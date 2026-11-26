Nu medical cum ar trebui tratat, asta e treaba medicilor, ci din punct de vedere al profesiei. Jamal Musiala este un tânăr și foarte talentat jucător care câștigă cel puțin 25 de milioane de euro anual din salariu.

Dar Musiala s-ar putea să nu mai poată juca fotbal. Ce este moral să facă Bayern? Dar ce este corect să facă Bayern? Hoeness și Rummenigge au o părere și au fost puși la stâlpul infamiei.

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Bayern Munchen nu este genul acela de club de care să te îndrăgostești. Nu te îndrăgostești de o autostradă bine făcută, nici de trenul de mare viteză, care nu întârzie niciodată.

Dar Bayern Munchen a fost mereu imaginea echilibrului financiar și a prosperității sănătoase. Salariile jucătorilor multiplei campioane a Germaniei sunt mari, dar nu sunt cele mai mari din Europa.

Cheltuielile cu transferurile de jucători sunt foarte importante, dar nu se măsoară cu sumele puse pe masă de Real, City sau Chelsea.

Ca pe vremea lui Beckenbauer și Gerd Muller

Din inima Bavariei a venit permanent același mesaj: bogăție, da, opulență, nu. Bilanțul contabil cu plus la venituri înaintea cheltuielilor faraonice. Muncești bine, ești plătit pe măsură. Nu mai muncești cu același randament sau muncești mai puțin, ești răsplătit proporțional.

Din acest punct de vedere, dar și din altele, nu s-a schimbat nimic la acest club de pe vremea când foarte tânărul Franz Beckenbauer îl lua cu mașina la antrenament pe și mai tânărul Gerd Muller.

Bayern continuă să furnizeze jucători naționalei, nu obosește să câștige campionate ale Germaniei și să cucerească din când când Champions League. Dar lucrează ca o întreprindere unde nimeni nu epatează, deși toată lumea este bogată.

Ce spun Hoeness și Rummenigge

Nu s-a schimbat, dar lumea, mă rog, o parte a acesteia, este supărată foc pe Karl Heinz Rummenigge și pe Uli Hoeness.

Ultimul dintre cei care trimit mesaje indignate este Joshua Kimmich, unul dintre veteranii și liderii actuali ai bavarezilor. Totuși, cele două glorii ale lui Bayern, oameni care au ocupat pe rând funcții de prim-plan în club, nu au greșit nimic de fapt susținând că salariul lui Jamal Musiala ar trebui ajustat ținând cont de situația medicală a acestuia.

Este de notorietate acum că tânărul mijlocaș ofensiv suferă de o disfuncție neurologică (așa-numitele crize de tip absență explicate de neurologi) din cauza căreia din când în când Jamal leșină pe teren.

I s-a întâmplat de cel puțin două ori până acum, iar cotidianul Bild susține că ar fi existat recent, la un antrenament, și un al 3-lea episod.

Lucrurile sunt grave și oricât ar încerca inclusiv unii medici neurologi să minimalizeze riscurile unor astfel de colapsuri, memoria recurentă funcționează și în fața ochilor ai imagini de coșmar cu fotbaliști care au murit după ce s-au prăbușit din senin în timpul meciurilor. Din senin, cum sună!

Adevărul și Casa Ipocriziei

După standardele contemporane de empatie, opiniile lui Hoeness și Rummenigge cad examenul. Adevărul spus chiar elegant nu este un oaspete bine primit în Casa Ipocriziei.

Bătrânii Uli și Karl-Heinz nu au cerut rezilierea contractului tânărului Jamal, ci doar aducerea lui la un nivel care să rezoneze cu actuala stare de lucruri. Nimic altceva.

Musiala are un salariu anual de 25 de milioane de euro, cu bonusuri putând ajunge chiar la 30 de milioane. Salariul lui Musiala este cam același cu al lui Harry Kane și un pic mai mare decât cel al lui Kimmich, avocatul lui din oficiu. Sunt cele mai mari salarii de la Bayern.

Ce se va întâmpla însă dacă se va dovedi că este periculos pentru viața lui Musiala ca el să mai joace fotbal? Tânărul internațional se află sub contract cu campioana Bundesligii până în 2030. Îi va plăti clubul salariile încă 3 ani de aici încolo doar din considerente umanitare?

Căpcăunii care trebuie să dispară

Musiala câștigă săptămânal 480.000 de euro, bani pentru care un medic cu nume din Germania muncește cam 4 ani! Asta ca să înțelegem pentru ce halcă se dă lupta.

Lupta dintre avocații jucătorului și reprezentanții clubului e în toi. E un război între cei aidoma lui Kimmich, care nu este complet dezinteresat (dacă i se întâmplă și lui ceva?) și oamenii cărora inclusiv din perspectivă istorică le pasă de echilibrul financiar al clubului. De un anume tip de moștenire. I-am numit aici pe „căpcăunii” Uli și Karl-Heinz.

Dacă aș juca la pariuri, aș merge pe mâna revoltaților. A taberei new age a lui Kimmich. Într-o societate cu valori inversate, ipocriții devin progresiștii și apărătorii binelui, iar cei vechi, care mai cred în corectitudine și echilibru, sunt oamenii cu suflet negru. Soluția e simplă, bătrânii trebuie să dispară.