Nu mai joacă până în 2027!  S-a accidentat în El Clasico, iar Flick a rămas fără soluții în apărarea Barcelonei +17 foto
Xavi Espart. Foto: Imago
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Nu mai joacă până în 2027! S-a accidentat în El Clasico, iar Flick a rămas fără soluții în apărarea Barcelonei

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 19:05
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 19:05
  • Barcelona a primit o nouă veste proastă după înfrângerea cu Real Madrid, scor 1-2, din etapa #10 a campionatului Spaniei.
  • Xavi Espart (19 ani) s-a accidentat în El Clasico și va lipsi aproximativ 7 săptămâni.
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Fundașul a fost nevoit să părăsească terenul în prima repriză, după un duel cu Aurelien Tchouameni.

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Xavi Espart, accidentat în El Clasico. Nu mai joacă până în 2027!

Investigațiile medicale efectuate luni, 26 octombrie, au confirmat că Espart a suferit o leziune la nivelul gleznei drepte.

Clubul catalan a anunțat, printr-un comunicat oficial, că recuperarea va dura aproximativ șapte săptămâni.

Tânărul fundaș a încercat să continue partida cu Real Madrid, însă durerile l-au obligat să ceară schimbarea.

În minutul 30, Hansi Flick l-a introdus pe Alejandro Balde în locul său.

Barcelona - Real Madrid FOTO Imago
Barcelona - Real Madrid FOTO Imago

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Barcelona - Real Madrid FOTO Imago Barcelona - Real Madrid FOTO Imago Barcelona - Real Madrid FOTO Imago Barcelona - Real Madrid FOTO Imago Barcelona - Real Madrid FOTO Imago
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Hansi Flick are doar 4 fundași disponibili

Espart ar putea reveni pe teren abia la începutul anului 2027. Barcelona se confruntă deja cu probleme în apărare, după accidentările lui Andreas Christensen, Eric Garcia și Jules Kounde.

În prezent, Flick mai are la dispoziție doar patru fundași, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde și Joao Cancelo.

Cei patru au jucat împreună în repriza secundă a meciului cu Real Madrid, pierdut de Barcelona cu 1-2.

9 meciuri
a disputat Espart pentru Barcelona în acest sezon, în toate competițiile. Fundașul a marcat două goluri și a oferit două pase decisive

Jules Kounde ar putea fi primul fundaș care revine după accidentare. Francezul are șanse să fie apt pentru meciul cu Alaves, programat în weekend, potrivit as.com.

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