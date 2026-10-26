Mourinho câștigă duelul cu Flick Real Madrid se impune în El Clasico, după un final dramatic » Mbappe, de neoprit

Real Madrid s-a impus cu 2-1 în fața Barcelonei, în etapa #10 din La Liga.

Kylian Mbappe a fost eroul madrilenilor, cu două goluri marcate în minutele 41 și 88.

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După victoria din El Clasico, Real Madrid a ajuns la 24 de puncte, dar a rămas pe locul 3 în La Liga, la trei puncte de liderul Barcelona. Catalanii au suferit prima înfrângere a sezonului, după nouă victorii consecutive.

Barcelona - Real Madrid 1-2 . Mbappe a decis El Clasico în minutul 88

Partida a început alert, cu ocazii la ambele porți. Arda Guler a trimis puțin peste poartă în minutul 5, iar Barcelona a răspuns prin Anthony Gordon și Raphinha. Lunin a avut o intervenție importantă la șutul lui Gordon din minutul 35.

Madrilenii au deschis scorul în minutul 42, când Gerard Martin a respins mingea direct în Mbappe, iar balonul a ajuns în poarta lui Joan Garcia.

Barcelona a egalat în minutul 61, prin Raphinha, care a primit o pasă de la Pedri și a înscris cu un șut plasat din careu.

Când meciul părea să se îndrepte spre o remiză, Camavinga a câștigat un duel cu Cubarsi în careu și i-a pasat lui Mbappe, care a înscris în minutul 88 și a adus victoria lui Real Madrid.

Barcelona - Real Madrid 1-2

Au marcat: Raphinha (min. 61) / Mbappe (min. 42, min. 88)

Min. 90+7 - Final de meci

Min. 90+4 - Trent Alexander-Arnold și Carlos Espi intră în locul lui Arda Guler și Yan Diomande

Min. 90+4 - Mbappe primește cartonașul galben pentru proteste

Min. 90+2 - Cucurella primește un cartonaș galben

Min. 88 - Gooool! (1-2) Camavinga câștigă duelul cu Cubarsi în careu și îi pasează lui Mbappe, care trimite mingea în poartă!

Min. 86 - Gabriel Jesus și Karim Adeyemi intră în locul lui Raphinha și Anthony Gordon.

Min. 85 - Anthony Gordon verde cartonașul galben!

Min. 81 - Schimbare la Real Madrid! Alvaro Carreras intră în locul lui Bernardo Silva.

Min. 78 - Lamine Yamal șutează de la marginea careului, dar mingea trece puțin pe lângă poartă.

Min. 74 - Schimbare la Barcelona! Frenkie de Jong intră în locul lui Fermin Lopez

Min. 66 - Ocazie mare pentru Barcelona! Gerard Martin trimite cu capul după un corner, dar Lunin respinge spectaculos

Min. 62 - Federico Valverde este înlocuit de Dumfries

Min. 61 - Gooool! (1-1) Raphinha înscrie și egalează! Raphinha primește o pasă de la Pedri în careu, își așază și înscrie cu un șut plasat. Scorul devine 1-1

Min. 49 - Lamine Yamal trimite o pasă periculoasă în careu, dar apărarea lui Real Madrid respinge în corner.

Min. 46 - Tchouameni vede cartonașul galben

Min. 46 - Meciul se reia

Min. 45+2 - Pauză

Min. 44 - Lamine Yamal șutează slab din interiorul careului mic, iar mingea trece puțin pe lângă bara din dreapta.

Min. 42 - Goool! (0-1) Mbappe deschide scorul în El Clasico! Gerard Martin respinge mingea direct în atacantul francez, iar balonul ajunge în poarta lui Joan Garcia.

Min. 35 - Ocazie mare pentru Barcelona! Anthony Gordon șutează din careu, dar Lunin respinge în corner.

Min. 29 - Xavi Espart se accidentează și nu mai poate continua meciul. Alejandro Balde intră în locul său.

🔄 Substitution for Barça | 29’ ↑🟢 Balde ↓🔴 Xavi Espart https://t.co/V6vqc84gay — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2026

Min. 22 - Raphinha șutează din voleu, de la marginea careului, dar mingea trece puțin peste poartă

Min. 18 - Arda Guler șutează dintr-o poziție bună, dar mingea ajunge direct în brațele portarului

Min. 16 - Anthony Gordon șutează de la marginea careului, dar Andriy Lunin prinde balonul

Min. 10 - Tchouameni comite un fault. Jose Mourinho protestează după decizia arbitrului.

😲 La tensión de un córner en ELCLÁSICO, ¡más cerca que nunca gracias a la RefCam!



BehindLALIGA | @rfef pic.twitter.com/OGZ6OuW57R — LALIGA (@LaLiga) October 25, 2026

Min. 5 - Arda Guler driblează în careu, își face loc pentru șut, dar trimite puțin peste poartă!

Min. 1 - Meciul a început

👀 ¡Así ha sido el saludo inicial antes de ELCLÁSICO!



