Golazo în Turcia! Daniel Popa, reuşită spectaculoasă pentru Genclerbirligi

Daniel Popa (29 de ani) a înscris pentru Genclerbirligi, în remiza cu Bandirmaspor, scor 1-1.

Deşi nu a reuşit să înscrie pentru FCSB în campionat, în perioada în care a îmbrăcat tricoul roș-albastru, Popa a ajuns deja la 4 reuşite pentru formaţia din Turica, în cele 12 meciuri jucate.

Daniel Popa, golazo Genclerbirligi!

În minutul 4 al întâlnirii cu Bandirmaspor, Popa a primit o pasă de la Amilton și, fără să ezite, a șutat de la aproximativ 25 de metri.

Mingea a zburat imparabil în plasă şi l-a lăsat pe portarul advers fără replică.

Bandirmaspor a reușit să egaleze printr-un penalty transformat de Paixao în minutul 31.

Genclerbirligi se află pe locul 3 în clasamentul ligii secunde din Turcia, cu 59 de puncte.

Deși echipa are șanse bune, competiția rămâne acerbă, Kocaelispor fiind singura formație cu un avans semnificativ, având 69 de puncte.

Poziţie Echipa Meciuri Puncte 1 Kocaelispor 35 69 2 Karagumruk 35 60 3 Genclerbirligi 35 59 4 Erzurumspor 35 58 5 Bandirmaspor 35 57 6 Istanbulspor 35 55 7 Amedspor 35 54

Daniel Popa a fost cumpărat de FCSB de la U Cluj, în schimbul a 300.000 de euro, însă Gigi Becali l-a cedat gratis, în această iarnă, la Genclerbirligi.

Daniel Popa, despre aventura la FCSB: „Nu m-au afectat criticile patronului”

Daniel Popa a rezistat doar șase luni la FCSB, însă nu regretă deloc alegerea făcută în vara lui 2024.

650.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Popa, conform transfermarkt.de.

Fostul atacant al celor de la Chindia, Dinamo și U Cluj, consideră că a avut numai de câștigat din mutarea sa la FCSB, chiar dacă nu a performat.

„ Eu cred că a fost o perioadă bună la FCSB. Chiar dacă nu am reușit să mă impun și să marchez foarte multe goluri, per total a fost o experiență bună .

Am jucat la campioana României, am întâlnit jucători foarte buni și cred că a fost o experiență bună care m-a ajutat foarte mult în viață.

Rămân cu câștigarea Supercupei, cu prieteniile de acolo, cu amintirile frumoase, cu meciurile din Europa. Chiar mă bucur că au parcursul acesta, merită și sper să ajungă cât mai departe.

Nu m-au afectat criticile patronului. Nu cred că a spus ceva rău de mine. Este patronul echipei, bagă foarte mulți bani și am fost respectat cât am fost acolo. Să fiu sincer, nu am fost chiar atât de criticat. Au fost alți jucători mult mai criticați decât mine”, a declarat Daniel Popa, la Prima Sport.

