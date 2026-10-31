„Am vorbit cu toții în club” Angelescu a reacționat după ce Pancu l-a criticat pe Șucu Jr.: „Se va duce în Liga 2” +27 foto
Victor Angelescu. Foto: Sport Pictures + montaj/GOLAZO.ro
Superliga

„Am vorbit cu toții în club” Angelescu a reacționat după ce Pancu l-a criticat pe Șucu Jr.: „Se va duce în Liga 2”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 09:58
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 09:58
  • Rapid - Csikszereda 2-0. Victor Angelescu (42 de ani) a reacționat după discuțiile stârnite de titularizarea lui Andrei Șucu (17 de ani) pentru prima dată în Superligă.
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Fiul patronului Dan Șucu a fost schimbat la pauză după o evoluție modestă în prima repriză, iar antrenorul Daniel Pancu a transmis că au existat, anterior, mai multe nemulțumiri din partea fotbalistului, privind minutele puține pe care le bifează.

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Victor Angelescu: „E normal să-i dai şi lui o şansă”

Președintele giuleștenilor nu face o dramă din întâmplarea de vineri și consideră că e normal ca fiecare jucător să primească șansa de a fi titular pe parcursul unui sezon.

„Nu ştiu de vreo supărare a lui Andrei Şucu, nu ştiu de aşa ceva. E normal ca orice jucător să-şi dorească să joace. A marcat cu Argeş şi ne-a ajutat. Orice jucător care este în lot îşi doreşte să joace, nu ştiu ce discuţii sunt în acest sens.

De fel, nu-mi place să comentez ceva ce n-am auzit. O să mă uit să văd ce a comentat Daniel. Cred că orice jucător de la Rapid îşi doreşte să intre şi să prindă minute.

Am vorbit cu toţii în club că e singurul junior care nu fusese titular şi nici nu intrase să joace 20-30 de minute. A avut şi reuşita respectivă. Pentru cineva care intră şi dă gol după un minut, e normal să-i dai şi lui o şansă. Ceilalţi au primit şi ei şanse, fie în Cupă, fie în campionat

La un moment dat, vorbeam că va trebui să i se dea şi lui şansa să fie titular sau să aibă mai multe minute. Ştie mai bine Pancu la ce s-a referit. Are 46-47 de minute în Liga 1, nu are cum să fie uşor, dar are 17 ani şi are tot timpul să crească, aşa cum au toţi jucătorii noştri Under.

Nu mi se pare că a declarat nimic ieşit din comun Pancu. Era normal să i se dea şi lui o şansă, mai ales după ce a intrat şi a dat gol. Sălceanu, Rareş Pop, Ungureanu, Vulturar, Kodor, toţi au avut şansele lor, au demonstrat mai mult sau mai puţin. Era normal să aibă şi el o şansă.

E mai mult un subiect pentru că e fiul patronului. Cred că era normal ca, după ce a dat gol, la un moment dat să i se dea o şansă. El se antrenează foarte bine, dar în timpul unui meci e altă intensitate. E normal ca un jucător tânăr, care nu are decât două meciuri şi 50 de minute, să aibă nevoie de un timp de acomodare.

El a jucat la Ştefăneşti, în Liga a 2-a, apoi a avut o accidentare la începutul sezonului. Se va mai duce acolo. E util pentru toţi tinerii să aibă minute, aşa cum îl trimitem şi pe Senciuc sau pe alţi tineri de pe listă. Trebuie să ai cât mai multă experienţă la vârsta asta”, a spus Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.

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