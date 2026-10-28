„Sunt în stare de șoc” Soția campionului mondial s-a aflat într-un tren din spatele uneia dintre garniturile feroviare implicate în  tragedia din Spania
Marc Cucurella și Claudia Rodriguez. Foto: IMAGO
Diverse

„Sunt în stare de șoc” Soția campionului mondial s-a aflat într-un tren din spatele uneia dintre garniturile feroviare implicate în tragedia din Spania

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.10.2026, ora 23:25
alt-text Actualizat: 28.10.2026, ora 23:25
  • Claudia Rodriguez, soția lui Marc Cucurella, s-a aflat foarte aproape de tragedia feroviară care a avut loc în Spania.
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Miercuri dimineață, două trenuri de mare viteză s-au ciocnit pe aceeași linie, iar numărul deceselor a ajuns la 68, la care se adaugă alți 15 răniți în stare critică, conform ultimului anunț al președintelui regiunii Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informează hotnews.ro.

Partenera campionului mondial călătorea pe aceeași linie, într-o garnitură aflată în spatele unuia dintre trenurile implicate în accident.

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Claudia Rodriguez: „Sunt în stare de șoc”

La câteva ore după tragedie, soția fotbalistului de la Real Madrid a publicat pe Instastory numerele la care oamenii pot solicita ajutor în urma tragediei, dezvăluind că se afla într-un tren din spatele unuia dintre cele care s-au ciocnit.

Claudia Rodriguez și-a exprimat solidaritatea față de persoanele îndoliate sau afectate de accidentul îngrozitor.

„Mă îndreptam spre Málaga în trenul din spate, sunt în stare de șoc. Tot sprijinul meu se îndreaptă familiile și prietenii victimelor”, a transmis Claudia Rodriguez.

Foto: captură Instagram/_claurodri Foto: captură Instagram/_claurodri
Foto: captură Instagram/_claurodri

La câteva ore distanță, soția lui Cucurella a făcut noi precizări, prin care le cerea oamenilor să nu pună semnul egal între situația sa și drama celor implicați în accident.

„Dragilor, eu sunt bine, trenul meu nu a fost afectat deloc, deoarece se afla la o distanță mare de trenul care a fost implicat în accident.

A trebuit, pur și simplu, să ne întoarcem și să ne îndreptăm din nou spre Madrid, deoarece era același traseu.

Mă tulbură gândul că, dacă s-ar fi întâmplat mai târziu, s-ar fi putut întâmpla asta trenului meu, dar, vă rog, nu comparați cu ce au trăit, probabil, persoanele care se aflau în acel tren.

Le transmit toată puterea mea, încă o dată, acelor familii”, a transmis apoi Claudia Rodriguez.

Foto: captură Instagram/_claurodri Foto: captură Instagram/_claurodri
Foto: captură Instagram/_claurodri

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