Incident grav în El Clasico FOTO. Starul lui Real Madrid, lovit cu bețe de suporterii Barcelonei. De la ce a pornit atacul +9 foto
Incident grav la Barcelona - Real Madrid FOTO Captură video/X
Campionate

Incident grav în El Clasico FOTO. Starul lui Real Madrid, lovit cu bețe de suporterii Barcelonei. De la ce a pornit atacul

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 20:00
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 20:00
  • Barcelona - Real Madrid 1-2. Un incident grav s-a produs în timp ce jucătorii lui Jose Mourinho sărbătoreau cel de-al doilea gol marcat de madrileni în derby-ul cu Barcelona din etapa #10 a La Liga.
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Eduardo Camavinga a fost lovit cu mai multe bețe de steaguri din tribune în timp ce sărbătorea alături de colegi golul marcat de Kylian Mbappe în minutul 87 al partidei.

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Camavinga, lovit de suporterii Barcelonei

În imaginile surprinse în tribunele stadionului Camp Nou se poate vedea cum mai mulți suporteri aruncă diverse obiecte înspre jucătorii lui Real Madrid.

La un moment dat, mai multe bețe de steaguri îl lovesc pe Camavinga în cap, în timp ce coechipierii săi încearcă să-l protejeze și să-l îndepărteze de tribune.

Incident la Barcelona - Real Madrid
Incident la Barcelona - Real Madrid

Galerie foto (9 imagini)

Incident la Barcelona - Real Madrid Incident la Barcelona - Real Madrid Incident la Barcelona - Real Madrid Incident la Barcelona - Real Madrid Incident la Barcelona - Real Madrid
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În minutul 87, Eduardo Camavinga a câștigat un duel cu Pau Cubarsi în careul Barcelonei și i-a pasat lui Mbappe, care a înscris pentru 2-1.

Pe lângă episodul cu steagul, „centralul” Juan Martinez Munuera a activat protocolul privind aruncarea de obiecte, după ce o sticlă și o cutie de suc au fost aruncate din tribune.

Meciul a fost întrerupt pentru scurt timp, iar prin sistemul de sonorizare al stadionului a fost difuzat un anunț în care suporterilor li s-a cerut să înceteze să arunce cu obiecte.

Barcelona - Real Madrid FOTO Imago
Barcelona - Real Madrid FOTO Imago

Galerie foto (17 imagini)

Barcelona - Real Madrid FOTO Imago Barcelona - Real Madrid FOTO Imago Barcelona - Real Madrid FOTO Imago Barcelona - Real Madrid FOTO Imago Barcelona - Real Madrid FOTO Imago
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Mbappe, de neoprit în El Clasico

Partida a început alert, cu ocazii la ambele porți. Arda Guler a trimis puțin peste poartă în minutul 5, iar Barcelona a răspuns prin Anthony Gordon și Raphinha. Lunin a avut o intervenție importantă la șutul lui Gordon din minutul 35.

Madrilenii au deschis scorul în minutul 42, când Gerard Martin a respins mingea direct în Mbappe, iar balonul a ajuns în poarta lui Joan Garcia.

Barcelona a egalat în minutul 61, prin Raphinha, care a primit o pasă de la Pedri și a înscris cu un șut plasat din careu.

Când meciul părea să se îndrepte spre o remiză, Camavinga a câștigat un duel cu Cubarsi în careu și i-a pasat lui Mbappe, care a înscris în minutul 88 și a adus victoria lui Real Madrid.

După victoria din El Clasico, Real Madrid a ajuns la 24 de puncte, dar a rămas pe locul 3 în La Liga, la trei puncte de liderul Barcelona. Catalanii au suferit prima înfrângere a sezonului, după nouă victorii consecutive.

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