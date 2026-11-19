Adrian Mutu (47 de ani) i-a făcut o propunere fantezistă lui Gigi Becali (68 de ani), patronul de la FCSB.

„Briliantul” l-a sfătuit pe acesta să-i transfere pe Dennis Man (28 de ani), Ianis Hagi (28 de ani) și Valentin Mihăilă (26 de ani).

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FCSB l-a transferat deja pe atacantul Petru Popescu, de la Petrocub Hîncești, dar Gigi Becali a declarat că nu vrea să se oprească și vrea să aducă mai multe întăriri la echipă.

Adrian Mutu i-a propus pe Man, Mihăilă și Hagi la FCSB: „ N-are Gigi bani?”

Becali și-a manifestat deja interesul pentru Ianis Hagi, care nu bifează foarte multe minute în Turcia la Alanyaspor, și a declarat miercuri că va purta o discuție cu Gică Hagi în vederea acestui potențial transfer.

În acest context, Adrian Mutu i-a propus patronului FCSB încă două mutări fanteziste: să îi aducă și pe Dennis Man și Valentin Mihăilă, jucătorii de la PSV, respectiv Rizespor.

„Îi spun lui Gigi, că poate se uită la televizor, îl ia pe Man, îl pune în dreapta, și pe Ianis, în spatele vârfului, cu Drăguș.

Și pe Mihăilă, că nici el nu joacă. Face super echipă. N-are Gigi bani?”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

Dennis Man a bifat foarte puține minute în acest sezon, antrenorul Peter Bosz mizând pe alte opțiuni, iar PSV ar fi acceptat să-l cedeze pe internaționalul român în perioada de transferuri din iarnă.

Dacă transferul lui Ianis Hagi pare probabil, mai ales că mijlocașul ar putea veni liber de contract, nu același lucru se poate spune și despre ceilalți doi internaționali.

Valentin Mihăilă ar putea fi adus de la Rizespor pentru 2-3 milioane de euro, însă e greu de crezut că ar accepta să meargă la rivala Craiovei. Iar Dennis Man este departe de posibilitățile fotbalului românesc.

Atacantul lui PSV e rezervă în Olanda, însă ar putea ajunge în iarnă la Lazio pentru 10-12 milioane de euro.

8 meciuri a jucat Dennis Man în acest sezon pentru PSV. A bifat, în total, 163 de minute pe teren

Gigi Becali: „Eu l-am sunat pe Gică. Nu mi-a răspuns”

Gigi Becali a precizat, miercuri seară, că îl va suna în continuare pe Gheorghe Hagi pentru a discuta despre potențiala revenire a lui Ianis în Superliga.

„Eu nu știu acum care e situația (n.r. - la Alanyaspor). Dacă nu joacă acolo și dacă Gică Popescu a spus că Ianis ar veni… Eu nu cred că Gică Popescu își permitea să zică ceva dacă nu avea o discuție amicală cu Gică (Hagi).

Ianis este un subiect foarte delicat, foarte sensibil. Și atunci eu l-am sunat pe Gică. Nu mi-a răspuns, dar o să-l sun și mâine (n.r. - joi).

El e un băiat de aur, nu am mai văzut așa ceva. O dată am stat cu el la masă, dar n-am văzut așa ceva. Eu o să vorbesc cu Gică, dacă vrea. Eu cred că Ianis vrea în România”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Ianis Hagi a ajuns la Alanyaspor în septembrie 2025. În actualul sezon, mijlocașul ofensiv a jucat doar în 9 meciuri, în care a oferit o pasă de gol.

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