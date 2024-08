Alexandru Chipciu (35 de ani) a bifat meciul cu numărul 300 în Liga 1

El a jucat în România pentru FC Brașov, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Cluj

Mijlocașul echipei Universitatea Cluj, Alexandru Chipciu, care în partida cu UTA, scor 0-0, din etapa a treia a Ligii 1, a jucat meciul cu numărul 300 pe prima scenă, a declarat că și-ar dori să poată da timpul înapoi, astfel încât să se mai poată bucura de cariera de fotbalist.

„Nici nu știam că am ajuns la 300 de meciuri în prima ligă. Am văzut înainte de meci. 300 de meciuri sunt multe... Deci am vreo 600 în total (...)

E clar că sunt spre apusul carierei. Aș vrea să dau timpul înapoi și să mă bucur încă o dată de atâția ani de fotbal. Poate o să mă bucur din altă postură ”, a spus Chipciu, într-un interviu acordat gsp.ro.

Alexandru Chipciu a menționat că nu îi vine să creadă că a jucat atât de multe meciuri în prima ligă, spunând, în glumă, că este un semn că a îmbătrânit:

„Mă bucur de ultimele meciuri pe care le am în carieră și parcă le trăiesc cu mai multă intensitate decât când aveam 20 și ceva de ani”.

Nu am gândul retragerii, dar nu o să mai joc o sută de ani. Nu știu când o să fie momentul! Probabil, atunci când n-o să mai fiu bine fizic. Nu vreau să ajung să nu mai pot și să continui. Acum sunt bine, pot, la nivel fizic sunt OK” Alexandru Chipciu, după ce a evoluat pentru a 300-a oară în prima ligă

El speră ca la finalul sezonului regulat al Ligii 1, Universitatea Cluj să prindă play-off-ul competiției, pentru a se lupta pentru cupele europene.

„Avem un început greu, cu meciuri grele, vine CFR, după Petrolul. Trebuie să acumulăm puncte acum, când începe campionatul, pentru că anul trecut am început prost.

Am vrut să recuperăm... Acum suntem în grafic, dar e nevoie de mult ca să te bați la play-off”, a subliniat Chipciu.

Chipciu: „Toată România îl aștepta pe Hagi la națională!”

Alexandru Chipciu, care a evoluat de 46 de ori pentru echipa națională, pentru care a înscris de șase ori, consideră că antrenorul Gheorghe Hagi era cea mai bună variantă pentru postul de selecționer, însă acesta a declinat propunerea FRF:

„Gică Hagi era, clar, cea mai bună variantă pentru România! Toată România îl aștepta și era și momentul să încerce , iar după momentul Slovenia, când eram copil. Asta-i viața. Sunt alegeri și n-avem ce face”.