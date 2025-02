Oțelul - U Cluj 0-1  Echipa lui Sabău a revenit pe primul loc în Superliga

Oțelul Galați a pierdut împotriva celor de la Universitatea Cluj, scor 0-1, în etapa #28 din Superliga.

În urma acestui rezultat, clujenii au urcat înapoi pe primul loc, cel puțin temporar.

Partida a început greoi, terenul dificil făcând mingea să sară imprevizibil. Primele 15 minute nu au adus ocazii importante.

În minutul 20, echipa lui Sabău a deschis scorul: Fabry, care a debutat în acest meci, l-a depășit pe Bonilla în careu și a trimis mingea în plasă.

2 goluri a marcat Fabry în acest sezon de Liga 1, celălalt fiind pentru UTA Arad

Prima repriză a continuat fără alte faze deosebite, însă în partea a doua au apărut ocazii importante de ambele părți.

În minutul 55, Dan Nistor a șutat din afara careului și a lovit bara.

Trei minute mai târziu, Markovic a profitat de o gafă a apărării clujenilor, a driblat superb, dar a trimis mingea în plasa laterală.

În minutul 79, Nistor a încercat din nou să-l surprindă pe Dur-Bozoancă cu un șut din afara careului, dar portarul a intervenit excelent.

În finalul meciului, în minutul 87, Samuel Teles a trimis o minge în bara porții apărate de Ștefan Lefter.

51 de puncte a acumulat U Cluj, formație care se află momentan pe primul loc, în timp ce gălățenii se află pe poziția 12, cu 29 de puncte.

Nistor, meciul 470 în Liga 1

Mijlocașul a urcat pe locul 5 all-time, la egalitate cu fostul portar Costel Câmpeanu.

Primii 4 sunt: Ionel Dănciulescu - 515, Costică Ștefănescu - 490, Florea Ispir - 485, Ladislau Boloni - 484

A marcat: Fabry (min. 20)

Final de meci, 0-1.

Min. 89 - D. Codrea intră în locul lui B. Simion

Min 89 - Van der Werff primește un cartonaș galben

Min. 87 - S. Teles, din careu, trimite o minge în bara porții apărate de Ș. Lefter

Min. 82 - Bettaieb este înlocuit de Miranyan

Min. 79 - Nistor încearcă să îl surprindă cu un șut din afara careului pe Dur-Bozoancă, dar portarul intervine excelent

Min. 74 - A. Burcea și S. Bourard intră în locul lui R. Tănasă și J. Lameira.

Min. 70 - Boboc intră în locul lui Fabry

Min. 58 - Markovic profită de o gafă a apărării clujenilor, driblează excelent, dar trimite mingea în plasa laterală

Min. 55 - Dan Nistor șutează din afara careului și lovește bara.

Min. 50 - Maciel încearcă un șut de la aproximativ 30 de metri, dar portarul prinde cu ușurință

Min. 46 - Partida s-a reluat

D. Maftei şi Markovic îi înlocuiesc pe Bonilla şi A. Bani

Min. 45 - Pauză

Min. 35 - G. Simion încearcă un şut, dar balonul trece pe lângă poarta lui Dur-Bozoancă

Min. 20 - Gol! (0-1) Fabry îi ia faţa lui Bonilla în careu şi trimite mingea în plasă!

Min. 16 - S. Teles recuperează o minge la marginea careului lui U Cluj, dar trimite pe lângă poartă.

Min. 8 - Nicio echipă nu a avut o ocazie importantă, iar gazonul dificil face ca mingea să sară imprevizibil.

