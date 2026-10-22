Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League +11 foto
FOTO FB U Craiova
Conference League

Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League

alt-text George Neagu , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 19:43
alt-text Actualizat: 23.10.2026, ora 00:36
  • Inter D'Escaldes - Universitatea Craiova 1-3. Campioana României obține prima victorie în actuala ediție de Conference League.
  • Oltenii au ajuns la un total de 4 puncte după primele două etape.
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Elevii lui Filipe Coelho au început în forță partida din Andorra. Al Hamlawi și Baiaram au adus două goluri pe tabelă după doar 5 minute, ambii apărând perfect la finalizare, după două centrări din ambele flancuri ale lui Mora, respectiv Bancu.

Romanchuk și Lameira au pus în continuare pericol la poarta gazdelor, însă portarul Diaz s-a opus șuturilor de la distanță.

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Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3. Victorie importantă pentru olteni

În partea secundă, singura mare ocazie a oltenilor i-a aparținut lui Screciu, însă șutul său puternic a fost respins de același Diaz.

Oltenii au stat la umbra rezultatului, iar emoțiile au venit în minutul 78, când Arellano a redus din diferență.

Intrat în partea secundă, Elisor s-a făcut din nou remarcat și a marcat pentru 3-1, securizând cele 3 puncte.

Inter D'Escaldes - U Craiova FOTO FB U Craiova (2).jpeg
Inter D'Escaldes - U Craiova FOTO FB U Craiova (2).jpeg

Galerie foto (11 imagini)

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Clasamentul după etapa #2 din Conference League

LocEchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Panathinaikos26
2Lugano26
3Brann26
4Trabzonspor26
5Twente26
6Monaco26
7Sint-Truiden26
8Hajduk Split26
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Brighton24
10FC Copenhaga24
11Universitatea Craiova24
12Mjällby24
13Ajax23
14Borac Banja Luka23
15Atalanta23
16Braga23
17Gent23
18Freiburg23
19Nordsjælland22
20Egnatia22
21Riga FC22
22Steaua Roșie Belgrad21
23CSKA Sofia21
24Jablonec21
Zona echipelor eliminate⤵️
25Midtjylland21
26Aarhus21
27Pafos21
28Hearts21
29Iberia Tbilisi21
30Getafe21
31Kairat Almaty21
32Thun20
33Lincoln Red Imps20
34KuPS Kuopio20
35Inter d'Escaldes20
36Kauno Zalgiris20

Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3

  • Au marcat: Arellano (78) / Al Hamlawi (3), Baiaram (5), Elisor (86)

Final de meci.

Min. 86 - Gol Craiova! Elisor duce scorul la 3-1. Cicâldău centrează pe jos, în forță, de pe partea stângă, iar atacantul apare perfect și reia cu piciorul stâng, la colțul din care a venit portarul.

Min. 78 - Gol Escaldes! Gazdele reduc din diferență prin Arellano, care trimite un șut perfect la colțul lung al porții, după ce a scăpat spre poarta lui Popescu.

Min. 72 - Ies Baiaram și Lameira, intră Matei și Teles.

Min. 62 - Iese Assad, intră Elisor.

Min. 53 - Ocazie mare pentru olteni! Screciu șutează în forță de la marginea careului, însă Diaz are o intervenție incredibilă.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză în Andorra.

Min. 37 - Ocazie imensă pentru olteni. Lameira trimite un șut în forță de la mare distanță, iar portarul respinge cu greu peste transversală.

Min. 29 - Ocazie mare pentru Craiova. Romanchuk reia din câțiva metri, dar mingea este pe direcția portarului, care reține fără mari probleme.

Min. 27 - Galben pentru Lopez.

Min. 19 - Galben pentru Romanchuk.

Min. 5 - Gol Craiova! Oltenii au schimbat flancul la atacul următor. Bancu centrează de pe partea stângă, iar Baiaram apare rapid la finalizare și reia din prima, cu latul, la colțul lung al porții gazdelor.

Inter D'Escaldes - U Craiova FOTO FB U Craiova (8).jpeg
Inter D'Escaldes - U Craiova FOTO FB U Craiova (8).jpeg

Galerie foto (11 imagini)

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Min. 3 - Goool Craiova! Mora centrează perfect de partea dreaptă, iar Assad reia perfect din 6 metri, fără speranțe pentru portarul Diaz.

Min. 1 - A început partida.

  • La meci asistă și selecționerul SUA, Mauricio Pochettino, al cărui fiu, Maurizio, e titular azi la gazde:
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League

Echipele de start:

  • Inter D'Escaldes: Diaz - Pochettino, Sanchez, Hernandez, Torres - Molina, Alonso, Lopez - Berlanga, Chouaib, Sidibe
  • Rezerve: Pol, Fernandes, Camara, Dacu, Lafarge, Rodriguez, Diaby, Prelado, Arnau, Arellano, Rafinha
  • Antrenor: Felipe Ortiz
  • U Craiova: Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Lameira, Băluță, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram
  • Rezerve: Maxim, Sava, Crețu, Roux, Nsimba, Tavares, Elisor, Teles, Băsceanu, Matei, Webster
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Stadion: Estadi FAF
  • Arbitru: Christos Vergetis, Asistenți: Andreas Fotopoulos, Konstantinos Staikos, VAR: Ioannis Papadopoulos, AVAR: Stefanos Koumparakis (brigadă din Grecia)

18:00 U Craiova va avea susținere în Andorra

Aproximativ 300 de suporteri români vor fi prezenți pe stadion pentru a-i susține pe olteni în această seară.

17:30 Imagini de pe arena unde se va disputa meciul

Campioana României vine cu moralul ridicat înaintea duelului din Andorra, în special după victoria cu Farul de duminică, scor 2-0, din Superliga.

În ultimul meci jucat de Inter d'Escaldes, adversara Craiovei a învins-o pe Atletic Escaldes cu scorul de 4-2, în etapa #5 din campionat.

FOTO. U Craiova - Getafe 1-1

Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures
Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures

Galerie foto (16 imagini)

Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures
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Filipe Coelho, înainte de Inter d'Escaldes - U Craiova: „În astfel de partide, detaliile fac diferența”

„Este un meci foarte important pentru noi, împotriva unei echipe bune, pe care trebuie să o respectăm, pentru că, dacă a ajuns aici, înseamnă că merită.

Jucăm în deplasare, iar dacă ne uităm la etapa precedentă, doar două echipe au reușit să câștige în deplasare. Așadar, toată lumea din grup știe că mâine trebuie să fim la cel mai înalt nivel pentru a încerca să obținem cele trei puncte.

Ceea ce ne motivează și ne ajută să fim pregătiți este ambiția de a ne reprezenta clubul cât mai bine. Nu contează ce am realizat în trecut. Pentru meciul de mâine, important este modul în care îl vom aborda și cât de mult ne dorim să câștigăm.

În astfel de partide, detaliile fac diferența. Dacă ne relaxăm, cu siguranță ne va fi imposibil să câștigăm aici, pentru că întâlnim o echipă bună. Nu am nicio îndoială în această privință”, a declarat Filipe Coelho.

Programul Universității Craiova în Conference League

  • 15 octombrie 2026: U Craiova - Getafe CF 1-1
  • 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter d'Escaldes - U Craiova
  • 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

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