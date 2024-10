DINAMO- FCSB.Cătălin Cîrjan (21 de ani) se simte pregătit pentru Derby de România.

Dinamo - FCSB este liveText pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, duminică, 20 octombrie, cu începere de la ora 21:00.

Ajuns la Dinamo în această vară, Cătălin Cîrjan a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai „câinilor” în acest sezon.

DINAMO- FCSB. Cătălin Cîrjan: „Mergem la fiecare meci cu gândul la victorie”

Ieșit de pe teren cu mici probleme în minutul 72 al meciului cu Farul Constanța (1-1), de etapa trecută, Cătălin Cîrjan a declarat că va reveni marți, 15 octombrie, la antrenamentele lui Dinamo și se va pregăti pentru derby-ul cu FCSB.

De asemenea, acesta a transmis că alb- roșiii merg la fiecare meci cu gândul la victorie, indiferent de adversar, și le-a promis fanilor că Dinamo va da totul pentru a obține cele 3 puncte.

„Am avut o mică accidentare la ultimul meci, dar sunt bine. De marți voi începe antrenamentele și mă voi pregăti pentru derby.

Nu ne gândim niciodată la adversar, noi mergem la fiecare meci cu gândul la victorie, ne gândim la noi.

Avem un început de campionat foarte bun, jucăm un fotbal foarte frumos și avem încredere că putem să facem un rezultat foarte bun. Le promitem suporterilor că vom da totul” , a declarat Cătălin Cîrjan

Totodată, Cîrjan a vorbit și despre revenirile importante din lotul lui Dinamo pentru meciul cu marea rivală.

„Este foarte important, dar cred că am arătat și în ultimele săptămâni, chiar dacă nu am fost toți, că am făcut meciuri bune. Din păcate, nu am reușit să câștigăm acel meci cu Botoșani. Cu o victorie în acel meci eram undeva pe locul 2. Acum e și mai bine că suntem toți și suntem pregătiți să arătăm ce putem în derby”

Când eram mic mergeam la foarte multe derby-uri, mai ales în „Ștefan cel Mare”, am amintiri foarte frumoase. Este ceva extraordinar să joci un derby și abia aștept să trăiesc asta pe pielea mea. Cătălin Cîrjan

Cătălin Cîrjan: „Mă gândesc doar ce fac la Dinamo”

Întrebat dacă se gândește la echipa națională, Cîrjan a transmis că este focusat doar pe evoluțiile de la Dinamo și este convins că va fi convocat de Mircea Lucescu în cazul în care va fi constant.

„Cu siguranță, este un vis pentru orice jucător român să joace pentru echipa națională. Deocamdată mă gândesc doar ce fac la Dinamo, mă gândesc să dau ce am mai bun și sunt sigur că, dacă voi avea evoluții bune, domnul Lucescu mă va convoca.

Vreau să vorbesc pe teren, nu în afara lui. Vreau să dau ce am mai bun pe teren să-mi ajut echipa și dacă o voi face bine voi fi convocat”.

Neconvocat de Daniel Pancu la naționala de tineret a României, din cauza accidentării suferite în meciul cu Farul, Cîrjan a ținut să-i felicite pe „tricolori” pentru victoria cu Muntenegru, scor 6-2, și le-a urat multă baftă în meciul cu Elveția, care este decisiv pentru calificarea la Campionatul European din 2025.

„Băieții au făcut un meci foarte bun, țin să-i felicit pe această cale. Ne dorim foarte mult să ne calificăm la campionatul European, le urez multă baftă în ultimul meci și sper să câștige”

Cătălin Cîrjan și Adnan Golubovic, autografe și poze cu cei mai mici suporteri ai lui Dinamo

Înainte de marele derby, cu FCSB, Cătălin Cîrjan și Adnan Golubovic au profitat de pauza internațională cauzată meciurilor echipelor naționale și au participat la o activitate dedicată copiilor.

La final, cei doi jucători de la Dinamo au avut mai multe sesiuni de poze și autografe alături de cei mici.