Andrei Prepeliță (38 de ani), antrenorul celor de la Gloria Buzău, a vorbit despre o stare de apatie a jucătorilor săi, după înfrângerea în fața lui Dinamo, scor 1-4.

Deși a început avântat partida cu Dinamo, Gloria Buzău nu a reușit să obțină niciun punct din meciul disputat pe Stadionul „Arcul de Triumf ”.

Andrei Prepeliță : „Am fost apatici”

Antrenorul Gloriei Buzău nu s-a ferit de cuvinte la finalul meciului.

„Am început meciul bine, 10 minute am stat doar în jumătatea lor. Apoi a venit primul gol, o minge ușoară, pe care băieții noștri n-au jucat-o cum trebuie. Apoi, o altă fază simplă, cu centrare. Trebuiau fundașii laterali să iasă în pressing.

A doua repriză am făcut două modificări, am echilibrat jocul, după care aceeași apatie. Am fost apatici . Greab nu respinge mingea, rămâne la ei, 3-1. Pregătisem deja schimbările, 3-4-1-2, să forțăm un pic egalarea. Dar, la 3-1, Dinamo s-a descătușat și meciul era deja jucat.

O să analizăm, dar au fost prea precipitați. Marcajul nu a existat. La nivelul ăsta, dacă faci astfel de greșeli, o echipă precum Dinamo te taxează. Le-am zis că e greu cu asemenea greșeli să câștigi acasă la Dinamo. Nici la nivel de determinare n-au arătat cum trebuia”, a declarat Prepeliță potrivit Prima Sport.

O înfrângere destul de usturătoare. Acum trebuie să luăm punct sau puncte. La 2-1 am avut un impuls, dar după 1-3 parcă ne-au turnat plumb în ghete. Mă simt bine aici. E un pas important pentru mine. Trebuie să revin la forma pe care am avut-o acum ceva timp. Alexandru Isfan, jucător Gloria Buzău

După această partidă, Gloria Buzău este pe locul al 9-lea cu 4 puncte. Pentru buzoieni urmează o nouă partidă tare, cu Rapid, pe teren propriu.