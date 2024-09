Gloria Buzău a anunțat despărțirea de antrenorul Andrei Prepeliță, 38 de ani

Locul său va fi luat de Eugen Neagoe (57 de ani)

Buzăul a pierdut cu Slobozia în etapa #8 din Liga 1, scor 1-2, iar oficialii au dorit să producă un șoc la echipă prin schimbarea antrenorului.

După primele 8 etape, Gloria Buzău este ultima, cu 5 puncte.

Gloria Buzău l-a anunțat oficial ca antrenor pe Eugen Neagoe. Acesta va fi prezentat joi de la ora 16:15, într-o conferință de presă.

„În momentul în care semnezi, cunoști situația, îți asumi. Nu te forțează nimeni, nu te obligă nimeni. Pur și simplu, îți asumi. Iar eu voi face acest lucru.

Am tot respectul pentru Andrei Prepeliță, care înainte de toate îmi este prieten. Nu vreau să-mi dau cu părerea despre componența actuală a lotului.

Sunt momente și momente, dar am fost un tip dedicat tot timpul. Nu cred că-mi poate imputa cineva vreodată altceva.

La Sepsi mi-a plăcut ce am reușit să realizez și consider că am pus câteva cărămizi la fundația a ceea ce înseamnă astăzi proiectul Sepsi.

La Craiova iarăși… am experiență, dar întotdeauna am pus suflet și pasiune în ceea ce am făcut”, a declarat Neagoe pentru buzaul-sportiv.ro.

*****

Știrea inițială

Andrei Prepeliță a plecat de la Buzău

Iată comunicatul clubului Gloria Buzău:

„Mulţumim, Andrei Prepeliţă!

Gloria Buzău a ajuns la un acord cu antrenorul principal Andrei Prepeliţă cu privire la încetarea relaţiilor contractuale.

Clubul nostru îi mulţumeşte acestuia pentru munca depusă la formaţia noastră, încununată cu promovarea în SuperLigă, la finalul sezonului trecut.

Îi dorim lui Andrei Prepeliţă şi staff-ului său mult succes în carieră!”.

Prepeliță: „Îmi asum asta”

Andrei Prepeliță a vorbit despre plecare chiar după meciul din ultima etapă:

„În fotbal cum să nu se pună problema să fii înlocuit? Principalul vinovat este antrenorul. Tot timpul.

Îmi asum asta. În momentul când m-am făcut antrenor, am fost asumat, cred eu. Eu ce să fac?”.