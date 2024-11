Jordi Roura și Aureli Altimira, oamenii care, între 2014 și 2021, s-au ocupat de academia de tineret de la Barcelona, au vorbit recent despre cum a decurs procesul de recrutare și evoluția la club a lui Lamine Yamal, Gavi, Cubarsí, Balde, Casadó, Fermín, Fort și Bernal.

Jordi Roura și Aureli Altimira au fost directorii La Masia (2014-2021) și nu sunt deloc suprinși de progresul extraordinar pe care l-au avut copiii care azi scriu istorie în tricoul blaugrana.

Jordi Roura, Tito Vilanova, Aureli Altimira (foto: Imago)

Jordi Roura (57 de ani) a fost fotbalist, a jucat pe postul de mijlocaș la Barcelona, Murcia, Figueres și Sant Andreu. În perioada 2012-2014 a fost secund la Barcelona, iar apoi a ocupat funcții de conducere la Academie.

Aureli Altimira (56 de ani) a fost fotbalist, a jucat pe postul de atacant la Barca B, Figueres, Badajoz sau Malaga. După încheierea carierei de fotbalist, a lucrat la echipele de tineret ale Barcelonei, a făcut parte din staff-ul lui Guardiola în mandatul la Barcelona, iar apoi a fost managerul, respectiv directorul Academiei.

Mai jos, caracterizările pe care cei doi le-au făcut fiecărui fotbalist în parte, într-un interviu pentru Mundo Deportivo.

Lamine Yamal (17 ani)

Lamine Yamal

„A venit la un test când avea 6 ani. Era slabuț, mergea ciudat… La acel joc erau 20 de copii în spatele unei mingi. O nebunie! Dar din când în când, acel copil cu aspect ciudat făcea lucruri care te făceau să spui: «La naiba! Acest copil este diferit!».

În primul moment, am fost sceptici, dar ne-am dat repede seama că acest jucător era diferit. Ne-am așezat să urmărim meciul de la Ciutat Esportiva și am comentat: «Acum trebuie să paseze acolo”. Iar el inventa ceva diferit și o făcea bine. Este un jucător foarte special.

Astăzi este unul dintre cei mai buni din lume. Se pare că este capabil să reziste presiunii, să sperăm că va continua așa, pentru că este comparat cu Messi și sunt cuvinte mari.

Lamine este într-o echipă cu un viitor mare, jucătorii se cunosc bine, iar el are un anturaj OK. Acest lucru este foarte important pentru el.

Cel mai important este că nu i se urcă la cap, că nu vezi nimic ciudat la el. E un băiat isteț și modul lui de a se comporta în acest moment e unul OK”.

Pau Cubarsi (17 ani)

Pau Cubarsi

„Am avut rapoarte de la scouterii din Girona și l-am văzut în Cupa Powerade. Preocuparea noastră a fost să vedem cum va evolua fizic. Am vrut să-l cunosc pe tatăl lui pentru a-i vedea fizicul. Am văzut că era un tip mare, bine făcut.

La capitolul fotbal, ni s-a potrivit datorită personalității sale și pentru că, pe lângă că stă bine pe picioare, a fost foarte bun în defensivă. Agresiv și intens”.

Gavi (20 de ani)

Gavi

„Am primit informații foarte bune de la scouterii andaluzi. Și este esențial să știi cum să folosești informația. Duminică eram deja la Sevilla.

La acel moment, l-am sunat imediat pe Aureli pentru că trebuia să ne mișcăm repede. Am vorbit cu agentul său, Iván de la Peña, pentru că Madrid, Atletico și Villarreal îl urmăreau, iar o săptămână mai târziu Gavi se afla deja în La Masia. Faptul că ne-am mișcat rapid a fost cheia”.

Alejandro Balde (21 de ani)

Alejandro Balde

„Pe Balde l-a adus Marc Serra, șeful nostru de Fotbal în 7. Fizic era foarte puternic, dar îi lipsea finețea și concentrarea pentru a fi mai constant. Era extremă, dar l-am plasat ca fundaș lateral pentru a-i exploata viteza. Și-a îmbunătățit tehnica, are un stâng deosebit, dar a trebuit să-l șlefuim. Juca bine, făcea destule, dar nu la sută la sută. Dacă voia să ajungă departe, trebuia să muncească mai mult. A făcut-o și este deja un fundaș lateral intens, agresiv, și e minunat cu mingea la picior.

Marc Casadó (20 de ani)

Marc Casado

„Fără să fie spectaculos, mi-a atras atenția la fotbalul în 7 când eram la Granollers. Observatorul lui Vallès, marele Isidre Gil, a început să-l urmărească. S-a dus la Damm și am jucat un meci amical împotriva lor pentru a lua o decizie. A ratat un penalty, dar și-a arătat personalitatea coborând să ia mingea sub presiunea Barcelonei. Jocul s-a încheiat și i-am informat părinții că îl transferăm”.

Fermín López (21 de ani)

Fermin Lopez

„Este povestea pentru care s-a muncit cel mai mult. L-am văzut pentru prima dată la un turneu din La Laguna cu Betis. Aveam informații foarte bune, dar când toți copiii au ieșit pe teren am văzut că era foarte mic. Dar a început să joace și a fost foarte, foarte bun. «Va crește», ne-am spus noi. Dar nu a făcut-o. Și în fiecare vară tatăl lui ne spunea: «Anul acesta este timpul să plece, nu?» Și am răspuns că Fermín va continua atâta timp cât vom fi la Barça.

Am insistat la antrenori. Ei și-au dorit mereu să câștige, așa cum e normal, și le tot spuneam: «Femin trebuie să joace mereu măcar puțin». Succesul lui ne face foarte fericiți pentru că a muncit mult”.

Hèctor Fort (18 ani)

Hector Fort

„Se făcea remarcat prin fizicul său, dar se putea adapta în diverse zone ale terenului. Era o chestiune de timp să vedem unde se va încadra mai bine. A jucat destul de mult ca fundaș și fundaș central pentru că sunt puțini care au un fizic ca al lui. În cele din urmă, s-a potrivit ca fundaș lateral. A progresat mult în ceea ce privește concentrarea, mentalitatea și consecvența. A ajuns la prima echipă mai devreme decât se aștepta, dar se descurcă bine”

Marc Bernal (17 ani)

Marc Bernal

„A venit din pepiniera inepuizabilă a Gimnàstic de Manresa. Era stângaci, cu un fizic bun și l-am încorporat deși trebuia să vedem dacă este pivot sau inter. În plus, ne-a plăcut pentru că am compensat că aveam atât de mulți mijlocași destul de scunzi. Am avut unele îndoieli la nivel de coordonare, pentru că i-a fost greu să se miște din cauza corpolenței sale, dar de-a lungul anilor a făcut un pas înainte și a dat un randament spectaculos. Vrem să-i trimitem o îmbrățișare puternică și să-i dorim însănătoșire grabnică”.

Bernal s-a accidentat la sfârșitul lunii august. A suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior și o leziune a meniscului extern. A fost operat și va rata tot restul sezonului.