Carles Puyol (48 de ani), fostul căpitan al Barcelonei, a fost cooptat în conducerea clubului Inter d’Escaldes.

Formația din Andorra s-a duelat cu U Craiova în acest sezon în Conference League, dar le-a întâlnit și pe FCSB și CFR Cluj în anii trecuți.

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Carles Puyol revine în conducerea unui club după o pauză de 11 ani, după despărțirea de Barcelona în 2015, atunci când a lucrat alături de Andoni Zubizarreta.

FOTO. Carles Puyol a semnat cu Inter d’Escaldes, fosta adversară a Craiovei și FCSB

Inter d’Escaldes a anunțat, joi, că legendarul fundaș al Barcelonei, Carles Puyol, va fi noul director de relații și fotbal internațional al clubului din Andorra.

În prima zi petrecută la club, Puyol a fost prezent la antrenamentul echipei, acolo unde a făcut cunoștință cu jucătorii. Fostul căpitan al Barcelonei a și declarat:

„Vreau să felicit clubul pentru tot ceea ce a realizat până acum. Să câștigi este întotdeauna dificil, dar să te menții la cel mai înalt nivel este și mai greu.

Provocarea este să continuăm să muncim cu aceeași ambiție și motivație pentru a crește în continuare și a ne atinge noile obiective”, a spus Puyol, conform interescaldes.com.

Inter d’Escaldes a devenit primul club din Andorra care a reușit calificarea în faza principală din Conference League.

În acest sezon european, formația de pe locul al doilea din acest moment din Andorra s-a confruntat inclusiv cu Universitatea Craiova, campioana României, în etapa a doua din Conference League. Oltenii s-au impus cu scorul de 3-1.

Carles Puyol este prieten apropiat cu Felip Ortiz, antrenorul lui Inter d’Escaldes, aceștia fiind coechipieri la padel, conform as.com. Ortiz a fost în trecut și antrenor secund la Barcelona.

Inter d’Escaldes s-a duelat și cu FCSB și CFR Cluj

Clubul la care lucrează acum Carles Puyol s-a confruntat cu FCSB în vara anului trecut, în preliminariile Ligii Campionilor.

Roș-albaștrii s-au impus în meciul tur cu scorul de 3-1, dar formația din Andorra a câștigat în retur cu 2-1 și a fost aproape să producă o mare surpriză. FCSB s-a calificat totuși mai departe după 4-3 la general.

Inter d’Escaldes a jucat și împotriva unei alte echipe românești, în anul 2022, în preliminariile Conference League. Este vorba de CFR Cluj, care a câștigat în tur cu 3-0.

Returul din Andorra s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar ardelenii s-au calificat atunci mai departe.

Carles Puyol, legendă a Barcelonei

Carles Puyol și-a dedicat toată cariera de jucător clubului catalan. A crescut la echipele de juniori a Barcelonei și a făcut pasul la echipa mare în 1999.

A îmbrăcat tricoul Barcelonei până în vara anului 2014, fiind și căpitanul echipei. Puyol a jucat, în total, 593 de meciuri pentru catalani, în care a marcat 19 goluri și a oferit 13 pase decisive.

Puyol a cucerit de trei ori Liga Campionilor alături de Barca, a câștigat 6 titluri, 2 Cupe, 4 Supercupe ale Spaniei, la care se mai adaugă și o Supercupă a Europei și 2 Mondiale ale Cluburilor.

Alături de naționala Spaniei, Puyol a cucerit Campionatul Mondial în anul 2010, dar și Campionatul European în 2008.

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