RefCam | BehindLALIGA | @rfef pic.twitter.com/JWGfrkdgqr — LALIGA (@LaLiga) October 25, 2026

Barcelona - Real Madrid, echipele de start:

Barcelona: Joan Garcia - Espart, Cubarsi, G. Martin, Cancelo – Rodri, Pedri, Fermin - Yamal, Raphinha, Gordon

Rezerve: Szczesny, Livakovic - Abdelkarim, Adeyemi, Balde, Bernal, Campos, De Jong, Farinas, Gabriel Jesus, Gavi, Goren

Antrenor: Hansi Flick

Joan Garcia - Espart, Cubarsi, G. Martin, Cancelo – Rodri, Pedri, Fermin - Yamal, Raphinha, Gordon Szczesny, Livakovic - Abdelkarim, Adeyemi, Balde, Bernal, Campos, De Jong, Farinas, Gabriel Jesus, Gavi, Goren Hansi Flick Real Madrid: Lunin - Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella - Guler, Tchouameni, Bernardo Silva, Bellingham - Mbappe, Diomande

Lunin - Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella - Guler, Tchouameni, Bernardo Silva, Bellingham - Mbappe, Diomande Rezerve: Mestre, Voloshyn - Alexander-Arnold, Camavinga, Carreras, Diaz, Dumfries, Militao, Endrick, Espi, Pitarch, Rudiger

Mestre, Voloshyn - Alexander-Arnold, Camavinga, Carreras, Diaz, Dumfries, Militao, Endrick, Espi, Pitarch, Rudiger Antrenor: Jose Mourinho

Jose Mourinho Arbitru: Juan Martinez Munuera

Juan Martinez Munuera Stadion: Camp Nou, Barcelona

WE WANT EL CLÁSICO. https://t.co/UpnOnZGF7a — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2026

El Clásico ✅ @adidasfootball https://t.co/fLu24EodWU — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

The dressing room is ready. https://t.co/h0MsKyo68y — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2026

Hansi Flick: „Meciul acesta este tot ce are mai bun de oferit acest sport”

Antrenorul german a subliniat importanța unui astfel de duel pentru întreaga lume a fotbalului și are mare încredere într-un rezultat pozitiv.

„Real Madrid este una dintre cele mai bune echipe din lume. Este un club extraordinar, cu jucători extraordinari și un antrenor incredibil. Au o calitate fantastică, mai ales în ultima treime a terenului, și au avut rezultate bune în meciurile recente. Va trebui să fim pregătiți.

Am un mare respect pentru Mourinho. A antrenat câteva echipe extraordinare de-a lungul anilor și a avut succes. Și-a dovedit calitățile de nenumărate ori. Este un antrenor de mare succes și un coleg extraordinar.

Meciul acesta este tot ce are mai bun de oferit acest sport. Înseamnă mult mai mult decât trei puncte. Cred că toți cei implicați știu cum vrem să jucăm, iar asta este ceea ce contează. Suntem pregătiți și am încredere în echipa mea.

Am analizat meciul (n.r. - cu PSG, 2-4). Am făcut unele lucruri foarte bine, dar sunt și alte aspecte pe care trebuie să le îmbunătățim. Trebuie să continuăm să creștem ca echipă. Mâine (n.r. - duminică) avem o ocazie excelentă să facem asta și să arătăm cum vrem să jucăm”, a declarat Flick, potrivit fcbarcelona.com.

Jose Mourinho: „Nu înțeleg de ce mi se pun întrebări despre adversarii noștri”

De cealaltă parte, Mourinho a fost enervat de o întrebare legată de omologul său de la Barcelona, care a avut un nou start de sezon foarte bun pe banca formației blaugrana.

„Nu înțeleg de ce mi se pun întrebări despre adversarii noștri. Este un antrenor excelent, face o treabă excelentă. Nu pot spune nimic mai mult”, a spus Mourinho iritat, potrivit marca.com.

În continuare, antrenorul madrilenilor a subliniat că rezultatele dinainte unui astfel de meci nu sunt neapărat relevante pentru a stabili o favorită și încheiat cu o scurtă aroganță în legătură cu viitorul echipei.

„O dinamică bună. Suntem în formă, marcăm goluri… Din experiența mea, în Clasico și în derby-urile pe care le-am jucat, ceea ce s-a întâmplat înainte nu prea contează.

Am impresia că așa este la Madrid. Nu caut altceva decât să le acord recunoaștere jucătorilor mei când joacă bine și să-mi asum criticile când nu ne descurcăm la fel de bine. Așa se întâmplă cu toți antrenorii.

Unele meciuri le câștigă jucătorii, iar altele le pierd antrenorii, așa e viața noastră. Sunt cel puțin două Clásico pe sezon. Cel mai important este impactul mondial. Există și alte meciuri importante, dar acesta este unic. Lumea se oprește din activitate ca să-l urmărească.

(n.r. - Va fi acesta testul decisiv pentru voi?) Nu este. Real Madrid cu Mourinho câștigă titluri”, a mai declarat „The Special One”.

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