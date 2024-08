Andrey Rublev (26 ani, 8 ATP) s-a calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal, după ce l-a învins pe italianul Jannik Sinner (22 ani, 1 ATP), scor 6-3, 1-6, 6-2.

Rusul a dezvăluit că s-a luptat cu depresia în ultimii ani, explicând astfel numeroasele sale crize de nervi din acest sezon.

Ultimul rezultat notabil al lui Rublev în circuitul ATP datează din luna mai, când rusul a câștigat turneul de la Madrid.

Cele 1.000 de puncte obținute la Caja Magica îl ajută pe rus să rămână în Top 10 mondial, dar rezultatele din ultima perioadă au lăsat de dorit.

Andrey Rublev a dezvăluit că se luptă cu depresia

Sportivul din Rusia spune că lupta cu depresia l-a „epuizat”, iar acest lucru l-a făcut să nu-și mai poată controla emoțiile pe teren.

Andrey are deja trei victorii la Montreal, iar ultima, obținută în fața liderului ATP, ar putea reprezenta un moment de cotitură în cariera sa.

„Acesta este un moment foarte special pentru mine, deoarece mă lupt cu probleme grave de multe luni. Aveam nevoie de o victorie ca aceasta pentru a simți că pot să joc bine din nou și să-i înving pe cei mai buni.

Mental, a fost o perioadă grea, am fost foarte dezorganizat. M-am luptat cu depresia timp de mulți ani, cu multe probleme în afara terenului și am ajuns să fiu foarte epuizat. În acest sezon am explodat, mai ales pe teren ”, a explicat Rublev la conferința de presă, citat de PuntoDeBreak.

16 titluri are Andrey Rublev în palmares, cele mai importante turnee câștigate fiind cele de la Monte Carlo (2023) și Madrid (2024), ambele de categorie ATP Masters 1000. Rusul a pierdut alte 9 finale.

„În tenis trebuie să lupți tot timpul cu tine însuți”

Andrey va da în semifinalele Mastersului din Canada peste un alt italian, după ce Matteo Arnaldi (23 ani, 46 ATP) l-a învins pe japonezul Kei Nishikori (34 ani, 567 ATP și fost loc 4 mondial).

„Din fericire, mă simt mai bine de câteva săptămâni și tenisul meu revine la ceea ce a fost întotdeauna. Sunt foarte fericit pentru că această victorie îmi dă multă încredere.

Este minunat să fiu din nou în semifinalele unui turneu important. În tenis trebuie să lupți tot timpul cu tine însuți, asta face acest sport atât de special. Astăzi am avut un sentiment foarte bun și am reușit să câștig un meci vital pentru mine. Andrey Rublev

Rezumatul meciului dintre Andrey Rublev și Jannik Sinner: