 „O singură dată m-a sunat tatăl său, am vorbit cu el și i-am spus că nu am ce să discut de ratatul fotbalistic de fiu-său, atât” - prosport.ro, mai 2024

„Compromite prin prezența lui istoria lui Dinamo. Singurul lui merit este că merge bine cu spatele. Ideea este că să nu îmi mai pronunți niciodată numele acestui individ. Compromite istoria, morala din Ștefan cel Mare. Este un tâlhar care își face mendrele cu Dinamo” - fanatik.ro, septembrie 2024

Ideea este că să nu îmi mai pronunți niciodată numele acestui individ. Compromite istoria, morala din Ștefan cel Mare. Este un tâlhar care își face mendrele cu Dinamo” - fanatik.ro, septembrie 2024 „Nu vreau să îi dau numele, am oroare de personajul respectiv. Noi, românii, avem nenorocirea celor care vin să distrugă ce au făcut cei de dinainte. Și am văzut acest așa-zis conducător de la Dinamo că spune că nu este niciun fel de eșec financiar” - fanatik.ro, mai 2026

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