Adrian Mutu (45 de ani) le-a transmis un mesaj „tricolorilor” înaintea debutului la EURO 2024.

România - Ucraina se joacă la Munich, cu începere de la ora 16:00. Meciul e livetext pe GOLAZO.ro și în direct la Pro TV.

Înaintea partidei de debut a României la EURO, Adrian Mutu a avut un mesaj pentru elevii antrenați de Edward Iordănescu (46 de ani).

Adrian Mutu: „Locul 2 în grupă trebuie să fie al României”

Golgheterul all-time al naționalei, la egalitate cu Gheorghe Hagi, este optimist înaintea debutului României la EURO și crede că selecționata antrenată de Edward Iordănescu are șanse mari la locul 2.

„Edi Iordănescu a reușit să scoată în evidență spiritul de echipă. Este un tehnician foarte bun. Îmi place că are anumite principii și valori pe care merge și nu și le schimbă, principii sănătoase. Nu am asistat la niciun antrenament al lui, dar am auzit doar cuvinte frumoase despre el.

Edi știe foarte bine cum a făcut acest lot. Dacă vrei să mă întrebi de neconvocările unuia sau altuia, în special a lui Mitriță, care a fost pe buzele tuturor, un subiect deschis în spațiul public, cred că Edi Iordănescu știe foarte bine ce face.

Sincer, avem șanse mari. Pe hârtie, superioară ne este clar Belgia. La nivel de nume, Ucraina poate are un lot mai marcant decât al nostru, dar asta nu le dă dreptul să ne fie superiori. Eu nu cred că ne sunt superiori! Nici Ucraina, nici Slovacia. Locul 2 ar trebui să fie al nostru!”, a spus Adrian Mutu, potrivit Fanatik.

35 de goluri are Adrian Mutu la echipa națională

Adrian Mutu a făcut parte din lotul României la două Campionate Europene: EURO 2000, respectiv EURO 2008.

Adrian Mutu sărbătorind golul cu Italia de la EURO 2008 Foto: Imago Images

Lotul României la EURO 2024

PORTARI

Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia)

Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania)

Ștefan TÂRNOVANU (FCSB)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania)

Vasile MOGOȘ (CFR Cluj)

Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia)

Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia)

Adrian RUS (Pafos | Cipru)

Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia)

Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită)

Nicușor BANCU (Universitatea Craiova)

MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia)

Marius MARIN (Pisa | Italia)

Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia)

Răzvan MARIN (Empoli | Italia)

Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită)

Adrian ȘUT (FCSB)

Darius OLARU (FCSB)

Dennis MAN (Parma | Italia)

Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia)

Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania)

Florinel COMAN (FCSB)

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia)

George PUȘCAȘ (Bari | Italia)

Denis ALIBEC (Muaither | Qatar)

Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj)

Programul României la EURO 2024