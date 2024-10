Carlos Sainz, ole!  Spaniolul a câștigat MP al Mexicului. Verstappen, două penalizări și săgeți către echipă : „Nu am avut ritm”

Carlos Sainz Jr. a câștigat Marele Premiu al Mexicului, disputat pe circuitul „Hermanos Rodriguez” din Mexico City.

Ibericul a fost urmat de britanicul Lando Norris și de monegascul Charles Leclerc.

Carlos Sainz Jr. a obținut a doua victorie în actualul sezon de Formula 1, după succesul din Marele Premiu al Australiei. Următoarea cursă din Marele Circ va avea loc pe 3 noiembrie, la Sao Paulo, Brazilia.

Carlos Sainz Jr, cel mai rapid în Marele Premiu al Mexicului

Carlos Sainz, pilotul Scuderiei Ferrari a obținut al doilea succes al sezonului, urmat de Lando Norris, de la McLaren Mercedes și de colegul de echipă Charles Leclerc.

Pentru Sainz a fost a patra victorie din carieră în Formula 1.

„Este incredibil să văd acest public, am simţit sprijinul său tot weekendul. Sincer, mi-am dorit mult victoria aceasta. Aveam nevoie de ea pentru mine, am spus că vreau încă o victorie pentru Ferrari şi acum că am reuşit mă voi bucura de ultimele patru curse”, a declarat Carlos Sainz jr.

Lewis Hamilton a încheiat cursa pe locul 4, urmat de George Russell și de Max Verstappen, care a avut parte de o întrecere cu peripeții.

Campionul mondial en-titre a fost penalizat în două rânduri cu câte zece secunde din cauza unor incidente cu Lando Norris, principalul său rival din acest sezon la câștigarea titlului mondial.

„La sfârșitul zilei, dacă ești sau nu de acord cu asta, nu contează. Se dau penalităţi, dar nu asta e marea noastră problemă.

Vreau să spun că știam că va fi greu. Nu am simţit deloc maşina grozav, așa că, da, știam că va fi foarte greu să-i țin în urmă pe principalii rivali.

Ceea ce mă deranjează cel mai mult e că noi nu am avut ritm. Mă lupt foarte mult cu anvelopele, nu am putut ataca cu adevărat și nu am putut urmări Ferrari și McLaren”, a spus Verstappen, citat de formula1.com.