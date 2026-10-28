„Șansele vor scădea foarte mult” Ciprian Deac se opune strategiei lui Șumudică pentru derby-ul cu U Cluj: „E un meci cu încărcătură”

Ciprian Deac (40 de ani), oficialul celor de la CFR Cluj, nu este de acord cu ideea lui Marius Șumudică de a trimite pe teren juniorii la partida cu U Cluj din Cupa României.

Derby-ul clujean se joacă astăzi, de la 21:30, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Antrenorul formației de Gruia și-a exprimat nemulțumirea față de program și timpul scurt pentru antrenamente și recuperare dintre partide, luând în calcul să abordeze meciul de Cupă cu juniorii, pentru a-i menaja pe ceilalți jucători pentru campionat.

Ciprian Deac: „Nu cred că e bine să trimită juniorii, ținând cont de încărcătura meciului”

Ciprian Deac, vicepreședintele clubului, crede că un astfel de duel este prea important pentru a fi abordat cu juniorii.

„Păi, ne prezentăm și cu juniorii, pentru că avem juniori în lot. Dar pot să vă zic că tot lotul este în cantonament. Mai puțin cei doi, Braun și Simao, care au niște accidentări. În rest, tot lotul e în cantonament și toți băieții sunt pregătiți.

Acum, Mister va decide pe cine va trimite pe teren. (n.r. - Păi, el a spus că o să trimită juniorii). Păi, dacă a spus, înseamnă că așa o să fie.

Nu cred că e bine, ținând cont de încărcătura meciului. Pentru că e un derby, e un meci special pentru mine, pentru suporteri, și mi-ar plăcea foarte mult să-l câștigăm. Dacă va trimite juniorii, șansele vor scădea foarte mult. Dar hai să vedem”, a spus Deac la Digi Sport.

Ulterior, Deac și-a exprimat aprecierea față de Dinamo, pe care o consideră cea mai bună echipă pe care a întâlnit-o în acest sezon.

„Dinamo este o echipă foarte bună. Din ce echipe am întâlnit până acum, pe mine m-a surprins plăcut. Cred că este cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o până în acest moment în campionat.

La cum joacă și la ce jucători au, eu o văd una dintre favoritele la titlu. Au un joc foarte dinamic, cu jucători foarte rapizi, cu jucători care joacă dintr-o atingere, deci destabilizează orice apărare”, a mai spus Deac.

Declarațiile făcute de Șumudică înainte de CFR Cluj - U Cluj

„Toate echipele, și mă refer aici la adversarii mei, toți au cu două, trei zile în plus față de mine. Ce să fac? Să nu spun, să nu-mi strig amărăciunea, să nu spun ceea ce se vede cu ochiul liber? Dar o să aveți o surpriză.

O să aveți o surpriză, fiindcă miercuri seara, chiar dacă unii zic că desconsiderăm competiția, o să ne prezentăm cu juniorii. Noi miercuri seara o să jucăm cu echipa a doua și cu jucători de la echipa a doua și cei care au jucat foarte puțin. Noi asta vom face la meciul de cupă”, a spus Șumudică în urmă cu două zile, conform fanatik.ro.

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