„Nu avem scrisoarea!” Surse GOLAZO.ro dezvăluie că nu există nicio scrisoare trimisă către ANS și COSR de Lucian Drăgan, omul care o acuză pe Irina Deleanu

Comitetul Olimpic Sportiv Român și Agenția pentru Sport nu au primit nicio scrisoare semnată de Lucian Drăgan, tatăl gimnastelor Annaliese și Cristina Drăgan.

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor există doar pe Facebook.

Lucian Drăgan regretă scandalul iscat în jurul fiicei sale, Annaliese Drăgan, și al Irinei Deleanu, președinta FRGR.

Schimbare de scenariu în scandalul iscat la Federația Română de Gimnastică Ritmică.

Prosport.ro a anunțat că Lucian Drăgan, tatăl sportivei Annaliese Drăgan, a trimis o scrisoare către Agenția Națională pentru Sport și Comitetul Olimpic Sportiv Român, în care denunță relele tratamente ale Irinei Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică.

Aceasta din urmă este acuzată că i-a spus Annaliesei Drăgan, conform scrisorii pe care tatăl ei, Lucian, a scris-o: „Ești grasă și arăți ca o vacă”. Dar, conform mărturiilor acestor surse, această scrisoare nu există!

Doar un cont de Facebook

Într-un interviu oferit GOLAZO.ro, șefa gimnasticii ritmice din România a infirmat aceste acuzații, punând-ne la dispoziție capturi de ecran dintr-o conversație a ei cu mama sportivei Annaliese, Paula Drăgan. Aceasta din urmă îi spunea Irinei Deleanu:

„ Please tell Annaliese to loose weight (trad. spune-i să slăbească) la 6-7 kg. Nu-i spune frumos, că arată ca o vacă spune-i sa înțeleagă ”. Răspunsul președintei FRGR: „I-am spus că e greoaie”. Mama sportivei: „Nu greoaie e grasă”.

Doar că scrisoarea semnată de Lucian Drăgan, în care acesta denunță presupusele rele tratamente ale Irinei Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, nu a fost găsită de forurile cărora acesta susține că le-a trimis-o .

Surse din COSR și ANS, contactate de GOLAZO.ro, au infirmat prezența unei misive semnate de tatăl sportivei Annaliese Drăgan, așa cum scria Prosport.

În schimb există o scrisoare semnată de Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor. Dar și aici lucrurile sunt bizare. Cel puțin deocamdată, această asociație există doar ca un cont de Facebook. Înființat pe 23 august 2024! În rest e de negăsit.

Cum pe contul asociației apare și un număr de telefon, GOLAZO.ro a încercat să ia legătura cu cineva de la Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor pentru a lămuri semnele de întrebare. Mesajul primit și ieri, și astăzi a fost: „Abonatul apelat are telefonul închis sau nu se află în aria de acoperire”.

Un limbaj dur și degradant, care adesea vizează aspectul fizic al sportivelor, abilitățile lor și valorile personale. fragment din scrisoarea Asociației pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor

Surse GOLAZO: „Lucian Drăgan regretă”

Surse GOLAZO.ro spun că COSR a cerut Asociației pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor documentele de înregistrare ca ONG. Comitetul Olimpic Sportiv Român este nevoit să trimită cazul Comisiei de Etică, existând această plângere pe numele Irinei Deleanu.

Membrii Comisiei de Etică a COSR au fost cei care au dorit să vadă actele de înființare ale Asociației pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor.

Plus împuternicirile oferite de tatăl Annaliesei Drăgan, și de celelalte sportive în cauză, conform cărora Asociației pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor poate vorbi în numele lor. Și Agenția Națională pentru Sport așteaptă clarificări de la acest ONG pentru a stabili pașii pe care trebuie să-i urmeze insituția.

Surse din apropierea familiei susțin că tatăl sportivei Annaliese, Lucian Drăgan, regretă acum scandalul iscat de scrisoarea trimisă de Asociației pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor, în numele său, la ANS și COSR.

„A citit capturile de ecran din convorbirile soției sale, Paula, cu Irina Deleanu, cele pe care le-ați publicat voi, pe site”, au dezvăluit sursele.

De altfel, Lucian Drăgan și-a închis telefonul, și nu a dorit să răspundă mesajelor trimise, ieri și astăzi, de GOLAZO.ro.