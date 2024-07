Angelos Charisteas a fost golgheterul celei mai neașteptate campioane a Europei: Grecia 2004.

La 44 de ani, e analist pentru televiziunea națională elenă la turneul final din Germania.

Charisteas își amintește golul din finala CE, la 1-0 cu Portugalia: „Nu îl voi uita niciodată, Am scris istorie în urrmă cu 20 de ani”.

Fostul atacant crede că „meciul cu Ucraina va fi cel mai important. Un joc pasionant pentru români”.

Corespondență din Germania

Eram la Dortmund, pe Westfalenstadion. Meciul Italia - Albania (2-1) tocmai se încheiase.

Coboram scările, când, în capătul lor, am zărit un chip cunoscut în fotbal. Doar părul diferă. E alb. În același timp, el ne-a privit și a realizat că l-am recunoscut printre mulții jurnaliști sosiți la EURO de pe întreg continentul.

Golgheterul celei mai neașteptate campioane europene

Era Angelos Charisteas, parte a generației elene care a cucerit Europa în 2004, probabil cea mai mare surpriză din istoria turneului continental.

A înscris trei goluri atunci, golgheterul alb-albaștrilor, mai ales cel al victoriei din finală, Portugalia - Grecia 0-1.

La 44 de ani, participă la acest Euro ca analist la ERT, televiziunea națională elenă.

Charisteas a schimbat microfonul ERT cu microfonul GOLAZO.ro

Aflând că suntem reporteri români, a râs: „Ce faci? Bine?”. În română.

L-am întrebat dacă acceptă să răspundă la câteva întrebări. Inițial, a bătut în retragere, spunând că trebuie să intre imediat în direct la ERT. Dar, după ce termină acel live, vorbește și cu noi.

I-am urmat pe el și colegii săi, am ieșit pe porțile arenei. Și, până la urmă, după un sfert de oră, a schimbat microfonul ERT cu microfonul GOLAZO.ro.

„Va fi un Euro fascinant”

- Salut, Angelos! Cum ți se pare startul EURO?

- Am urmărit toate meciurile, e captivant, pentru că am văzut multe goluri, mai ales în prima repriză, am văzut favoritele câștigând jocurile, am văzut că echipe precum Italia, la Dortmund, reacționează foarte repede după un gol primit, cred că va fi un EURO fascinant. Următoarele partide vor fi importante în această grupă, Spania, Italia și Croația sunt foarte bune. Sunt fericit că am venit aici, mă voi uita la toate meciurile, până la capăt. Pentru mine, favoritele sunt Franța și Germania.

„Noi am scris istorie în urmă cu 20 de ani”

- Îți amintești golul tău împotriva Portugaliei din finală (n.r. - Grecia a cucerit titlul continental după 1-0 în meciul decisiv contra lusitanilor)?

- (râde) Sigur că mi-l amintesc. Nu îl voi uita niciodată. La fiecare patru ani, aceste amintiri îmi revin în minte. Mie și tuturor grecilor. E mare păcat că Grecia nu e acum parte din acest Campionat European, sper să avem șansa în viitor. Noi am scris istorie în urmă cu 20 de ani. Nu știi niciodată, poate vor fi surprize și la acest turneu, dar va fi foarte dificil.

„Ani când România are jucători valoroși, ani când nu prinde turneul final”

- Ce crezi despre naționala României?

- Cred că țările balcanice ca România sau Grecia vor avea ani cu jucători foarte, foarte buni, cu efort colectiv, însă vor fi și ani când nu prind acest turneu. România a avut mereu fotbaliști talentați și o echipă națională de valoare.

- Suntem în grupă cu Ucraina, Belgia și Slovacia. Va fi o serie grea, pentru că nimeni nu e favorită de top.

- Nici Belgia?

- Întotdeauna e așteptată Belgia să realizeze ceva special, dar la sfârșit nu reușește. E o șansă bună pentru România.

„Va fi un meci pasionant pentru România, pentru români”

- Primul meci?

- Va fi întotdeauna cel mai important.

- În cazul nostru, cu Ucraina.

- Exact. Pentru că dacă ai nevoie să iei trei puncte într-un joc… Uite, Italia, cu această victorie, e favorită să se califice mai departe.

- Cine este cel mai periculos jucător român?

- În acest moment, e greu de spus, pentru că nu am văzut prea mult din ultimele partide, voi urmări România - Ucraina, voi fi pe stadion și vă voi spune după meci ce cred despre echipa voastră, pentru că va fi un meci pasionant pentru România, pentru români.

„Am jucat cu Bogdan Lobonț la Ajax”

- Știi unele cuvinte românești. Ai spus…

- (spune în română) Ce faci? Bine?

- De unde le cunoști?

- Am jucat cu Bogdan Lobonț la Ajax (n.r. - sezonul 2005-2006). Și, bineînțeles, românii vizitează întotdeauna Grecia, suntem prieteni... Am jucat și împotriva lui Hagi în urmă cu câțiva ani într-un meci demonstrativ. Grecia iubește România și România iubește Grecia.

- Ai un mesaj pentru români?

- Credeți, încercați, dați totul, fiți mândri pentru țara voastră . La sfârșit, dacă încerci, câștigi ceva.

