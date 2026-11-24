Două fețe ale incidentului de ieri, când Gigi Becali a agresat un coleg reporter

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Primul aspect: de ce apare Gigi Becali la TV și în media, în general? Doar pentru audiență? Nu vreau să încep cu o ipocrizie, așa că da, Becali generează audiență.

De fapt, corect nu este „generează audiență”, ci „foarte multă lume urmărește ce spune Becali”. Audiența nu e un termen abstract, ci este suma unor oameni în carne și oase - extrem de mulți, în cazul de față - care consumă „produsul Becali”.

Dar eu spun că motivul principal al ubicuității lui Becali nu este - sau nu ar trebui să fie audiența.

Gigi Becali se vede și se aude pe TV pentru ca voi să aflați cum gândește, cum se comportă și cum influențează zi de zi sportul sau politica românească patronul celui mai important brand din fotbal și unul dintre deputații aleși ai României.

De unde știți că Becali e rău? Nu din presă?

Societatea românească i-a dat un rol de prim-plan acestui om. Nu jurnaliștii i-au dat clubul pe mână, nu jurnaliștii l-au îmbogățit din afaceri cu Statul, nu jurnaliștii l-au votat în Parlament . Ci societatea, sub diversele forme ale ei.

Dacă publicul știe azi că Becali este un sălbatic, un grobian, un needucat și un fariseu este pentru că, de-a lungul timpului, niște ziariști vi l-au arătat așa cum e. Chiar cu riscul de a fi luați la șuturi.

Dacă Becali a făcut o escală și pe la închisoare este pentru că presa a documentat de-a lungul anilor multe dintre manevrele lui. Dacă presa nu vi l-ar fi arătat pe Gigi așa cum e sau dacă ați fi văzut doar instantanee cu el în fața bisericii, poate ați fi crezut că e vreun sfânt, nu?

Boala nu dispare dacă închizi ochii

Pentru niciun ziarist nu e vreo plăcere să discute cu Becali, la fel cum nici să discuți cu Trump sau Putin n-o fi un demers agreabil. Când vezi un bătăuș pe stradă, îl ocolești, nu-l bagi în seamă. Din păcate, pentru a vă arăta realitatea, ziariștii sunt uneori și în ipostaza asta: să stea de vorbă cu agresori. Pentru ca voi să-i cunoașteți așa cum sunt, mai ales dacă ei vă influențează viața într-un fel sau altul.

Încă o dată: Becali votează legi în Parlamentul României și decide tot la cel mai mare brand din fotbal, unul pe care o jumătate de public îl iubește și cealaltă în detestă. Nimeni nu-l poate ignora, din păcate.

O lume în care Becali e complet absent din media poate fi, fără discuție, o lume mai nepoluată. Dar zonele influențate profund de Becali - sport și politică - nu se vor însănătoși peste noapte.

O boală nu dispare dacă ții ochii închiși. Ci doar dacă o tratezi. În presă, asta înseamnă să-l arăți publicului pe Becali așa cum e și, în același timp, tratamentul înseamnă să îl critici ori de câte ori merită. Becali merită aproape tot timpul și, sincer, eu nu văd redacții întregi care să-i ridice osanale non-stop.

Cine are cartonașul pentru Gigi?

Al doilea aspect al situației:

Un coleg, promotor al standardului 30%, adică "dacă măcar 30% din știrile date de mine sunt adevărate, eu sunt mulțumit", acest coleg, așadar, e deranjat că Asociația Presei Sportive (APS) n-a reacționat după momentul de ieri.

De obicei sunt discret și ignor înțepăturile, dar momentul merită o excepție, deși detaliile sunt mai degrabă neinteresante pentru publicul larg. M-am gândit ieri ce ar trebui făcut și mi s-a părut că un comunicat APS ar fi fost calea cea mai facilă spre "ne-am făcut datoria, am reacționat", adică un demers "de imagine" și atât.

Pentru Becali, să fie beștelit într-o comunicat este egal cu zero, nu l-ar schimba nici măcar cu un micron. Poate singurul „cartonaș” care l-ar mișca ar fi o decizie a marilor redacții - TV și online - de a-i tăia expunerea pentru o perioadă. Dar APS nu are niciun instrument pentru a decide în numele companiilor media.

Apoi, o intervenție instituțională ieri ar fi însemnat să taxăm atitudinea grobiană a lui Becali - ceea ce era perfect logic, dar și, în același timp, să le reproșăm poate celorlalți colegi - reporteri de teren - că n-au reacționat chiar la fața locului, că n-au fost solidari etc. Și poate că ar fi trebuit să facă asta, deși, pe moment, nu întotdeauna ai instinctul corect.

Revoluția de pe margine

Dar nu ăsta e rolul APS, să-i certe pe jurnaliști în public. Rolul ar trebui să fie unirea breslei, nu divizarea ei, cu atât mai mult în fața unui public care rareori apreciază munca grea din presă. Avem colegi care se autoproclamă bastioane unice ale onestității și își privesc colegii de breaslă cu superioritate. Eu aleg să-mi apăr colegii, nu să-i disprețuiesc.

Întorcându-mă la reproșul colegului, mă întreb de ce aștepți atitudine și reacții instant de la o organizație pe care o detești, din care nu faci parte, de care nu te simți reprezentat și alături de care nu vrei să pui umărul pentru o breaslă mai bună? Dacă organizația respectivă nu își face treaba, de ce nu te implici să schimbi lucrurile?

Ușile sunt larg deschise de ani buni, dar extrem de puțini vor să doneze o fărâmă din timpul și din energia lor. Este mult mai ușor să faci pe revoluționarul de pe margine. Mai greu e însă cu munca și cu implicarea. Mai ales dacă totul este pro-bono și n-ai nimic de câștigat.

După mine, această asociație a jurnaliștilor sportivi nu trebuie să fie o Poliție a presei, să împartă verdicte publice în stânga și în dreapta și să pună stampile de presă bună / presă rea. Dacă ar fi fost așa, poate era oportun să se semnaleze inclusiv unele derapaje vulgare ale colegului respectiv.

Scopul primordial al acestei organizații profesionale este, din perspectiva mea, să apere drepturile ziariștilor în raport cu celelalte entități din fenomen - cluburi, federații, și să acționeze acolo unde e nevoie de reprezentare instituțională: acreditări, siguranță, condiții de lucru pe stadioane etc.

Încă o dată și cu asta închei: vreți să schimbați lucrurile? Implicați-vă. Vreți doar să dați impresia că vă pasă? Continuați să dați din gură de pe margine.

Nu, de fapt, nu așa ar trebui să închei, ci altfel. Cei care sunt port-drapelul atitudinii anti-Becali au la îndemână un instrument foarte bun: credeți că Becali n-ar mai trebui abordat de niciun ziarist și, deci, publicul n-ar trebui să-l mai vadă exact așa cum e? Perfect! Închideți televizoarele când auziți „Bună seara, domnule Becali” și refuzați să mai consumați orice „made from Becali”.

Iar ziariștii care gândesc la fel au și ei instrumentele lor: pot anunța public că nu mai participă la nicio emisiune în care intră, prin telefon, Gigi Becali.

Oferiți chiar voi primul exemplu de „post negru”, înainte să dați lecții. Păi, ori suntem anti-Becali, ori nu mai suntem?