Min. 1 - Partida a început

Oțelul Galați - U Cluj. Echipele de start

Oţelul : Dur-Bozoancă - J. Cisse, M. Angha, J. Bonilla, M. Silva - Joao Lameira, D. Zivulic, S. Teles - R. Tănasă, F. Maciel, A. Bani

: Dur-Bozoancă - J. Cisse, M. Angha, J. Bonilla, M. Silva - Joao Lameira, D. Zivulic, S. Teles - R. Tănasă, F. Maciel, A. Bani Rezerve : I. Popescu, M. Cojocaru, I. Neagu, M. Zhelev, S. Bourard, I. Maftei, S. Rus, L. Andronache, A. Stan, A. Mituleţu, A. Burcea

: I. Popescu, M. Cojocaru, I. Neagu, M. Zhelev, S. Bourard, I. Maftei, S. Rus, L. Andronache, A. Stan, A. Mituleţu, A. Burcea Absent : Stevanovic (suspendat)

: Stevanovic (suspendat) Antrenor Ovidiu Burcă

U Cluj : Ș. Lefter - Van der Werff, G. Masoero, I. Cristea - G. Simion, V. Artean, A. Bic, A. Chipciu - A. Fabry, D. Nistor, A. Bettaieb

: Ș. Lefter - Van der Werff, G. Masoero, I. Cristea - G. Simion, V. Artean, A. Bic, A. Chipciu - A. Fabry, D. Nistor, A. Bettaieb Rezerve : E. Gertmonas, R. Boboc, G. Oancea, B. Mitrea, D. Lasure, D. Codrea, V. Raţă, R. Oaidă, A. Bota, R. Silaghi, A. Miranyan

: E. Gertmonas, R. Boboc, G. Oancea, B. Mitrea, D. Lasure, D. Codrea, V. Raţă, R. Oaidă, A. Bota, R. Silaghi, A. Miranyan Absenți: Blănuță, Thiam (suspendați)

Blănuță, Thiam (suspendați) Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

Ioan Ovidiu Sabău Stadion Oțelul (Galați)

Oțelul (Galați) Arbitru Horia Mladinovici / Asistenți Cosmin Vatamanu, Mircea Orbuleț (ambii din București) / Arbitru VAR Cătălin Popa (Pitești) / Asistent VAR Bogdan Dumitrache (București)

Ovidiu Burcă, optimist înainte de U Cluj: „Este momentul să adunăm puncte”

Ovidiu Burcă este convins că elevii săi sunt pregătiți să lupte pentru a obține puncte, în urma duelului cu U Cluj.

„Pentru noi, meciurile cu formații de play-off sunt niște teste importante. De la meci la meci am observat progres, sunt momente când progresul nu se vede în rezultate, însă am văzut niște schimbări față de momentul când am venit. Îi văd pe băieți motivați.

Am avut un sentiment de frustrare după meciul de la Craiova, că nu am putut scoate măcar un egal. Cred că putem învăța mai multe din înfrângeri decât din victorii. Vedem progres, ceea ce este foarte bine. Este momentul să adunăm puncte”, a transmis Ovidiu Burcă la conferința de presă.

Ioan Ovidiu Sabău: „Nu trebuie să ne dezamăgim fanii”

Ioan Ovidiu Sabău a transmis că elevii săi i-a bucurat pe fanii lui U Cluj odată cu calificarea în play-off, însă trebuie să se lupte pentru o clasare cât mai bună în play-off.

„Suntem motivați să continuăm parcursul bun. La fel să putem pregăti foarte bine play-off-ul, să vedem cum suntem din punct de vedere mental, pentru că eu cred că aici trebuie să lucrăm foarte, foarte mult. Ei au arătat că sunt capabili să joace, să facă meciuri foarte, foarte bune. Un prim obiectiv frumos, ne-am făcut fericiți fanii, așa că nu avem voie să îi dezamăgim. Trebuie să arătăm bine și când poate nu avem rezultate sau nu câștigăm, dar echipa trebuie să arate din punct de vedere mental, al curajului de a juca fotbal. La fel să ne îmbunătățim jocul și să nu considerăm că în acest moment totul e foarte simplu, ne relaxăm, intrăm în vacanță, nu vreau să văd o astfel de atitudine și o astfel de gândire.

Noi trebuie să creștem ca și echipă, vrem să schimbăm ADN-ul acestui club, tot timpul am spus și vreau să-i convin că sunt niște jucători capabili, jucători de obiective mult mai ambițioase decât clasarea, nu știu, la mijlocul clasamentului”, a declarat antrenorul ardelenilor.